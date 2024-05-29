Дмитриевская башня – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 8 экскурсий в категории «Дмитриевская башня» в Нижнем Новгороде, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кремль - Сердце Нижнего
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
335 отзывов
Кремль - Сердце Нижнего: Путешествие по историческим местам города
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, пройдя по Кремлевскому бульвару и узнав уникальные истории, связанные с этим местом
Начало: Улица Алексеевская, 2
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 600 за человека
"Огни притонов": "взрослый" Нижний XIX века
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час 42 минуты
38 отзывов
"Огни притонов": "взрослый" Нижний XIX века
Начало: Улица Рождественская, 13, Нижний Новгород
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500 за всё до 2 чел.
Влюбиться в Нижний
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
1 отзыв
Влюбиться в Нижний
Начало: Г. Нижний Новгород, Кремль 7А
31 июля в 09:00
1 авг в 09:00
600 за человека
Легенды и мифы Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час 42 минуты
50 отзывов
Легенды и мифы Нижнего Новгорода
Начало: Улица Нестерова (у памятника Ньюпорт lV)
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500 за всё до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия «Знакомьтесь - Нижний!»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Знакомьтесь - Нижний!»
Начало: Верхне-Волжская набережная, 7
Расписание: Начало в любой день в промежутке с 08:00 до 17:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 4 500 за всё до 4 чел.
Тайны Нижегородского Кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Тайны Нижегородского Кремля
Начало: Кремль, 7А (Информационный центр)
Расписание: В любой день, начало экскурсии - в интервале 08:00-18:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 4 000 за всё до 4 чел.
«Начинается земля, как известно, от Кремля» (В.В. Маяковский)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
«Начинается земля, как известно, от Кремля» (В.В. Маяковский)
Начало: Площадь Минина и Пожарского, памятник К. Минину
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Нижний на раз-два-три
🚶 Пешая
Групповая
6 часов
Нижний на раз-два-три
Начало: Г. Нижний Новгород, Кремль 7А
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владислав
    29 мая 2024
    Кремль - Сердце Нижнего
    Второй раз гуляю по Кремлю с Николаем. Лучшая экскурсия в моей жизни! Недавно узнал, что у него ещё есть Рождественская, при следующем визите в Нижний обязательно схожу
  • Е
    Евгения
    28 мая 2024
    Кремль - Сердце Нижнего
    Огромная благодарность Николаю! Отличный экскурсовод, эрудированный, вежливый, внимательный. И дети, и взрослые узнали много нового о Нижнем Новгороде. Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    26 мая 2024
    «Начинается земля, как известно, от Кремля» (В.В. Маяковский)
    Экскурсию вела Светлана, человек, любящий Нижний Новгород всей душой и очень воодушевленно о нем рассказывающий. Мы сами нижегородцы, но узнали много нового
  • А
    Анна
    21 мая 2024
    "Огни притонов": "взрослый" Нижний XIX века
    Экскурсия огонь!!! Столько нового и интересного узнали, 2 часа пролетели на одной дыхании! Экскурсовод Алексей очень приятный, с живой манерой
    читать дальше

    общения, умеет заинтересовать, тем более и тема такая пикантная! интересно рассказывал, отвечал на вопросы и смеялся вместе с нами. Нижний конечно открылся с новой стороны после такой экскурсии.

  • С
    Сербина
    13 мая 2024
    "Огни притонов": "взрослый" Нижний XIX века
    все было очень интересно.
  • С
    Суравнева
    13 апреля 2024
    Влюбиться в Нижний
    Шикарная экскурсия продолжительностью 3 часа. Большое спасибо Гиду Светлане 👏👏👏 Отличная подача информации. Всем советую. Кремль и улица Рождественская.
  • Н
    Наталья
    16 марта 2024
    «Начинается земля, как известно, от Кремля» (В.В. Маяковский)
    Очень познавательная обзорная экскурсия с потрясающей позитивной Светланой! Спасибо за замечательные воспоминания о Нижнем, которые я увезла с собой! Обязательно вернусь!
  • С
    Степан
    25 февраля 2024
    Легенды и мифы Нижнего Новгорода
    Хорошая экскурсия, интересная подача материала. Спасибо Алексею
  • Е
    Елена
    7 января 2024
    Легенды и мифы Нижнего Новгорода
    Экскурсия очень интересная, с необычными историями и легендами. Очень хороший эксурсовод-краевед, индивидуальный подход, благодаря чему мы не замёрзли в такой холод. Рекомендую!
  • В
    Виктория
    23 августа 2023
    Тайны Нижегородского Кремля
    Довольны экскурсией, очень понравился экскурсовод. В общем успели много узнать, было интересно

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Дмитриевская башня»

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  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
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