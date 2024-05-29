В Владислав Кремль - Сердце Нижнего Второй раз гуляю по Кремлю с Николаем. Лучшая экскурсия в моей жизни! Недавно узнал, что у него ещё есть Рождественская, при следующем визите в Нижний обязательно схожу

Е Евгения Кремль - Сердце Нижнего Огромная благодарность Николаю! Отличный экскурсовод, эрудированный, вежливый, внимательный. И дети, и взрослые узнали много нового о Нижнем Новгороде. Спасибо!

Е Екатерина «Начинается земля, как известно, от Кремля» (В.В. Маяковский) Экскурсию вела Светлана, человек, любящий Нижний Новгород всей душой и очень воодушевленно о нем рассказывающий. Мы сами нижегородцы, но узнали много нового

А Анна "Огни притонов": "взрослый" Нижний XIX века читать дальше общения, умеет заинтересовать, тем более и тема такая пикантная! интересно рассказывал, отвечал на вопросы и смеялся вместе с нами. Нижний конечно открылся с новой стороны после такой экскурсии. Экскурсия огонь!!! Столько нового и интересного узнали, 2 часа пролетели на одной дыхании! Экскурсовод Алексей очень приятный, с живой манерой

С Сербина "Огни притонов": "взрослый" Нижний XIX века все было очень интересно.

С Суравнева Влюбиться в Нижний Шикарная экскурсия продолжительностью 3 часа. Большое спасибо Гиду Светлане 👏👏👏 Отличная подача информации. Всем советую. Кремль и улица Рождественская.

Н Наталья «Начинается земля, как известно, от Кремля» (В.В. Маяковский) Очень познавательная обзорная экскурсия с потрясающей позитивной Светланой! Спасибо за замечательные воспоминания о Нижнем, которые я увезла с собой! Обязательно вернусь!

С Степан Легенды и мифы Нижнего Новгорода Хорошая экскурсия, интересная подача материала. Спасибо Алексею

Е Елена Легенды и мифы Нижнего Новгорода Экскурсия очень интересная, с необычными историями и легендами. Очень хороший эксурсовод-краевед, индивидуальный подход, благодаря чему мы не замёрзли в такой холод. Рекомендую!