1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Кремль - Сердце Нижнего: Путешествие по историческим местам города
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, пройдя по Кремлевскому бульвару и узнав уникальные истории, связанные с этим местом
Начало: Улица Алексеевская, 2
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
1 час 42 минуты
"Огни притонов": "взрослый" Нижний XIX века
Начало: Улица Рождественская, 13, Нижний Новгород
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500₽ за всё до 2 чел.
Групповая
3 часа
Влюбиться в Нижний
Начало: Г. Нижний Новгород, Кремль 7А
31 июля в 09:00
1 авг в 09:00
600₽ за человека
Индивидуальная
1 час 42 минуты
Легенды и мифы Нижнего Новгорода
Начало: Улица Нестерова (у памятника Ньюпорт lV)
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия «Знакомьтесь - Нижний!»
Начало: Верхне-Волжская набережная, 7
Расписание: Начало в любой день в промежутке с 08:00 до 17:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны Нижегородского Кремля
Начало: Кремль, 7А (Информационный центр)
Расписание: В любой день, начало экскурсии - в интервале 08:00-18:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Начинается земля, как известно, от Кремля» (В.В. Маяковский)
Начало: Площадь Минина и Пожарского, памятник К. Минину
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
6 часов
Нижний на раз-два-три
Начало: Г. Нижний Новгород, Кремль 7А
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладислав29 мая 2024Второй раз гуляю по Кремлю с Николаем. Лучшая экскурсия в моей жизни! Недавно узнал, что у него ещё есть Рождественская, при следующем визите в Нижний обязательно схожу
- ЕЕвгения28 мая 2024Огромная благодарность Николаю! Отличный экскурсовод, эрудированный, вежливый, внимательный. И дети, и взрослые узнали много нового о Нижнем Новгороде. Спасибо!
- ЕЕкатерина26 мая 2024Экскурсию вела Светлана, человек, любящий Нижний Новгород всей душой и очень воодушевленно о нем рассказывающий. Мы сами нижегородцы, но узнали много нового
- ААнна21 мая 2024Экскурсия огонь!!! Столько нового и интересного узнали, 2 часа пролетели на одной дыхании! Экскурсовод Алексей очень приятный, с живой манерой
- ССербина13 мая 2024все было очень интересно.
- ССуравнева13 апреля 2024Шикарная экскурсия продолжительностью 3 часа. Большое спасибо Гиду Светлане 👏👏👏 Отличная подача информации. Всем советую. Кремль и улица Рождественская.
- ННаталья16 марта 2024Очень познавательная обзорная экскурсия с потрясающей позитивной Светланой! Спасибо за замечательные воспоминания о Нижнем, которые я увезла с собой! Обязательно вернусь!
- ССтепан25 февраля 2024Хорошая экскурсия, интересная подача материала. Спасибо Алексею
- ЕЕлена7 января 2024Экскурсия очень интересная, с необычными историями и легендами. Очень хороший эксурсовод-краевед, индивидуальный подход, благодаря чему мы не замёрзли в такой холод. Рекомендую!
- ВВиктория23 августа 2023Довольны экскурсией, очень понравился экскурсовод. В общем успели много узнать, было интересно
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Дмитриевская башня»
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