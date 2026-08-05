Описание Программа Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Ознакомимся с самой главной смотровой площадкой города. Я обращу Ваше внимание на самые интересные детали, которые мы сможем увидеть. расскажу историю и интересные факты.

Описание экскурсии

Идеальная прогулка для первого знакомства с Нижним Новгородом: мы без спешки пройдём по главным местам города, чтобы вы не просто увидели открытки вживую, а действительно почувствовали его характер.

На маршруте мы:

увидим величественный Нижегородский кремль и разберёмся, чем он так впечатляет;

и разберёмся, чем он так впечатляет; дойдём до Чкаловской лестницы и главных исторических смотровых города , чтобы посмотреть на Нижний с самых выразительных точек;

, чтобы посмотреть на Нижний с самых выразительных точек; пройдём по Большой Покровской — главной пешеходной улице города.

Узнаем легенды и инженерные хитрости кремля, а заодно поймём историю города — структурировано, наглядно и без скуки. Никакого чтения по листочку: только живой рассказ и неожиданные факты, которые помогают быстро и легко сложить цельное впечатление о Нижнем.

Кому подойдёт