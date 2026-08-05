Что вы увидите
Чкаловская лестница и главные исторические смотровые городаОсмотр с остановкой
Ознакомимся с самой главной смотровой площадкой города. Я обращу Ваше внимание на самые интересные детали, которые мы сможем увидеть. расскажу историю и интересные факты.
Нижегородский кремльОсмотр с остановкой
Увидим интересные инженерные особенности, самые древние постройки внутри кремля, узнаем легенды и посмотрим с "скрытых" смотровых
Большая ПокровскаяОсмотр с остановкой
Завершим нашу обзорную экскурсию возле Драмтеатра на главной туристической улице города
Описание экскурсии
Идеальная прогулка для первого знакомства с Нижним Новгородом: мы без спешки пройдём по главным местам города, чтобы вы не просто увидели открытки вживую, а действительно почувствовали его характер.
На маршруте мы:
- увидим величественный Нижегородский кремль и разберёмся, чем он так впечатляет;
- дойдём до Чкаловской лестницы и главных исторических смотровых города, чтобы посмотреть на Нижний с самых выразительных точек;
- пройдём по Большой Покровской — главной пешеходной улице города.
Узнаем легенды и инженерные хитрости кремля, а заодно поймём историю города — структурировано, наглядно и без скуки. Никакого чтения по листочку: только живой рассказ и неожиданные факты, которые помогают быстро и легко сложить цельное впечатление о Нижнем.
Кому подойдёт
- Идеальный рецепт обзорной прогулки для первого знакомства с городом и его историей.
Программа экскурсии
1
Встреча у памятника Чкалову (15 мин)Разбираем самые интересные объекты, которые открываются пред нами с главной смотровой города
2
Нижегородский кремль (60 мин)Проходим вдоль стен, смотровых площадок, древнейших сооружений нижегородского кремля
3
Большая Покровская (30 мин)Проходим на главную Пешеходную улицу города и узнаем древнюю и современную историю улицы, интересные детали зданий и мест.
Место встречи
🚩Начало: Памятник Валерию Чкалову, Верхневолжская набережная, Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
Как найти. Встречаемся у памятника Чкалову , напротив Георгиевской башни кремля
Выберите удобную дату из расписания
Организатор прошёл проверку документов
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|До 6 человек
|6400 ₽
Каждый человек сверх 6 — доплата 1000 ₽ за человека
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Егор — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Коренной нижегородец. аккредитованный гид. Люблю свой город и открываю его историю, интересные места для гостей города и его жителей! Более двух лет провожу экскурсии. Легко, структурировано, не нудно =)
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии на «Маршрут №1: первое знакомство с Нижним»
Индивидуальная
до 5 чел.
Нижний Новгород - первое знакомство
Увидеть главные достопримечательности города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: Ул. Большая Покровская
8 авг в 19:00
10 авг в 19:00
от 6900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Нижний: город, который удивляет днём и ночью
Ваше первое знакомство с Нижним Новгородом - без спешки, легко и увлекательно
Начало: На площади Минина
Завтра в 19:00
7 авг в 18:00
от 6900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Нижний Новгород: обзорная экскурсия на авто
Познакомиться с главными местами города в комфортном непринуждённом формате
Сегодня в 14:00
7 авг в 14:30
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Первый советский Детройт на Оке
Погрузиться в атмосферу великой стройки ГАЗа - первого автомобильного гиганта нашей страны
9 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от 7950 ₽ за всё до 8 чел.
от 6400 ₽ за экскурсию