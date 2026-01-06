Я предлагаю вам идеальный рецепт обзорной прогулки по Нижнему Новгороду: ключевые места (кремль, Чкаловская лестница, Рождественская улица), спокойный темп, живые истории и неожиданные факты. Словом, все необходимые компоненты, чтобы почувствовать город и увидеть его душу.
Описание экскурсии
- Памятник лётчику-герою Валерию Чкалову и Чкаловская лестница — самая длинная в России
- Нижегородский кремль: монументальные краснокирпичные стены, древние башни (в том числе Дмитриевская и Часовая), канонические виды на город и окрестности
- Памятник Минину и Пожарскому и площадь Народного Единства — исторический центр города
- Рождественская улица, а на ней — старинные купеческие особняки, уютные дворики, роскошные доходные дома и яркие церкви, в том числе Строгановский собор
Вы узнаете:
- Почему Чкаловская лестница построена в форме восьмёрки и где спрятана её точка отсчёта
- Почему Нижегородский кремль строили итальянские мастера и его стены красные, а не белокаменные.
- В чём символика каждой детали памятника Минину и Пожарскому и где стоит оригинал
- Почему Рождественскую улицу называли купеческим Бродвеем
- Как Стрелка стала символом Нижнего и почему Волга и Ока долго не смешиваются
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия подходит для взрослых и детей от 10 лет
- Будьте готовы к пешей прогулке с небольшими подъёмами и спусками
- Если есть особые пожелания — обязательно сообщите заранее!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Минина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 346 туристов
Привет! Меня зовут Егор. Я коренной нижегородец и знаток городских тайн. Провожу экскурсии, на которых вы узнаете интересные факты о Нижнем Новгороде, народностях Нижегородской области и ремёслах.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Советую экскурсию именно с экскурсоводом Егор! Экскурсия прошла интресно, весело, а главное не по листочку из книг. Узнали много интересного из истории основания города. Время прошло настолько быстро, что задержали своими вопросами. Думаем посетить теперь город летом, будем также обращаться к Егору! 👍🏼
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Доброе утро, день, вечер, дорогие читатели моего отзыва. Описать, то что нам произвело, показал Егор не возможно. Это просто песня, сказка, спектакль. Очень интересное и полноценное погружение в историю. Я
+2
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Егора благодарим за прекрасную экскурсию! Было очень интересно и познавательно! Получили массу положительных эмоций! Думаем вернуться летом и обязательно снова обратимся.
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Спасибо огромное Егору за чудесную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Время пролетело совершенно незаметно. У нас остались только положительные впечатления!
+1
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Экскурсия была поистине потрясающей. 3 часа просто промчались и хотелось ещё. Егор – великолепные экскурсовод и отличный рассказчик. Он очень хорошо знает не только историю своего города, но и историю
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Экскурсия прошла в непринужденной обстановке. Было очень интересно и познавательно, мы не заметили как пролетели 3 часа. Мы узнали много нового для себя.
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