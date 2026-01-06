Мои заказы

Нижний: город, который удивляет днём и ночью

Ваше первое знакомство с Нижним Новгородом - без спешки, легко и увлекательно
Я предлагаю вам идеальный рецепт обзорной прогулки по Нижнему Новгороду: ключевые места (кремль, Чкаловская лестница, Рождественская улица), спокойный темп, живые истории и неожиданные факты. Словом, все необходимые компоненты, чтобы почувствовать город и увидеть его душу.
5
37 отзывов
Нижний: город, который удивляет днём и ночью
Нижний: город, который удивляет днём и ночью
Нижний: город, который удивляет днём и ночью

Описание экскурсии

  • Памятник лётчику-герою Валерию Чкалову и Чкаловская лестница — самая длинная в России
  • Нижегородский кремль: монументальные краснокирпичные стены, древние башни (в том числе Дмитриевская и Часовая), канонические виды на город и окрестности
  • Памятник Минину и Пожарскому и площадь Народного Единства — исторический центр города
  • Рождественская улица, а на ней — старинные купеческие особняки, уютные дворики, роскошные доходные дома и яркие церкви, в том числе Строгановский собор

Вы узнаете:

  • Почему Чкаловская лестница построена в форме восьмёрки и где спрятана её точка отсчёта
  • Почему Нижегородский кремль строили итальянские мастера и его стены красные, а не белокаменные.
  • В чём символика каждой детали памятника Минину и Пожарскому и где стоит оригинал
  • Почему Рождественскую улицу называли купеческим Бродвеем
  • Как Стрелка стала символом Нижнего и почему Волга и Ока долго не смешиваются

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия подходит для взрослых и детей от 10 лет
  • Будьте готовы к пешей прогулке с небольшими подъёмами и спусками
  • Если есть особые пожелания — обязательно сообщите заранее!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Минина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор
Егор — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 346 туристов
Привет! Меня зовут Егор. Я коренной нижегородец и знаток городских тайн. Провожу экскурсии, на которых вы узнаете интересные факты о Нижнем Новгороде, народностях Нижегородской области и ремёслах.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
4
3
2
1
Е
Советую экскурсию именно с экскурсоводом Егор! Экскурсия прошла интресно, весело, а главное не по листочку из книг. Узнали много интересного из истории основания города. Время прошло настолько быстро, что задержали своими вопросами. Думаем посетить теперь город летом, будем также обращаться к Егору! 👍🏼
Советую экскурсию именно с экскурсоводом Егор! Экскурсия прошла интресно, весело, а главное не по листочку из
Советую экскурсию именно с экскурсоводом Егор! Экскурсия прошла интресно, весело, а главное не по листочку из
Советую экскурсию именно с экскурсоводом Егор! Экскурсия прошла интресно, весело, а главное не по листочку из
Советую экскурсию именно с экскурсоводом Егор! Экскурсия прошла интресно, весело, а главное не по листочку из
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Доброе утро, день, вечер, дорогие читатели моего отзыва. Описать, то что нам произвело, показал Егор не возможно. Это просто песня, сказка, спектакль. Очень интересное и полноценное погружение в историю. Я
читать дальшеуменьшить

ребенок СССР и столько про восстание Минина и Пожарского не знала к своему удивлению. На экскурсии я получила все ответы, на все вопросы что роились в моей голове, ответы были молниеносными и полными. Егор, это именно тот гид, который погрузить Вас с мир истории и красоты, величия и блаженства.

Доброе утро, день, вечер, дорогие читатели моего отзыва. Описать, то что нам произвело, показал Егор не
Доброе утро, день, вечер, дорогие читатели моего отзыва. Описать, то что нам произвело, показал Егор не
Доброе утро, день, вечер, дорогие читатели моего отзыва. Описать, то что нам произвело, показал Егор не
Доброе утро, день, вечер, дорогие читатели моего отзыва. Описать, то что нам произвело, показал Егор не
Доброе утро, день, вечер, дорогие читатели моего отзыва. Описать, то что нам произвело, показал Егор не
Доброе утро, день, вечер, дорогие читатели моего отзыва. Описать, то что нам произвело, показал Егор не
Доброе утро, день, вечер, дорогие читатели моего отзыва. Описать, то что нам произвело, показал Егор не
Доброе утро, день, вечер, дорогие читатели моего отзыва. Описать, то что нам произвело, показал Егор не+2
Доброе утро, день, вечер, дорогие читатели моего отзыва. Описать, то что нам произвело, показал Егор не
Доброе утро, день, вечер, дорогие читатели моего отзыва. Описать, то что нам произвело, показал Егор не
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Егора благодарим за прекрасную экскурсию! Было очень интересно и познавательно! Получили массу положительных эмоций! Думаем вернуться летом и обязательно снова обратимся.
Егора благодарим за прекрасную экскурсию! Было очень интересно и познавательно! Получили массу положительных эмоций! Думаем вернуться
Егора благодарим за прекрасную экскурсию! Было очень интересно и познавательно! Получили массу положительных эмоций! Думаем вернуться
Егора благодарим за прекрасную экскурсию! Было очень интересно и познавательно! Получили массу положительных эмоций! Думаем вернуться
Егора благодарим за прекрасную экскурсию! Было очень интересно и познавательно! Получили массу положительных эмоций! Думаем вернуться
Егора благодарим за прекрасную экскурсию! Было очень интересно и познавательно! Получили массу положительных эмоций! Думаем вернуться
Егора благодарим за прекрасную экскурсию! Было очень интересно и познавательно! Получили массу положительных эмоций! Думаем вернуться
Егора благодарим за прекрасную экскурсию! Было очень интересно и познавательно! Получили массу положительных эмоций! Думаем вернуться
Вам был полезен этот отзыв?
Наталия
Спасибо огромное Егору за чудесную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Время пролетело совершенно незаметно. У нас остались только положительные впечатления!
Спасибо огромное Егору за чудесную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Время пролетело совершенно незаметно. У
Спасибо огромное Егору за чудесную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Время пролетело совершенно незаметно. У
Спасибо огромное Егору за чудесную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Время пролетело совершенно незаметно. У
Спасибо огромное Егору за чудесную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Время пролетело совершенно незаметно. У
Спасибо огромное Егору за чудесную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Время пролетело совершенно незаметно. У
Спасибо огромное Егору за чудесную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Время пролетело совершенно незаметно. У
Спасибо огромное Егору за чудесную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Время пролетело совершенно незаметно. У
Спасибо огромное Егору за чудесную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Время пролетело совершенно незаметно. У+1
Спасибо огромное Егору за чудесную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Время пролетело совершенно незаметно. У
Вам был полезен этот отзыв?
Некротов
Экскурсия была поистине потрясающей. 3 часа просто промчались и хотелось ещё. Егор – великолепные экскурсовод и отличный рассказчик. Он очень хорошо знает не только историю своего города, но и историю
читать дальшеуменьшить

вообще, но главное – он последовательно и поэтапно развивает свой рассказ в полной привязке к местности. Никогда бы не подумал, что история города и страны на такой большом отрезке времени может быть такой насыщенной и интересной, если будет опираться на фактический видовой и панорамный материал. Егору так мастерки удалось выстроить свой рассказ, что каждый новый исторический этап, каждая новая веха становления нашего государства складываются в уникальную по насыщенности событиями историческую драму, что находит своё отражение прямо здесь: в бесподобных видах архитектурных композиций и незабываемо ярких видовых панорамах города.

Экскурсия была поистине потрясающей. 3 часа просто промчались и хотелось ещё. Егор – великолепные экскурсовод и
Экскурсия была поистине потрясающей. 3 часа просто промчались и хотелось ещё. Егор – великолепные экскурсовод и
Экскурсия была поистине потрясающей. 3 часа просто промчались и хотелось ещё. Егор – великолепные экскурсовод и
Экскурсия была поистине потрясающей. 3 часа просто промчались и хотелось ещё. Егор – великолепные экскурсовод и
Экскурсия была поистине потрясающей. 3 часа просто промчались и хотелось ещё. Егор – великолепные экскурсовод и
Экскурсия была поистине потрясающей. 3 часа просто промчались и хотелось ещё. Егор – великолепные экскурсовод и
Экскурсия была поистине потрясающей. 3 часа просто промчались и хотелось ещё. Егор – великолепные экскурсовод и
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Экскурсия прошла в непринужденной обстановке. Было очень интересно и познавательно, мы не заметили как пролетели 3 часа. Мы узнали много нового для себя.
Экскурсия прошла в непринужденной обстановке. Было очень интересно и познавательно, мы не заметили как пролетели 3
Экскурсия прошла в непринужденной обстановке. Было очень интересно и познавательно, мы не заметили как пролетели 3
Экскурсия прошла в непринужденной обстановке. Было очень интересно и познавательно, мы не заметили как пролетели 3
Экскурсия прошла в непринужденной обстановке. Было очень интересно и познавательно, мы не заметили как пролетели 3
Экскурсия прошла в непринужденной обстановке. Было очень интересно и познавательно, мы не заметили как пролетели 3
Экскурсия прошла в непринужденной обстановке. Было очень интересно и познавательно, мы не заметили как пролетели 3
Экскурсия прошла в непринужденной обстановке. Было очень интересно и познавательно, мы не заметили как пролетели 3
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

Похожие экскурсии на «Нижний: город, который удивляет днём и ночью»

Нижний Новгород - первое знакомство
Пешая
2.5 часа
742 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Нижний Новгород - первое знакомство
Увидеть главные достопримечательности города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: Ул. Большая Покровская
1 июл в 08:00
2 июл в 08:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Он, Нижний Новгород
Пешая
2 часа
216 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Он, Нижний Новгород
Узнайте, как Нижний Новгород менялся с веками, прогуливаясь по его ключевым местам, от кремля до Стрелки, и наслаждайтесь великолепными видами
30 июн в 15:00
1 июл в 08:30
7950 ₽ за всё до 10 чел.
Первый советский Детройт на Оке
Пешая
2 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Первый советский Детройт на Оке
Погрузиться в атмосферу великой стройки ГАЗа - первого автомобильного гиганта нашей страны
Сегодня в 10:00
28 июн в 12:00
7950 ₽ за всё до 8 чел.
Первое свидание с Нижним Новгородом
Пешая
2 часа
155 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Первое свидание с Нижним Новгородом
Неспешно пройти по главным местам и основным историческим событиям города
Начало: У Нижегородского Кремля
3 июл в 08:00
4 июл в 09:00
7000 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нижнем Новгороде
от 6500 ₽ за экскурсию