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вообще, но главное – он последовательно и поэтапно развивает свой рассказ в полной привязке к местности. Никогда бы не подумал, что история города и страны на такой большом отрезке времени может быть такой насыщенной и интересной, если будет опираться на фактический видовой и панорамный материал. Егору так мастерки удалось выстроить свой рассказ, что каждый новый исторический этап, каждая новая веха становления нашего государства складываются в уникальную по насыщенности событиями историческую драму, что находит своё отражение прямо здесь: в бесподобных видах архитектурных композиций и незабываемо ярких видовых панорамах города.