7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Главные места Нижнего Новгорода

Я покажу все «визитные карточки» нашего старинного города: могучий Кремль, защищавший Нижний Новгород от набегов, центральную улицу Большая Покровская и живописную набережную Федоровского. Расскажу, какие знаменитые люди гуляли по этим местам, какие расположенные здесь памятники архитектуры заслуживают отдельного внимания и с какими важными событиями связан исторический центр.

История и легенды города

Вы узнаете, как появился Нижний Новгород и кто в нем жил, что было здесь раньше и что происходит сейчас. А также: что за дятел сидел на нижегородских холмах, зачем подкладывали мертвых крыс в фонарные столбы, сколько стоило стать Мининым, кто такой Иегудиил Хламида и правда ли, что так мог называться наш город. В общем, будет интересно и весело!