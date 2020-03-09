7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Нижний Новгород — первое знакомство

Увидеть главные достопримечательности города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии

Виталий
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Виталий – ваш гид
Вы увидите старинные улицы, площади, дома и дворики Нижнего.

Услышите историю города от основания до наших дней, местные легенды и анекдоты.

Я сделаю все, чтобы наша встреча была не только познавательной, но и веселой!
2000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Нижний Новгород — первое знакомство
Нижний Новгород — первое знакомство

Что вас ожидает

Главные места Нижнего Новгорода
Я покажу все «визитные карточки» нашего старинного города: могучий Кремль, защищавший Нижний Новгород от набегов, центральную улицу Большая Покровская и живописную набережную Федоровского. Расскажу, какие знаменитые люди гуляли по этим местам, какие расположенные здесь памятники архитектуры заслуживают отдельного внимания и с какими важными событиями связан исторический центр.

История и легенды города
Вы узнаете, как появился Нижний Новгород и кто в нем жил, что было здесь раньше и что происходит сейчас. А также: что за дятел сидел на нижегородских холмах, зачем подкладывали мертвых крыс в фонарные столбы, сколько стоило стать Мининым, кто такой Иегудиил Хламида и правда ли, что так мог называться наш город. В общем, будет интересно и весело!

Организационные детали

По желанию, я могу провести экскурсию на автомобиле. Доплата составит 2000 рублей

Нижний Новгород — первое знакомство
Нижний Новгород — первое знакомство
Нижний Новгород — первое знакомство
Нижний Новгород — первое знакомство
Нижний Новгород — первое знакомство
Нижний Новгород — первое знакомство
Нижний Новгород — первое знакомство
Нижний Новгород — первое знакомство
Нижний Новгород — первое знакомство

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Виталий
Виталий
Меня зовут Виталий, я представитель Нижегородской гильдии экскурсоводов. Считаю, что экскурсия не имеет права быть скучной, нудной и неинтересной. Про Нижний Новгород можно и нужно рассказывать ярко и интересно! Мне помогают в этом накопленные годами знания, любовь к городу и большой опыт. С радостью поделюсь с вами интересными и небанальными историями. До встречи!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Вчера были на экскурсии « Нижний Новгород- первое знакомство», которую провел для нас замечательный экскурсовод Виталий. Это человек, который знает и любит свой город, очень бережно относится к нему, знает всю его историю, старается передать все свои знания слушателям. Причем делает это легко, с юмором, но очень грамотно с исторической точки зрения. Маршрут выбран гидом очень интересный, причем учитывая наши интересы, по нашей просьбе начатый прямо от отеля. Мы увидели и узнали очень много интересного, так что первое знакомство с Нижним Новгородом состоялось , благодаря Виталию! Виталий - профессионал своего дела, очень эрудированный, знающий человек, пунктуальный, умеющий своим рассказом увлечь слушателей. Так что с большим удовольствием рекомендую данного экскурсовода, не пожалеете!
9 марта 2020
Экскурсия понравилась, интересно, узнали много нового, Виталий прекрасный расказчик
24 февраля 2020
Взяли экскурсию у Виталия и ни разу не пожалели! Было очень интересно и информативно! Безусловно лучше гулять по городу с тем, кто знает о нем так много историй, фактов, легенд. Нам не очень повезло с погодой, был сильный ветер и метель, но Виталий сделал все возможное чтобы и в таких экстремальных условиях нам было комфортно слушать экскурсию! Спасибо большое! Несомненно будем рекомендовать гида друзьям и знакомым!
10 января 2020
Были на экскурсии по Нижнему Новгороду с гидом Виталием. Очень интересно и познавательно! Ни минуты не скучали, Виталий открыл для нас этот уникальный город и его жителей! Обязательно приедем снова!
7 января 2020
Супер экскурсия!!! Нашей семье очень понравилось! Мы договорились с гидом, что экскурсия будет проводиться на нашем авто(была промозглая погода), с выходами у важных объектах! Закончили мы экскурсию в кремле! Виталий - молодой человек, стопроцентно знающий свой город! Хороший собеседник Рассказывал настолько интересно, что даже сыновья слушали внимательно!))) Мы узнали про Нижний Новгород много интересного!
6 января 2020
Отличная экскурсия для тех, кто впервые в городе. Виталий прекрасный рассказчик. Прогулялись по самым значимым местам в Нижнем Новгороде - Кремль, Большая Покровская и буквально о каждом здании у него был интересный рассказ. Мы были с детьми 11 и 16 лет, а их сложно заинтересовать историей, но Виталию это удалось) Спасибо огромное. Нам все очень понравилось.
2 декабря 2019
Спасибо Виталию за чудесную экскурсию!
Все очень понравилось!!!

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