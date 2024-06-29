1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Захватывающий Нижний: от спиритических сеансов Даля до соляных афер
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческому центру Нижнего Новгорода, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: На Верхне-Волжской набережной
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5 800₽ за всё до 15 чел.
Групповая
2 часа
Групповая прогулка по историческому Нижнему Новгороду с экспертом
Прогулка по Нижнему Новгороду: кремль, легенды и усадьбы ждут вас на двух маршрутах с местным экспертом
Начало: На Верхне-Волжской набережной
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
3 июля в 15:15
1 500₽ за человека
Групповая
1 час
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
В тишине создать авторский десерт и узнать, какое золото можно есть
Начало: Верхне-Волжская набережная
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 11:00
3 июля в 11:00
800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Нижегородские клады и знаменитые узники
Услышать интригующие истории из прошлого на прогулке по набережным и центру волжской столицы
Начало: На Верхневолжской набережной
Сегодня в 09:30
5 июля в 09:30
8 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
1 час
Интерактивная экскурсия по музею «В Тишине»
Провести час в звуковой изоляции, испытать новые ощущения и взглянуть иначе на мир коммуникации
Начало: Верхне-Волжская набережная, 2
5 июля в 17:00
6 июля в 10:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Нижегородские рекорды: путешествие по достижениям города
Откройте страницы истории Нижнего Новгорода, встречаясь лицом к лицу с его величайшими рекордами
Начало: Рядом с Верхневолжской набережной
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
Истории и загадки Рождественской: увлекательная прогулка-спектакль
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее путешествие в прошлое с легендами и историями Нижнего Новгорода
Начало: Нижневолжская набережная, 1Б
Расписание: Вторник, пятница, суббота, воскресенье
Сегодня в 19:30
5 июля в 19:30
1 900₽ за человека
Мини-группа
3.5 часа
По Волге на каяках
Покачаться на волнах, отдохнуть на природе и полюбоваться видами Нижнего Новгорода с воды
Начало: На Волжской набережной
15 июля в 10:00
16 июля в 10:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия «Знакомьтесь - Нижний!»
Начало: Верхне-Волжская набережная, 7
Расписание: Начало в любой день в промежутке с 08:00 до 17:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
От дна золотой роты к купеческой роскоши
Начало: Памятник Петру 1 на Нижне-Волжской набережной
5 июля в 09:00
6 июля в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
1 час
Канатная дорога в Нижнем Новгороде (аудиогид без билета)
Начало: Казанская набережная, 8а
Расписание: Канатная дорога работает в зимнем и летнем режимах. Подробности смотрите на официальном сайте.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
590₽ за человека
Групповая
1 час
«Угадай аромат»: групповой мастер-класс в Нижнем Новгороде
Разнообразить отдых в городе интересным опытом: поиграть в аромалото и получить в подарок амулет
Начало: На Верхне-Волжской набережной
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Истории Нижнего: дворец за миллион и миллионы Чкалова
Известные и неожиданные события из жизни неординарных нижегородцев
Начало: У памятника Чкалову на Верхне-Волжской набережной
Завтра в 17:30
3 июля в 17:30
3 450₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила29 июня 2024Экскурсия по Покровской улице была интересная, с заходом в места, которые обычный турист самостоятельно точно не найдет
- аанастасия29 июня 2024Денис отличный рассказчик, экскурсия очень увлекательная, с интересными историями, шутками, прибаутками. Маршрут не очень большой, но с нами были 2 непоседливых мальчика, может, поэтому. Денис справился на отлично с такой непростой клиентурой😂
- ММаргарита28 июня 2024Пожалуй, лучшая наша экскурсия за последние годы, а было их немало. Денис прекрасный рассказчик, узнали массу интересных фактов, не скучали ни минуты. Если доведется снова побывать в Нижнем, непременно сходим на другую экскурсию к Денису. С удовольствием рекомендуем!
- ЯЯна28 июня 2024Большое спасибо за интересую экскурсию! Очень понравилось!
- ККристина28 июня 2024Добрый день. Были на синем маршруте 27 июня. Получилась очень интересная 2хчасовая прогулка. Экскурсовод Екатерина доступно и увлекательно преподносила информацию. Много новой информации почерпнули. Спасибо за работу.
- ООлеся24 июня 2024Были на экскурсии с Денисом в 24.06.2024. Очень интересно и без нудных пересказов учебников истории. Все очень интересно, подростку 14
- ДДрягина21 июня 2024Увлекательная экскурсия для людей разного возраста, комфортный темп, доступная информация, приятный сюрприз в виде чая с конфеткой. Очень рекомендую посетить!
- ННаталья8 июня 2024Андрей - историк, хороший организатор, много знает и рассказывает, маршрут был отличный, но есть над чем поработать в плане комфортной атмосферы для гостей.
- ЕЕвгения6 июня 2024Хорошая познавательная экскурсия про жизнь и быт прошлых лет. Замечательный экскурсовод. Спасибо)
- ААндрей14 мая 2024Трущобы и дворцы Нижнего Новгорода: городское дно и парадная ресторанная улицаОтличная экскурсия! Александр очень энергичный, веселый и талантливый экскурсовод. Тема и манера подачи выгодно отличается от официально-скучных маршрутов с перечислением
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «С набережной»
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