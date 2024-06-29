Экскурсии с набережной Нижнего Новгорода

Найдено 13 экскурсий в категории «С набережной» в Нижнем Новгороде, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Захватывающий Нижний: от спиритических сеансов Даля до соляных афер
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
Захватывающий Нижний: от спиритических сеансов Даля до соляных афер
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческому центру Нижнего Новгорода, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: На Верхне-Волжской набережной
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5 800 за всё до 15 чел.
Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
150 отзывов
Групповая прогулка по историческому Нижнему Новгороду с экспертом
Прогулка по Нижнему Новгороду: кремль, легенды и усадьбы ждут вас на двух маршрутах с местным экспертом
Начало: На Верхне-Волжской набережной
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
3 июля в 15:15
1 500 за человека
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
Групповая
1 час
1 отзыв
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
В тишине создать авторский десерт и узнать, какое золото можно есть
Начало: Верхне-Волжская набережная
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 11:00
3 июля в 11:00
800 за человека
Нижегородские клады и знаменитые узники
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Нижегородские клады и знаменитые узники
Услышать интригующие истории из прошлого на прогулке по набережным и центру волжской столицы
Начало: На Верхневолжской набережной
Сегодня в 09:30
5 июля в 09:30
8 000 за всё до 8 чел.
Интерактивная экскурсия по музею «В Тишине»
🚶 Пешая
Групповая
1 час
3 отзыва
Интерактивная экскурсия по музею «В Тишине»
Провести час в звуковой изоляции, испытать новые ощущения и взглянуть иначе на мир коммуникации
Начало: Верхне-Волжская набережная, 2
5 июля в 17:00
6 июля в 10:00
1 000 за человека
Нижегородские рекорды - российские, европейские, мировые
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Нижегородские рекорды: путешествие по достижениям города
Откройте страницы истории Нижнего Новгорода, встречаясь лицом к лицу с его величайшими рекордами
Начало: Рядом с Верхневолжской набережной
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 800 за всё до 5 чел.
Истории и загадки Рождественской: иммерсивная прогулка с фонарщиком
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
102 отзыва
Истории и загадки Рождественской: увлекательная прогулка-спектакль
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее путешествие в прошлое с легендами и историями Нижнего Новгорода
Начало: Нижневолжская набережная, 1Б
Расписание: Вторник, пятница, суббота, воскресенье
Сегодня в 19:30
5 июля в 19:30
1 900 за человека
По Волге на каяках
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
3.5 часа
14 отзывов
По Волге на каяках
Покачаться на волнах, отдохнуть на природе и полюбоваться видами Нижнего Новгорода с воды
Начало: На Волжской набережной
15 июля в 10:00
16 июля в 10:00
3 500 за человека
Индивидуальная экскурсия «Знакомьтесь - Нижний!»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Знакомьтесь - Нижний!»
Начало: Верхне-Волжская набережная, 7
Расписание: Начало в любой день в промежутке с 08:00 до 17:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 4 500 за всё до 4 чел.
От дна золотой роты к купеческой роскоши
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
От дна золотой роты к купеческой роскоши
Начало: Памятник Петру 1 на Нижне-Волжской набережной
5 июля в 09:00
6 июля в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.
Канатная дорога в Нижнем Новгороде (аудиогид без билета)
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
Канатная дорога в Нижнем Новгороде (аудиогид без билета)
Начало: Казанская набережная, 8а
Расписание: Канатная дорога работает в зимнем и летнем режимах. Подробности смотрите на официальном сайте.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
590 за человека
«Угадай аромат»: групповой мастер-класс в Нижнем Новгороде
Групповая
1 час
«Угадай аромат»: групповой мастер-класс в Нижнем Новгороде
Разнообразить отдых в городе интересным опытом: поиграть в аромалото и получить в подарок амулет
Начало: На Верхне-Волжской набережной
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
800 за человека
Истории Нижнего: дворец за миллион и миллионы Чкалова
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Истории Нижнего: дворец за миллион и миллионы Чкалова
Известные и неожиданные события из жизни неординарных нижегородцев
Начало: У памятника Чкалову на Верхне-Волжской набережной
Завтра в 17:30
3 июля в 17:30
3 450 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    29 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
    Экскурсия по Покровской улице была интересная, с заходом в места, которые обычный турист самостоятельно точно не найдет
  • а
    анастасия
    29 июня 2024
    Захватывающий Нижний: от спиритических сеансов Даля до соляных афер
    Денис отличный рассказчик, экскурсия очень увлекательная, с интересными историями, шутками, прибаутками. Маршрут не очень большой, но с нами были 2 непоседливых мальчика, может, поэтому. Денис справился на отлично с такой непростой клиентурой😂
  • М
    Маргарита
    28 июня 2024
    Захватывающий Нижний: от спиритических сеансов Даля до соляных афер
    Пожалуй, лучшая наша экскурсия за последние годы, а было их немало. Денис прекрасный рассказчик, узнали массу интересных фактов, не скучали ни минуты. Если доведется снова побывать в Нижнем, непременно сходим на другую экскурсию к Денису. С удовольствием рекомендуем!
  • Я
    Яна
    28 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
    Большое спасибо за интересую экскурсию! Очень понравилось!
  • К
    Кристина
    28 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
    Добрый день. Были на синем маршруте 27 июня. Получилась очень интересная 2хчасовая прогулка. Экскурсовод Екатерина доступно и увлекательно преподносила информацию. Много новой информации почерпнули. Спасибо за работу.
  • О
    Олеся
    24 июня 2024
    Захватывающий Нижний: от спиритических сеансов Даля до соляных афер
    Были на экскурсии с Денисом в 24.06.2024. Очень интересно и без нудных пересказов учебников истории. Все очень интересно, подростку 14
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    лет все очень понравилось. Вместо заявленных двух часов, экскурсия длилась почти два с половиной часа, но мы не заметили, как пролетело время. Очень рекомендую данную экскурсию и такого замечательного гида.

  • Д
    Дрягина
    21 июня 2024
    Истории и загадки Рождественской: иммерсивная прогулка с фонарщиком
    Увлекательная экскурсия для людей разного возраста, комфортный темп, доступная информация, приятный сюрприз в виде чая с конфеткой. Очень рекомендую посетить!
  • Н
    Наталья
    8 июня 2024
    Нижегородские клады и знаменитые узники
    Андрей - историк, хороший организатор, много знает и рассказывает, маршрут был отличный, но есть над чем поработать в плане комфортной атмосферы для гостей.
  • Е
    Евгения
    6 июня 2024
    От дна золотой роты к купеческой роскоши
    Хорошая познавательная экскурсия про жизнь и быт прошлых лет. Замечательный экскурсовод. Спасибо)
  • А
    Андрей
    14 мая 2024
    Трущобы и дворцы Нижнего Новгорода: городское дно и парадная ресторанная улица
    Отличная экскурсия! Александр очень энергичный, веселый и талантливый экскурсовод. Тема и манера подачи выгодно отличается от официально-скучных маршрутов с перечислением
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    дат, имен и прочих подробностей. Все время были в диалоге, приятно поговорить с умным человеком, не только об истории но и о современности! Спасибо, рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «С набережной»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Захватывающий Нижний: от спиритических сеансов Даля до соляных афер
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  3. Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
  4. Нижегородские клады и знаменитые узники
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Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июле 2024
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