Л Людмила Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду Экскурсия по Покровской улице была интересная, с заходом в места, которые обычный турист самостоятельно точно не найдет

а анастасия Захватывающий Нижний: от спиритических сеансов Даля до соляных афер Денис отличный рассказчик, экскурсия очень увлекательная, с интересными историями, шутками, прибаутками. Маршрут не очень большой, но с нами были 2 непоседливых мальчика, может, поэтому. Денис справился на отлично с такой непростой клиентурой😂

М Маргарита Захватывающий Нижний: от спиритических сеансов Даля до соляных афер Пожалуй, лучшая наша экскурсия за последние годы, а было их немало. Денис прекрасный рассказчик, узнали массу интересных фактов, не скучали ни минуты. Если доведется снова побывать в Нижнем, непременно сходим на другую экскурсию к Денису. С удовольствием рекомендуем!

Я Яна Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду Большое спасибо за интересую экскурсию! Очень понравилось!

К Кристина Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду Добрый день. Были на синем маршруте 27 июня. Получилась очень интересная 2хчасовая прогулка. Экскурсовод Екатерина доступно и увлекательно преподносила информацию. Много новой информации почерпнули. Спасибо за работу.

О Олеся Захватывающий Нижний: от спиритических сеансов Даля до соляных афер читать дальше лет все очень понравилось. Вместо заявленных двух часов, экскурсия длилась почти два с половиной часа, но мы не заметили, как пролетело время. Очень рекомендую данную экскурсию и такого замечательного гида. Были на экскурсии с Денисом в 24.06.2024. Очень интересно и без нудных пересказов учебников истории. Все очень интересно, подростку 14

Д Дрягина Истории и загадки Рождественской: иммерсивная прогулка с фонарщиком Увлекательная экскурсия для людей разного возраста, комфортный темп, доступная информация, приятный сюрприз в виде чая с конфеткой. Очень рекомендую посетить!

Н Наталья Нижегородские клады и знаменитые узники Андрей - историк, хороший организатор, много знает и рассказывает, маршрут был отличный, но есть над чем поработать в плане комфортной атмосферы для гостей.

Е Евгения От дна золотой роты к купеческой роскоши Хорошая познавательная экскурсия про жизнь и быт прошлых лет. Замечательный экскурсовод. Спасибо)