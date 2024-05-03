В Нижнем Новгороде есть район, история которого мало известна даже среди местных жителей. Это так называемый Социалистический город возле Горьковского автомобильного завода. Здесь должен был родиться город будущего, город социалистической мечты. Удалось ли реализовать эти амбициозные планы и что находится тут сейчас? Узнаете на экскурсии!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Много лет я собирала материалы, связанные с Горьковским автомобильным заводом. Общалась с теми, кто участвовал в его строительстве. И с радостью познакомлю вас с уникальной как в архитектурном, так и в историческом плане территорией, которая сейчас является памятником мирового масштаба.

Вы увидите:

Дома-коммуны, которые строились для рабочих ГАЗа и до сих пор используются в качестве жилья

Необычную поликлинику для жителей Автозавода, которая построена в виде древнеславянского символа

Архитектурные памятники эпохи конструктивизма и постконструктивизма — универмаг, гостиницу и кинотеатры

Серобусыгинский дом-квартал из 53 подъездов, периметр которого превышает 1 км

Вы узнаете:

Как начинал строиться первый русский Детройт близ Нижнего Новгорода

Какое отношение к этому строительству имели американские компании Остин и Форд

Почему американцы решились приехать на работу в СССР и чем это закончилось

В каких условиях жили и трудились строители и рабочие Автозавода

Как восстанавливали завод после страшных бомбёжек 1943 года

Как изменилась жизнь района после войны

И многое другое!

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