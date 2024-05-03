В Нижнем Новгороде есть район, история которого мало известна даже среди местных жителей. Это так называемый Социалистический город возле Горьковского автомобильного завода. Здесь должен был родиться город будущего, город социалистической мечты. Удалось ли реализовать эти амбициозные планы и что находится тут сейчас? Узнаете на экскурсии!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Много лет я собирала материалы, связанные с Горьковским автомобильным заводом. Общалась с теми, кто участвовал в его строительстве. И с радостью познакомлю вас с уникальной как в архитектурном, так и в историческом плане территорией, которая сейчас является памятником мирового масштаба.
Вы увидите:
- Дома-коммуны, которые строились для рабочих ГАЗа и до сих пор используются в качестве жилья
- Необычную поликлинику для жителей Автозавода, которая построена в виде древнеславянского символа
- Архитектурные памятники эпохи конструктивизма и постконструктивизма — универмаг, гостиницу и кинотеатры
- Серобусыгинский дом-квартал из 53 подъездов, периметр которого превышает 1 км
Вы узнаете:
- Как начинал строиться первый русский Детройт близ Нижнего Новгорода
- Какое отношение к этому строительству имели американские компании Остин и Форд
- Почему американцы решились приехать на работу в СССР и чем это закончилось
- В каких условиях жили и трудились строители и рабочие Автозавода
- Как восстанавливали завод после страшных бомбёжек 1943 года
- Как изменилась жизнь района после войны
- И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу лично я
- В программу не входит посещение самого завода и Музея истории ГАЗ
- Экскурсия подойдёт для участников старше 12 лет
- Протяжённость маршрута составляет более 5 км
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 136 туристов
Дорогие путешественники! Мы — творческий тандем двух гидов с историческим и профессиональным образованием, любящих свой город и увлечённых его историей. Умеем работать с детьми и имеем большой опыт в проведении интерактивных экскурсий. Будем рады видеть вас в Нижнем Новгороде!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
3 мая 2024
Прекрасная экскурсия! Мы были в Нижнем Новгороде впервые и специально спланировали свою экскурсионную программу так, чтобы получить максимально полное впечатление о городе и его истории. История строительства ГАЗа и соцгородка
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
Индивидуальная
3 часа
Пешеходная экскурсия по Социалистическому городу ГАЗа: история и архитектура
Пройдите по историческим местам Социалистического города ГАЗа, узнайте о его создании, архитектуре и жизни рабочих
Начало: В районе метро «Парк культуры»
Сегодня в 17:00
Завтра в 16:00
от 8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Град Китеж и озеро Светлояр: путешествие по легендам Нижнего Новгорода
Погрузитесь в мир древних легенд и мистических историй, путешествуя к озеру Светлояр и исчезнувшему граду Китеж
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
24 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неизведанный Нижний Новгород
Прогулка по удивительному району Сормово, на примере которого вы проследите историю всей страны
Начало: В районе Сормово
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 5 чел.