Мастер-класс по изготовлению броши из ювелирной сетки в Нижнем Новгороде

Бижутерная сетка — удивительный материал: лёгкий, пластичный и сияющий.
Из неё рождаются настоящие шедевры — броши, которые играют светом и формой, идеально дополняя как повседневный, так и вечерний образ.
На увлекательном творческом мастер-классе вы создадите уникальное украшение своими руками! А ещё прекрасно проведёте время в творческой атмосфере.
Описание мастер-класса
Сначала — небольшая экскурсия. Вы узнаете о великом русском модельере Надежде Ламановой, её невероятном вкладе в историю моды, а также услышите истории о необычных и редких экспонатах музея.
Затем — мастер-класс
- Под руководством опытного мастера вы шаг за шагом создадите брошь в стиле ар-деко — утончённом, ярком и элегантном
- Каждое изделие получится неповторимым, ведь вы сами выберете форму, цвет и акценты — бусины и перья
Домой вы заберёте не только авторское украшение, но и ощущение близости, спокойствия и душевного тепла, которое рождается, когда творишь вместе.
Организационные детали
- Мастер-класс и экскурсию проводит хранитель Музея моды и портновского искусства им. Н. П. Ламановой
- Мастер-класс подходит для взрослых и детей старше 12 лет
- Готовые изделия вы можете сразу забрать с собой
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Музее моды и портновского искусства ИМ.Н.П. Ламановой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 183 туристов
Позвольте представиться. Меня зовут Ольга, я практикующий дизайнер интерьеров, одежды и аксессуаров с более чем 15-летним стажем, член Союза дизайнеров России, владелец модного дома PARLE и основатель Музея моды имени
