Мастер-класс по изготовлению броши из ювелирной сетки в Нижнем Новгороде

Бижутерная сетка — удивительный материал: лёгкий, пластичный и сияющий. Из неё рождаются настоящие шедевры — броши, которые играют светом и формой, идеально дополняя как повседневный, так и вечерний образ. На увлекательном творческом мастер-классе вы создадите уникальное украшение своими руками! А ещё прекрасно проведёте время в творческой атмосфере.

Описание мастер-класса

Сначала — небольшая экскурсия. Вы узнаете о великом русском модельере Надежде Ламановой, её невероятном вкладе в историю моды, а также услышите истории о необычных и редких экспонатах музея.

Затем — мастер-класс

Под руководством опытного мастера вы шаг за шагом создадите брошь в стиле ар-деко — утончённом, ярком и элегантном

Каждое изделие получится неповторимым, ведь вы сами выберете форму, цвет и акценты — бусины и перья

Домой вы заберёте не только авторское украшение, но и ощущение близости, спокойствия и душевного тепла, которое рождается, когда творишь вместе.

Организационные детали