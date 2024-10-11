Приглашаем вас провести день в старинном Семёнове! Вы погуляете по колоритным улицам и зайдёте в музей народного быта «Дом Семёна Ложкаря». А также посетите знаменитую на весь мир фабрику «Хохломская роспись». Увидите, как обычная деревянная заготовка превращается в яркое изделие, украшенное традиционными растительными мотивами.

Описание экскурсии

09:00 — Выезд из Нижнего Новгорода

10:30 — Прибытие в Семёнов, прогулка по историческому центру

11:30 — «Дом Семёна Ложкаря». Вы посетите музей народного быта, расположенный в традиционной деревенской избе. Грубоватая мебель, глиняная посуда, вышитые рушники и домотканые половики расскажут вам о нелёгкой, но полной достоинства жизни крестьян

13:00 — Фабрика «Хохломская роспись». Вы проследите весь цикл производства хохломских изделий: от заготовки древесины до нанесения последних штрихов росписи

14:00 — Обед (по желанию)

15:00 — Магазин сувениров при музейно-туристическом центре «Золотая хохлома»

16:00 — Выезд из Семёнова

17:30 — Возвращение в Нижний Новгород

Организационные детали