Автобусная экскурсия из Нижнего Новгорода в Семёнов

Посетить родину золотой хохломы и прикоснуться к секретам её изготовления
Приглашаем вас провести день в старинном Семёнове! Вы погуляете по колоритным улицам и зайдёте в музей народного быта «Дом Семёна Ложкаря». А также посетите знаменитую на весь мир фабрику «Хохломская роспись».

Увидите, как обычная деревянная заготовка превращается в яркое изделие, украшенное традиционными растительными мотивами.
Автобусная экскурсия из Нижнего Новгорода в Семёнов
Автобусная экскурсия из Нижнего Новгорода в Семёнов
Автобусная экскурсия из Нижнего Новгорода в Семёнов
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

09:00 — Выезд из Нижнего Новгорода
10:30 — Прибытие в Семёнов, прогулка по историческому центру
11:30 — «Дом Семёна Ложкаря». Вы посетите музей народного быта, расположенный в традиционной деревенской избе. Грубоватая мебель, глиняная посуда, вышитые рушники и домотканые половики расскажут вам о нелёгкой, но полной достоинства жизни крестьян
13:00 — Фабрика «Хохломская роспись». Вы проследите весь цикл производства хохломских изделий: от заготовки древесины до нанесения последних штрихов росписи
14:00 — Обед (по желанию)
15:00 — Магазин сувениров при музейно-туристическом центре «Золотая хохлома»
16:00 — Выезд из Семёнова
17:30 — Возвращение в Нижний Новгород

Организационные детали

  • В зависимости от количества людей экскурсия проходит на микроавтобусе или автобусе
  • Транспорт и входные билеты включены в стоимость
  • Обед оплачивается дополнительно (по желанию) — 500 ₽ за чел.
  • Вы сможете поучаствовать в мастер-классе по росписи — 200 ₽ за чел.
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2 800 ₽
Дети до 18 лет2 700 ₽
Пенсионеры2 700 ₽
Школьники2 700 ₽
Студенты2 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пл. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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