Приглашаем вас провести день в старинном Семёнове! Вы погуляете по колоритным улицам и зайдёте в музей народного быта «Дом Семёна Ложкаря». А также посетите знаменитую на весь мир фабрику «Хохломская роспись».
Увидите, как обычная деревянная заготовка превращается в яркое изделие, украшенное традиционными растительными мотивами.
Увидите, как обычная деревянная заготовка превращается в яркое изделие, украшенное традиционными растительными мотивами.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
09:00 — Выезд из Нижнего Новгорода
10:30 — Прибытие в Семёнов, прогулка по историческому центру
11:30 — «Дом Семёна Ложкаря». Вы посетите музей народного быта, расположенный в традиционной деревенской избе. Грубоватая мебель, глиняная посуда, вышитые рушники и домотканые половики расскажут вам о нелёгкой, но полной достоинства жизни крестьян
13:00 — Фабрика «Хохломская роспись». Вы проследите весь цикл производства хохломских изделий: от заготовки древесины до нанесения последних штрихов росписи
14:00 — Обед (по желанию)
15:00 — Магазин сувениров при музейно-туристическом центре «Золотая хохлома»
16:00 — Выезд из Семёнова
17:30 — Возвращение в Нижний Новгород
Организационные детали
- В зависимости от количества людей экскурсия проходит на микроавтобусе или автобусе
- Транспорт и входные билеты включены в стоимость
- Обед оплачивается дополнительно (по желанию) — 500 ₽ за чел.
- Вы сможете поучаствовать в мастер-классе по росписи — 200 ₽ за чел.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2 800 ₽
|Дети до 18 лет
|2 700 ₽
|Пенсионеры
|2 700 ₽
|Школьники
|2 700 ₽
|Студенты
|2 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 7110 туристов
Наша компания рада предложить вам огромный выбор разнообразных туров и экскурсий по Нижнему Новгороду, области и регионам России. Благодаря историческому образованию и значительному опыту мы гарантируем вам увлекательные маршруты и подробное знакомство с богатой историей и невероятными панорамами.Задать вопрос
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