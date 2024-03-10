Экскурсия в музее «В Тишине» в Нижнем Новгороде предлагает уникальный опыт общения без слов.Участники наденут шумоподавляющие наушники и посетят пять интерактивных залов, где научатся говорить руками и слушать глазами. Вы

узнаете, как звучат слова на языке жестов и как передавать информацию без знания жестового языка. В сенсорном зале можно будет на ощупь угадать содержимое ящиков. Экскурсия способствует сближению людей с разными возможностями и учит находить общий язык

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание билета

Погружение в тишину

Вы наденете шумоподавляющие наушники и отправитесь в путешествие по пяти интерактивным залам. Вас будет сопровождать сотрудник музея, который объяснит, как можно общаться без голоса и слуха. Вы попробуете говорить руками, слушать глазами и чувствовать музыку телом.

Увидите старинные и современные слуховые аппараты. Выясните, как звучат разные слова на языке жестов и как передать информацию, не зная жестового языка. В сенсорном зале попытаетесь на ощупь угадать, что находится в ящиках. А также узнаете, как можно научиться петь и танцевать, не слыша звуков.

Шаг навстречу толерантному обществу

Одна из миссий нашего музея — сблизить миры тех, кто может слышать, и тех, кто познаёт звуки другими способами. На экскурсии вы откроете новые способы коммуникации и поймёте, что общий язык можно найти со всеми.

Организационные детали