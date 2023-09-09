Интерактивная экскурсия по музею «В Тишине»

Провести час в звуковой изоляции, испытать новые ощущения и взглянуть иначе на мир коммуникации

5
1 отзыв
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Опыт, который предлагает наш музей, подарит вам не только отдых от информационного и городского шума. Вы прислушаетесь к себе и осознаете, на что способны, если «выключить» звук.

Пообщаетесь с другими, не используя голос, увидите, что взаимопонимания можно достичь разными способами и перестанете бояться людей с ограниченными возможностями. А примеры из жизни некоторых из них смогут стать для вас мощным источником вдохновения.
Интерактивная экскурсия по музею «В Тишине»
Интерактивная экскурсия по музею «В Тишине»
Интерактивная экскурсия по музею «В Тишине»
Интерактивная экскурсия по музею «В Тишине»
Интерактивная экскурсия по музею «В Тишине»
Интерактивная экскурсия по музею «В Тишине»
Интерактивная экскурсия по музею «В Тишине»
Интерактивная экскурсия по музею «В Тишине»
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Погружение в тишину

Вы наденете шумоподавляющие наушники и отправитесь в путешествие по пяти интерактивным залам. Вас будет сопровождать сотрудник музея, который объяснит, как можно общаться без голоса и слуха. Вы попробуете говорить руками, слушать глазами и чувствовать музыку телом.

Увидите старинные и современные слуховые аппараты. Выясните, как звучат разные слова на языке жестов и как передать информацию, не зная жестового языка. В сенсорном зале попытаетесь на ощупь угадать, что находится в ящиках. А также узнаете, как можно научиться петь и танцевать, не слыша звуков.

Шаг навстречу толерантному обществу

Одна из миссий нашего музея — сблизить миры тех, кто может слышать, и тех, кто познаёт звуки другими способами. На экскурсии вы откроете новые способы коммуникации и поймёте, что общий язык можно найти со всеми.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится каждый час
  • Для посетителей музея, по предварительной договоренности, мы можем предоставить парковочное место рядом с музеем для автобусов и автомобилей
  • В категориях билетов есть льготный (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, ветераны)
  • Экскурсию для вас проведёт один из сотрудников нашего музея

в пятницу в 17:00, 18:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Верхне-Волжская набережная
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 17:00, 18:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
9 сен 2023
Посетили экскурсию в музее "В Тишине", очень понравилось, как она была организована. Возможность посмотреть на вспомогательные приспособления для глухих и слабослышащих, узнать как живут люди с ограничениями по слуху и как они воспринимают звуки было очень интересно, спасибо Ксении! Интерактивную часть экскурсии провела для нас Анастасия, мы играли, учились жестовому языку и, благодаря наушникам, погрузились в мир глухих и слабослышащих. Эмоции от экскурсии потрясающие, хотелось бы, чтобы каждый человек побывал в таком музее и испытал такие же эмоции! Очень необычно и будоражит разные впечатления.
Для семей с детьми такая экскурсия прекрасно подойдёт, но скорее лет с 6-7:)

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