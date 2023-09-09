Провести час в звуковой изоляции, испытать новые ощущения и взглянуть иначе на мир коммуникации
Пообщаетесь с другими, не используя голос, увидите, что взаимопонимания можно достичь разными способами и перестанете бояться людей с ограниченными возможностями. А примеры из жизни некоторых из них смогут стать для вас мощным источником вдохновения.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Погружение в тишину
Вы наденете шумоподавляющие наушники и отправитесь в путешествие по пяти интерактивным залам. Вас будет сопровождать сотрудник музея, который объяснит, как можно общаться без голоса и слуха. Вы попробуете говорить руками, слушать глазами и чувствовать музыку телом.
Увидите старинные и современные слуховые аппараты. Выясните, как звучат разные слова на языке жестов и как передать информацию, не зная жестового языка. В сенсорном зале попытаетесь на ощупь угадать, что находится в ящиках. А также узнаете, как можно научиться петь и танцевать, не слыша звуков.
Шаг навстречу толерантному обществу
Одна из миссий нашего музея — сблизить миры тех, кто может слышать, и тех, кто познаёт звуки другими способами. На экскурсии вы откроете новые способы коммуникации и поймёте, что общий язык можно найти со всеми.
Организационные детали
- Экскурсия проводится каждый час
- Для посетителей музея, по предварительной договоренности, мы можем предоставить парковочное место рядом с музеем для автобусов и автомобилей
- В категориях билетов есть льготный (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, ветераны)
- Экскурсию для вас проведёт один из сотрудников нашего музея
в пятницу в 17:00, 18:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Верхне-Волжская набережная
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу в 17:00, 18:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Для семей с детьми такая экскурсия прекрасно подойдёт, но скорее лет с 6-7:)