Интерактивная экскурсия в Нижнем Новгороде по музею «В Тишине»
Погрузитесь в уникальный опыт общения без слов и звуков в музее «В Тишине». Узнайте, как можно говорить руками и слушать глазами
Экскурсия в музее «В Тишине» в Нижнем Новгороде предлагает уникальный опыт общения без слов.
Участники наденут шумоподавляющие наушники и посетят пять интерактивных залов, где научатся говорить руками и слушать глазами. Вы читать дальшеуменьшить
узнаете, как звучат слова на языке жестов и как передавать информацию без знания жестового языка. В сенсорном зале можно будет на ощупь угадать содержимое ящиков. Экскурсия способствует сближению людей с разными возможностями и учит находить общий язык
Вы наденете шумоподавляющие наушники и отправитесь в путешествие по пяти интерактивным залам. Вас будет сопровождать сотрудник музея, который объяснит, как можно общаться без голоса и слуха. Вы попробуете говорить руками, слушать глазами и чувствовать музыку телом.
Увидите старинные и современные слуховые аппараты. Выясните, как звучат разные слова на языке жестов и как передать информацию, не зная жестового языка. В сенсорном зале попытаетесь на ощупь угадать, что находится в ящиках. А также узнаете, как можно научиться петь и танцевать, не слыша звуков.
Шаг навстречу толерантному обществу
Одна из миссий нашего музея — сблизить миры тех, кто может слышать, и тех, кто познаёт звуки другими способами. На экскурсии вы откроете новые способы коммуникации и поймёте, что общий язык можно найти со всеми.
Организационные детали
Экскурсия проводится каждый час
В категориях билетов есть льготный (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, ветераны)
Экскурсию для вас проведёт один из сотрудников нашего музея
ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
Тариф
Стоимость
Взрослые
934 ₽
Пенсионеры
467 ₽
Школьники
800 ₽
Студенты
800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Верхне-Волжская набережная, 2
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Музей «В Тишине» — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 606 туристов
Первый в России необычный музей «В Тишине» приглашает на 60 минут тишины! Здесь вы сможете побыть без информационного, городского и рабочего шума, обнаружить в себе новые способности и понять, можете ли вы общаться, не используя голос.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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4
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1
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Татьяна
Отлично провели время с подругой! Идеально подходит, чтобы погрузиться в новый для себя и мир и больше узнать о тех, кто рядом. Интересно, а главное интерактивно и, конечно, трогательно
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М
Маргарита
Посетили экскурсию в музее "В Тишине", очень понравилось, как она была организована. Возможность посмотреть на вспомогательные приспособления для глухих и слабослышащих, узнать как живут люди с ограничениями по слуху и читать дальшеуменьшить
как они воспринимают звуки было очень интересно, спасибо Ксении! Интерактивную часть экскурсии провела для нас Анастасия, мы играли, учились жестовому языку и, благодаря наушникам, погрузились в мир глухих и слабослышащих. Эмоции от экскурсии потрясающие, хотелось бы, чтобы каждый человек побывал в таком музее и испытал такие же эмоции! Очень необычно и будоражит разные впечатления. Для семей с детьми такая экскурсия прекрасно подойдёт, но скорее лет с 6-7:)
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Екатерина
Абсолютно ни с чем не сравнимые ощущения. Погружаешься в мир людей, которых ты естественно видел, возможно, сочувствовал, но не представлял как это "изнутри". Интересный опыт.
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Андрей
Очень душевно и интересно.
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