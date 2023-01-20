Вас ждет увлекательное путешествие в мир моды и искусства в музее Надежды Ламановой.Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с жизнью и творчеством выдающегося модельера, а также узнать о развитии портновского искусства.Вы

увидите винтажные швейные машины, аутентичные предметы одежды и аксессуары, а также предметы театрального этикета. После экскурсии можно посетить модную мастерскую или шоурум с изделиями локальных брендов. Возможность добавить мастер-классы и дегустации делает это предложение еще более привлекательным

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 7 человек, но есть вариант до 10 чел.

Описание экскурсии

По следам Н. П. Ламановой в мире моды

Надежда Ламанова — эпохальная фигура в истории моды. В полной мере талант ее раскрылся в Москве, но именно в Нижнем Новгороде прошли ее детство и юность. В музее вы узнаете самое интересное о жизни модельера — от первых шагов в профессии до сотрудничества со Станиславским. Раскроете, в чем гений Ламановой, почему она сознательно отказалась от эмиграции и как сумела соединить в себе черты истинного творца и бизнесмена.

Эволюция портновского искусства

Вы проследите, как зарождалась мода, как создавался костюм в древние времена, в период модерна и в советские годы. Услышите о царских и советских модных домах, текстильных фабриках и артелях. В музее мною собрана уникальная коллекция предметов портновского искусства. Вы рассмотрите:

Винтажные швейные машины и утюги — понаблюдаем за эволюцией предметов, без которых не может быть создано и закончено ни одно модное изделие. А заодно обсудим, почему швейные машины появились благодаря любви.

Аутентичные предметы одежды — мужское и женское платье, аксессуары и даже складной цилиндр 19 века.

Предметы театрального этикета: веера, бинокли и сумочки, которые завершали образ светского человека.

Прялки и веретена, которые использовали при создании старинного русского костюма.

Мир моды — с лица и с изнанки

Я практикующий дизайнер, который каждый день создает модную одежду и аксессуары, поэтому смогу открыть вам не только глянцевую сторону моды, но и ее изнанку. Поговорим о портновском искусстве и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения эстетики. Обсудим реальные истории модельеров, моделей, портных и их заказчиков.

А после экскурсии вы сможете посетить мою модную мастерскую или шоурум с изделиями качественных локальных брендов.

Организационные детали

За дополнительную плату в программу экскурсии можно включить: различные мастер-классы, уникальную дегустацию тканей, дегустацию напитков и закусок, чашечку кофе, чая или бокал шампанского с десертом «Ламанова» (стоимость уточняйте во время заказа).