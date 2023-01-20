Мода вне времени: экскурсия в музее Надежды Ламановой
Погрузитесь в мир моды и истории с экскурсией по музею Надежды Ламановой. Узнайте о жизни и творчестве модельера, а также о развитии портновского искусства
Вас ждет увлекательное путешествие в мир моды и искусства в музее Надежды Ламановой.
Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с жизнью и творчеством выдающегося модельера, а также узнать о развитии портновского искусства.
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увидите винтажные швейные машины, аутентичные предметы одежды и аксессуары, а также предметы театрального этикета. После экскурсии можно посетить модную мастерскую или шоурум с изделиями локальных брендов. Возможность добавить мастер-классы и дегустации делает это предложение еще более привлекательным
Надежда Ламанова — эпохальная фигура в истории моды. В полной мере талант ее раскрылся в Москве, но именно в Нижнем Новгороде прошли ее детство и юность. В музее вы узнаете самое интересное о жизни модельера — от первых шагов в профессии до сотрудничества со Станиславским. Раскроете, в чем гений Ламановой, почему она сознательно отказалась от эмиграции и как сумела соединить в себе черты истинного творца и бизнесмена.
Эволюция портновского искусства
Вы проследите, как зарождалась мода, как создавался костюм в древние времена, в период модерна и в советские годы. Услышите о царских и советских модных домах, текстильных фабриках и артелях. В музее мною собрана уникальная коллекция предметов портновского искусства. Вы рассмотрите:
Винтажные швейные машины и утюги — понаблюдаем за эволюцией предметов, без которых не может быть создано и закончено ни одно модное изделие. А заодно обсудим, почему швейные машины появились благодаря любви.
Аутентичные предметы одежды — мужское и женское платье, аксессуары и даже складной цилиндр 19 века.
Предметы театрального этикета: веера, бинокли и сумочки, которые завершали образ светского человека.
Прялки и веретена, которые использовали при создании старинного русского костюма.
Мир моды — с лица и с изнанки
Я практикующий дизайнер, который каждый день создает модную одежду и аксессуары, поэтому смогу открыть вам не только глянцевую сторону моды, но и ее изнанку. Поговорим о портновском искусстве и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения эстетики. Обсудим реальные истории модельеров, моделей, портных и их заказчиков.
А после экскурсии вы сможете посетить мою модную мастерскую или шоурум с изделиями качественных локальных брендов.
Организационные детали
За дополнительную плату в программу экскурсии можно включить: различные мастер-классы, уникальную дегустацию тканей, дегустацию напитков и закусок, чашечку кофе, чая или бокал шампанского с десертом «Ламанова» (стоимость уточняйте во время заказа).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Сергиевской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 274 туристов
Я дизайнер интерьеров, одежды и аксессуаров с многолетним опытом, член Союза дизайнеров России, владелец модного дома PARLE и основатель Музея моды и портновского искусства им. Н. П. Ламановой.
Мода — моя читать дальшеуменьшить
профессия и жизнь. Я создаю современную одежду и много лет изучаю историю костюма. Этот интерес и тяга к творческим экспериментам привели меня к созданию в Нижнем Новгороде музея, посвящённого выдающемуся русскому модельеру Надежде Петровне Ламановой.
Вместе с моей командой мы работаем с музейной коллекцией, исследуем, как менялась мода, какие детали формировали стиль разных эпох и какие секреты скрывает ремесло создания одежды.
Будем рады поделиться этими знаниями и стать вашими проводниками в этот волшебный мир!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Как только попадаешь в пространство музея, сразу накрывает мир моды, трепетного отношения к истории, культуре и традициям рукоделия. И личность Надежды Ламановой, и личность Ольги произвели на нас неизгладимое впечатление!!! читать дальшеуменьшить
Великие Женщины, способные претворять в жизнь свои смелые мечты! Ольга с большой любовью рассказала нам про незаслуженно мало известную общественности Надежду Ламанову, её «гениев» и очень непростую судьбу. За более чем адекватный ценник мы получили по-настоящему эксклюзивную, содержательную и живую экскурсию! Мы погрузились в другую историческую эпоху, узнали про судьбы русских рушников в руках легендарной и патриотичной Ламановой, ощутили аромат её духов, узнали про её инновационные подходы в создании одежды и многое другое. Куда бы ни упал взгляд в арт-пространстве музея, все притягивает и заслуживает внимания! Прикоснуться к портновскому искусству через эволюцию швейных машинок и биографии личностей, их создавших, охватив также историю утюга от тяжеловесных прообразов к советским инженерным достижениям и заграничным «утюжным» диковинкам – это и не только на необычной экскурсии в музее Ламановой! Нижнему Новгороду очень повезло с Ольгой, побольше бы таких творческих, идейных, отважных и сильных людей в современной России! Желаем Ольге успешного продолжения начатого, удачной «охоты» за ценными экспонатами по интересующей тематике, побольше единомышленников, плодотворного сотрудничества и всесторонней поддержки Вселенной! Мы восхищаемся Вами, БРАВО!!!
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Лидия
Великолепно! . Очень много новой информации для себя открыли! Большой плюс состоял еще и в том, что у нас была практически индивидуальная экскурсия. Ольга- душа музея! Очень рады были знакомству и общению! Очень захотелось что-то подарить этому музею! Но над этим мы еще подумаем 😂😂😂
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И
Ирина
Незабываемые впечатления от посещения этого необыкновенного места. Арт-пространство, созданное с такой любовью, с таким пиитетом к величайшей, но, к сожалению, известной не многим нашим современникам законодательнице мод, создателю модной индустрии читать дальшеуменьшить
советской России. Два часа пролетели как 5 минут. Прекрасная русская речь, которая теперь редкость, интересные неизвестные ранее исторические сведения, удивительные артефактами. Особенно поразили миниатюрнейшая книжечка для записей (кавалеров в бальных танцах) и духи столетней давности. Вдыхали воздух ушедшего времени, вдохновлялись творчеством великого русского модельера, восхищались самоотверженностью и увлеченность создателя музея. После экскурсии - все на позитиве, с модными сувенирами и желанием побывать здесь ещё раз. Низкий поклон Ольге и огромное спасибо! Вы не знаете Нижний, если не повстречались с такими нижегородцам как Ольга. Рекомендуем всем это великолепное путешествие в мир моды.
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С
Светлана
Удивительно, но здесь, в Трипстере, отзыв пишу на эту экскурсию в третий раз! Что-то не так нажала в первый раз и улетел недописанный отзыв. Так я написала второй! И вот читать дальшеуменьшить
пришел запрос на третий! И не жалко, напишу! Поскольку и Ольга, и её музей этого заслуживает! Увлеченная своим делом хозяйка пространства вызывает глубокое уважение. Тем более что материал изложен в разрезе исторических событий, познавательно, звучит очень интересно и ПАТРИОТИЧНО! Хочу пожелать Ольге и её музею стать достопримечательностью Нижнего (уверена в этом!) и почаще чтобы заглядывала к ней музейная удача! Всем рекомендую музей к посещению - за красотой, новой информацией и огромной порцией любви и гордости за нашу Родину!
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Ксения
Мы с внучкой в восторге от данной экскурии. Правда, это не вполне экскурсия, как мы понимаем. Это экскурс в историю нашей российской моды и в биографию еë ярчайшег представителя - Надежды Ламановой. Ольга прекрасный рассказчик, человек, влюблëнный в своë дело. Она заряжает тебя своей энергетикой. Огромное спасибо! Всем советую.
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Дмитрий
Огромное спасибо за экскурсию/лекцию и за энтузиазм
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