Мода вне времени: экскурсия в музее Надежды Ламановой

Прикоснуться к творчеству легендарного российского дизайнера и узнать об изнанке модной индустрии

С радостью стану вашим проводником в волшебный мир эстетики, больших денег, интриг и высокого искусства, имя которого — Мода! Вы проследите за жизнью российского и советского модельера Н. П. Ламановой, выясните, сколько тайн хранит обычный утюг и как развивалась история швейных машин. И конечно, узнаете, как создается красота, которая непременно спасет мир.
Мода вне времени: экскурсия в музее Надежды Ламановой
Мода вне времени: экскурсия в музее Надежды Ламановой
Мода вне времени: экскурсия в музее Надежды Ламановой
Мода вне времени: экскурсия в музее Надежды Ламановой
Мода вне времени: экскурсия в музее Надежды Ламановой
Мода вне времени: экскурсия в музее Надежды Ламановой
Мода вне времени: экскурсия в музее Надежды Ламановой
Мода вне времени: экскурсия в музее Надежды Ламановой
Мода вне времени: экскурсия в музее Надежды Ламановой
Мода вне времени: экскурсия в музее Надежды Ламановой
Мода вне времени: экскурсия в музее Надежды Ламановой
Мода вне времени: экскурсия в музее Надежды Ламановой
Ближайшие даты:
5
окт
6
окт
7
окт
8
окт
11
окт
12
окт
13
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По следам Н. П. Ламановой в мире моды

Надежда Ламанова — эпохальная фигура в истории моды. В полной мере талант ее раскрылся в Москве, но именно в Нижнем Новгороде прошли ее детство и юность. В музее вы узнаете самое интересное о жизни модельера — от первых шагов в профессии до сотрудничества со Станиславским. Раскроете, в чем гений Ламановой, почему она сознательно отказалась от эмиграции и как сумела соединить в себе черты истинного творца и бизнесмена.

Эволюция портновского искусства

Вы проследите, как зарождалась мода, как создавался костюм в древние времена, в период модерна и в советские годы. Услышите о царских и советских модных домах, текстильных фабриках и артелях. В музее мною собрана уникальная коллекция предметов портновского искусства. Вы рассмотрите:

  • Винтажные швейные машины и утюги — понаблюдаем за эволюцией предметов, без которых не может быть создано и закончено ни одно модное изделие. А заодно обсудим, почему швейные машины появились благодаря любви.
  • Аутентичные предметы одежды — мужское и женское платье, аксессуары и даже складной цилиндр 19 века.
  • Предметы театрального этикета: веера, бинокли и сумочки, которые завершали образ светского человека.
  • Прялки и веретена, которые использовали при создании старинного русского костюма.

Мир моды — с лица и с изнанки

Я практикующий дизайнер, который каждый день создает модную одежду и аксессуары, поэтому смогу открыть вам не только глянцевую сторону моды, но и ее изнанку. Поговорим о портновском искусстве и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения эстетики. Обсудим реальные истории модельеров, моделей, портных и их заказчиков.

А после экскурсии вы сможете посетить мою модную мастерскую или шоурум с изделиями качественных локальных брендов.

Организационные детали

За дополнительную плату в программу экскурсии можно включить: различные мастер-классы; уникальную дегустацию тканей; дегустацию напитков и закусок; чашечку кофе, чая или бокал шампанского с десертом «Ламанова» (цену уточняйте во время заказа).

Этим летом нас посетил Александр Васильев и очень тепло отозвался о музее.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Сергиевской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

😎Индивидуальные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников⚙️Необычные🖼Музеи

Похожие туры в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород в объективе: экскурсия по городу и Музею русской фотографии
2.5 часа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
до 15 чел.
Организатор экскурсии Надежда
Надежда
5
1 отзыв
Нижний Новгород в объективе: экскурсия по городу и Музею русской фотографии
Увидеть прошлое на старинных снимках, узнать о развитии фотографии и сделать удачные фото
на площади Минина и Пожарского
9 окт
10 окт
11 окт
12 окт
38503 273 за всё до 15 чел.
Экскурсия в усадьбы Пашковых и Жомини
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Турфирма
Турфирма
Нет отзывов
Экскурсия в усадьбы Пашковых и Жомини
На экскурсии Вы увидите усадебное ожерелье
пл. Ленина, Нижний Новгород
9 окт
16 окт
23 окт
2 500 за 1 человека
Групповая экскурсия по Нижнему Новгороду в час вечерний
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
4.5
87 отзывов
Групповая экскурсия по Нижнему Новгороду в час вечерний
Кремль, легендарная лестница, «Арбат», церкви и многое другое на авто-пешеходной экскурсии
ул. Большая Покровская д1
Сегодня
Завтра
6 окт
7 окт
800 за 1 человека
Подземный музей горного дела в Пешелани и Арзамас
9 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Турфирма
Турфирма
5
2 отзыва
Подземный музей горного дела в Пешелани и Арзамас
На экскурсии вы увидите своими глазами месторождение гипса
пл. Ленина, Нижний Новгород
8 окт
15 окт
22 окт
29 окт
4 000 за 1 человека
Экскурсия в Керженский заповедник
9 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Турфирма
Турфирма
Нет отзывов
Экскурсия в Керженский заповедник
Автобусная экскурсия в Керженский заповедник, центром экологических путешествий
пл. Ленина, Нижний Новгород
1 950 за 1 человека
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Купеческому Нижнему Новгороду
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 48 чел.
Организатор экскурсии Турфирма
Турфирма
5
1 отзыв
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Купеческому Нижнему Новгороду
Со времени своего основания Нижний Новгород постоянно попадал
По договорённости
от 6 000 за всё до 3 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по городу на минивэне до 7 человек
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии НижегородИнТур
НижегородИнТур
5
9 отзывов
Индивидуальная обзорная экскурсия по городу на минивэне до 7 человек
В ходе экскурсии Вы познакомитесь с одним из самых древних
по желанию
10 000 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
4.8
4 отзыва
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Экскурсия по Нижнему Новгороду, городу-миллионнику, расположенному при слиянии двух судоходных рек
По договорённости
4 500 за всё до 10 чел.
Городец легендарный и древний
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Василий
Василий
5
14 отзывов
Городец легендарный и древний
Приглашаю вас на индивидуальную автомобильную экскурсию из Нижнего Новгорода
По договорённости
Завтра
6 окт
7 окт
8 окт
от 10 000 за всё до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия в Дивеево на минивэне
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии НижегородИнТур
НижегородИнТур
Нет отзывов
Индивидуальная экскурсия в Дивеево на минивэне
Предлагаем Вам индивидуальную экскурсию в Дивеево
по желанию
20 000 за всё до 7 чел.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
2 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
Нет отзывов
Ежедневная пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
1 000 за 1 человека
Узнать Нижний: пешком и на авто
4 часа
Индивидуальная
до 19 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
4.8
6 отзывов
Узнать Нижний: пешком и на авто
Наша экскурсия по Нижнему Новгороду делится на автомобильную и пешеходную часть
По договорённости
от 4 000 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Нижнем Новгороде
ХОРОШО
🧭
ТАМ