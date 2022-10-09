С радостью стану вашим проводником в волшебный мир эстетики, больших денег, интриг и высокого искусства, имя которого — Мода! Вы проследите за жизнью российского и советского модельера Н. П. Ламановой, выясните, сколько тайн хранит обычный утюг и как развивалась история швейных машин. И конечно, узнаете, как создается красота, которая непременно спасет мир.

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Описание

Что вас ожидает

По следам Н. П. Ламановой в мире моды

Надежда Ламанова — эпохальная фигура в истории моды. В полной мере талант ее раскрылся в Москве, но именно в Нижнем Новгороде прошли ее детство и юность. В музее вы узнаете самое интересное о жизни модельера — от первых шагов в профессии до сотрудничества со Станиславским. Раскроете, в чем гений Ламановой, почему она сознательно отказалась от эмиграции и как сумела соединить в себе черты истинного творца и бизнесмена.

Эволюция портновского искусства

Вы проследите, как зарождалась мода, как создавался костюм в древние времена, в период модерна и в советские годы. Услышите о царских и советских модных домах, текстильных фабриках и артелях. В музее мною собрана уникальная коллекция предметов портновского искусства. Вы рассмотрите:

Винтажные швейные машины и утюги — понаблюдаем за эволюцией предметов, без которых не может быть создано и закончено ни одно модное изделие. А заодно обсудим, почему швейные машины появились благодаря любви.

Аутентичные предметы одежды — мужское и женское платье, аксессуары и даже складной цилиндр 19 века.

Предметы театрального этикета: веера, бинокли и сумочки, которые завершали образ светского человека.

Прялки и веретена, которые использовали при создании старинного русского костюма.

Мир моды — с лица и с изнанки

Я практикующий дизайнер, который каждый день создает модную одежду и аксессуары, поэтому смогу открыть вам не только глянцевую сторону моды, но и ее изнанку. Поговорим о портновском искусстве и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения эстетики. Обсудим реальные истории модельеров, моделей, портных и их заказчиков.

А после экскурсии вы сможете посетить мою модную мастерскую или шоурум с изделиями качественных локальных брендов.

Организационные детали

За дополнительную плату в программу экскурсии можно включить: различные мастер-классы; уникальную дегустацию тканей; дегустацию напитков и закусок; чашечку кофе, чая или бокал шампанского с десертом «Ламанова» (цену уточняйте во время заказа).

Этим летом нас посетил Александр Васильев и очень тепло отозвался о музее.