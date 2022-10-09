Надежда Ламанова — эпохальная фигура в истории моды. В полной мере талант ее раскрылся в Москве, но именно в Нижнем Новгороде прошли ее детство и юность. В музее вы узнаете самое интересное о жизни модельера — от первых шагов в профессии до сотрудничества со Станиславским. Раскроете, в чем гений Ламановой, почему она сознательно отказалась от эмиграции и как сумела соединить в себе черты истинного творца и бизнесмена.
Вы проследите, как зарождалась мода, как создавался костюм в древние времена, в период модерна и в советские годы. Услышите о царских и советских модных домах, текстильных фабриках и артелях. В музее мною собрана уникальная коллекция предметов портновского искусства. Вы рассмотрите:
Я практикующий дизайнер, который каждый день создает модную одежду и аксессуары, поэтому смогу открыть вам не только глянцевую сторону моды, но и ее изнанку. Поговорим о портновском искусстве и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения эстетики. Обсудим реальные истории модельеров, моделей, портных и их заказчиков.
А после экскурсии вы сможете посетить мою модную мастерскую или шоурум с изделиями качественных локальных брендов.
За дополнительную плату в программу экскурсии можно включить: различные мастер-классы; уникальную дегустацию тканей; дегустацию напитков и закусок; чашечку кофе, чая или бокал шампанского с десертом «Ламанова» (цену уточняйте во время заказа).
Этим летом нас посетил Александр Васильев и очень тепло отозвался о музее.