На теплоходе в Городец из Н
Городец — один из древнейших русских городов на Средней Волге.
Городец был городом честолюбивых князей и талантливых мастеров, городом суровых старообрядцев и предприимчивых купцов.
Приглашаем Вас, дорогие друзья, посетить этот замечательный город, где Вы можете познакомиться с народными художественными промыслами: древнерусская живопись, глиняная игрушка, гончарное дело и многое другое представлены в мастерских народных умельцев.
Городец был городом честолюбивых князей и талантливых мастеров, городом суровых старообрядцев и предприимчивых купцов.
Приглашаем Вас, дорогие друзья, посетить этот замечательный город, где Вы можете познакомиться с народными художественными промыслами: древнерусская живопись, глиняная игрушка, гончарное дело и многое другое представлены в мастерских народных умельцев.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- «Город мастеров»
- Прогулка по Музейному кварталу
- Экскурсия по комплексу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Родина городецкой росписиГородец — один из древнейших русских городов на Средней Волге, возникший во 2-й половине XII века как крепость для защиты рубежей Владимирской Руси от походов волжских булгар. Городец был городом честолюбивых князей и талантливых мастеров, городом суровых старообрядцев и предприимчивых купцов.
Посетив это замечательный город, Вы сможете познакомиться с народными художественными промыслами: древнерусская живопись, городецкая роспись, глиняная игрушка, гончарное дело, резьба по дереву и многое другое представлены в мастерских народных умельцев.
Развлекательная программа на борту теплохода — это сердце нашего путешествия. Увлекательные и веселые конкурсы и игры объединят всех гостей в дружную компанию. Это небольшое путешествие запомнится Вам незабываемыми фееричными впечатлениями — волшебными картинами природы и шумом праздника.
Что вас ждет:• Игры и конкурсы с профессиональной ведущей.
- Музыкальная программа с живым вокалом.
- Дискотека.
- Творческая мастерская.
- «Город мастеров", прогулка по Музейному кварталу, экскурсия по комплексу, фольклорная встреча.
- Свободное время для фотографирования и покупки сувениров.
- Обед и полдник.
Получите истинное удовольствие от короткого, но насыщенного отдыха!
Важная информация• При наборе группы менее 50 человек компания оставляет за собой право отмены рейса или переноса рейса на другую дату.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на теплоходе
- Программа на борту теплохода
- Экскурсионное обслуживание в Городце
- Посещение объектов и экскурсии
- Что не входит
- Личные затраты
- Место начала и завершения?
- Причал №3
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- При наборе группы менее 50 человек компания оставляет за собой право отмены рейса или переноса рейса на другую дату
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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