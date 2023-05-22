Родина городецкой росписиГородец — один из древнейших русских городов на Средней Волге, возникший во 2-й половине XII века как крепость для защиты рубежей Владимирской Руси от походов волжских булгар. Городец был городом честолюбивых князей и талантливых мастеров, городом суровых старообрядцев и предприимчивых купцов.

Посетив это замечательный город, Вы сможете познакомиться с народными художественными промыслами: древнерусская живопись, городецкая роспись, глиняная игрушка, гончарное дело, резьба по дереву и многое другое представлены в мастерских народных умельцев.

Развлекательная программа на борту теплохода — это сердце нашего путешествия. Увлекательные и веселые конкурсы и игры объединят всех гостей в дружную компанию. Это небольшое путешествие запомнится Вам незабываемыми фееричными впечатлениями — волшебными картинами природы и шумом праздника.

Что вас ждет:• Игры и конкурсы с профессиональной ведущей.

Музыкальная программа с живым вокалом.

Дискотека.

Творческая мастерская.

«Город мастеров", прогулка по Музейному кварталу, экскурсия по комплексу, фольклорная встреча.

Свободное время для фотографирования и покупки сувениров.

Обед и полдник.

Получите истинное удовольствие от короткого, но насыщенного отдыха!

Важная информация• При наборе группы менее 50 человек компания оставляет за собой право отмены рейса или переноса рейса на другую дату.