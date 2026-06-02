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Групповая
Прогулка по Оке и Волге на теплоходе с живой музыкой
Время расслабиться и наслаждаться Нижним Новгородом
Начало: У причала
«А дополнит прогулку игра музыкантов»
Расписание: в четверг в 19:00 и 20:00
Завтра в 20:00
9 июл в 20:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
В скрипичном ключе: прогулка по Нижнему Новгороду
Узнать о музыкальной жизни города в прошлом и сейчас, о творческих людях и событиях из мира музыки
Начало: На Большой Покровской улице
«А также посоветую, какие залы и музыкальные площадки стоит посетить, в какие клубы и кафе с живой музыкой зайти»
4 июл в 08:00
5 июл в 08:00
3000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
Рейс с музыкальной программой на электрокатамаране «ЭкоходЪ»
Начало: Нижний Новгород, Речной вокзал, площадь Маркина, 1...
«музыка и завораживающие виды На комфортабельном электрическом судне «Экоход»
3 июл в 20:00
4 июл в 20:00
3000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
И
Отдых с этой компанией уже больше десяти лет и каждый раз впечатления только положительные. Вся организация всегда на очень хорошем уровне, никаких нареканий. Обслуживание просто отличное, всегда стараются на максимум. Смело советую!
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М
Теплоход для прогулок очень приятный и удобный, было приятно провести время.
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Н
Очень хорошая компания, которая устраивает речные прогулки. Люди там вежливые и внимательные. Могу посоветовать обращаться к ним.
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Е
С подругой взяли билеты на прогулку по реке, всё прошло здорово 😊
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К
Очень приятная компания, обслуживание на уровне!
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А
Поездка прошла отлично. В целом впечатления только положительные.
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С
Компания была классная, отдых на корабле оставил приятные впечатления.
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Е
Огромное спасибо за такой прекрасно организованный тур. Всё было на высшем уровне
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Д
Классная команда и замечательные люди работают там. Рекомендую без сомнений.
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В
У нас осталось хорошее впечатление!!
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Всего 35 отзывов в Нижнем Новгороде в категории "Музыкальные теплоходы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Музыкальные теплоходы»
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