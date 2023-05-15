На теплоходе в Макарьево из Н. Новгорода с развлекательной программой

На теплоходе в Макарьево из Н

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Приглашаем в путешествие по Волге-Матушке, туда, где в 17 веке под стенами монастыря Св.

Макария размещалась Макарьевская ярмарка и куда тянулись караваны из Бухары и Хивы, Персии и Закавказья.

Подставить лицо свежему ветерку, услышать плеск воды и ощутить себя свободным от городской суеты и оттого счастливым. Что может быть приятнее отдыха на воде? Восторг гарантирован!
На теплоходе в Макарьево из Н. Новгорода с развлекательной программой
На теплоходе в Макарьево из Н. Новгорода с развлекательной программой
На теплоходе в Макарьево из Н. Новгорода с развлекательной программой
На теплоходе в Макарьево из Н. Новгорода с развлекательной программой
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Свято-Троице-Макарьево-Желтоводский монастырь
  • Страусиная ферма
  • Изумительные пейзажи во время теплоходной прогулки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

По Волге-матушкеПодставить лицо свежему ветерку, услышать плеск воды и ощутить себя свободным от городской суеты и оттого счастливым. Что может быть приятнее отдыха на воде? Восторг гарантирован!
Приглашаем в путешествие по Волге-матушке, туда, где в 17 веке под стенами монастыря Св. Макария размещалась Макарьевская ярмарка и куда тянулись караваны из Бухары и Хивы, Персии и Закавказья.

В пути вы сможете насладиться изумительными пейзажами, а также принять участие в развлекательно-познавательных программах:

  • игры и конкурсы с профессиональной ведущей;
  • музыкальная программа с живым вокалом;
  • дискотека;
  • творческая мастерская.
  • После полудня теплоход пришвартуется у стен древнего Свято-Троице-Макарьево-Желтоводского монастыря, и Вы сможете совершить экскурсию по монастырю, либо посетить страусиную ферму (при наборе группы от 10 человек). Кроме того, будет свободное время для фотографирования и покупки сувениров.
Получите истинное удовольствие от короткого, но насыщенного отдыха!

По понедельникам в 8:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на теплоходе
  • Программа на борту теплохода
  • Экскурсионное обслуживание в Макарьево
  • Посещение на выбор одного из объектов:
  • Или экскурсия по Макарьевскому монастырю
  • Или посещение страусиной фермы
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал №3
Завершение: на Набережной у причала
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 8:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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