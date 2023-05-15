По Волге-матушкеПодставить лицо свежему ветерку, услышать плеск воды и ощутить себя свободным от городской суеты и оттого счастливым. Что может быть приятнее отдыха на воде? Восторг гарантирован!

Приглашаем в путешествие по Волге-матушке, туда, где в 17 веке под стенами монастыря Св. Макария размещалась Макарьевская ярмарка и куда тянулись караваны из Бухары и Хивы, Персии и Закавказья.

В пути вы сможете насладиться изумительными пейзажами, а также принять участие в развлекательно-познавательных программах:

игры и конкурсы с профессиональной ведущей;

музыкальная программа с живым вокалом;

дискотека;

творческая мастерская.

После полудня теплоход пришвартуется у стен древнего Свято-Троице-Макарьево-Желтоводского монастыря, и Вы сможете совершить экскурсию по монастырю, либо посетить страусиную ферму (при наборе группы от 10 человек). Кроме того, будет свободное время для фотографирования и покупки сувениров.

Получите истинное удовольствие от короткого, но насыщенного отдыха!