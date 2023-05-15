На теплоходе в Макарьево из Н
Приглашаем в путешествие по Волге-Матушке, туда, где в 17 веке под стенами монастыря Св.
Макария размещалась Макарьевская ярмарка и куда тянулись караваны из Бухары и Хивы, Персии и Закавказья.
Подставить лицо свежему ветерку, услышать плеск воды и ощутить себя свободным от городской суеты и оттого счастливым. Что может быть приятнее отдыха на воде? Восторг гарантирован!
Макария размещалась Макарьевская ярмарка и куда тянулись караваны из Бухары и Хивы, Персии и Закавказья.
Подставить лицо свежему ветерку, услышать плеск воды и ощутить себя свободным от городской суеты и оттого счастливым. Что может быть приятнее отдыха на воде? Восторг гарантирован!
Ближайшие даты:
15
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Что вас ожидает:
- Свято-Троице-Макарьево-Желтоводский монастырь
- Страусиная ферма
- Изумительные пейзажи во время теплоходной прогулки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
По Волге-матушкеПодставить лицо свежему ветерку, услышать плеск воды и ощутить себя свободным от городской суеты и оттого счастливым. Что может быть приятнее отдыха на воде? Восторг гарантирован!
Приглашаем в путешествие по Волге-матушке, туда, где в 17 веке под стенами монастыря Св. Макария размещалась Макарьевская ярмарка и куда тянулись караваны из Бухары и Хивы, Персии и Закавказья.
В пути вы сможете насладиться изумительными пейзажами, а также принять участие в развлекательно-познавательных программах:
- игры и конкурсы с профессиональной ведущей;
- музыкальная программа с живым вокалом;
- дискотека;
- творческая мастерская.
- После полудня теплоход пришвартуется у стен древнего Свято-Троице-Макарьево-Желтоводского монастыря, и Вы сможете совершить экскурсию по монастырю, либо посетить страусиную ферму (при наборе группы от 10 человек). Кроме того, будет свободное время для фотографирования и покупки сувениров.
Получите истинное удовольствие от короткого, но насыщенного отдыха!
По понедельникам в 8:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на теплоходе
- Программа на борту теплохода
- Экскурсионное обслуживание в Макарьево
- Посещение на выбор одного из объектов:
- Или экскурсия по Макарьевскому монастырю
- Или посещение страусиной фермы
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Причал №3Завершение: на Набережной у причала
- Когда и сколько длится?
- Когда: По понедельникам в 8:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании