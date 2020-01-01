Красивая, уютная и старинная — улица Рождественская

Пешеходная экскурсия ⛳ по улице Рождественской, деловому центру Старого Нижнего. Минин и Нижегородское ополчение 1612 г., миллионы и «Миллиошка», Максим Горький и пьеса «На дне», соляная биржа и памятник крупнейшему коррупционному скандалу XVII века, Строгановская Рождественская церковь ⛪ с каменной резьбой, Кулибин, купеческие династии. Экскурсия ⛳ продолжится по набережной Волги до причала.

Прогулка 👣 на теплоходе по Волге

Даже за 1, 5 часа можно отдохнуть и набраться живительной силы воды и воздуха. Во время речной прогулки по Волге вам откроется панорамный вид на город 🏙️. Вы увидите Нижегородский Кремль и Чкаловскую лестницу, Вознесенский Печерский монастырь.