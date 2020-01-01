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Рождественская сторона и теплоходная прогулка

НижегородИнТур
НижегородИнТур – Гид из Нижнего Новгорода
Рождественская улица — небольшая пешеходная улица помнит так много исторических событий, что гулять 👣 по ней надо обязательно с экскурсоводом.

А прогулка 👣 на теплоходе по Волге позволит Вам отдохнуть и набраться живительной силы воды и воздуха.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 800 ₽ за человека

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Рождественская сторона и теплоходная прогулка
Рождественская сторона и теплоходная прогулка

Что вы увидите

  • ул. Рождественская
  • прогулка на теплоходе
Красивая, уютная и старинная — улица Рождественская
Пешеходная экскурсия ⛳ по улице Рождественской, деловому центру Старого Нижнего. Минин и Нижегородское ополчение 1612 г., миллионы и «Миллиошка», Максим Горький и пьеса «На дне», соляная биржа и памятник крупнейшему коррупционному скандалу XVII века, Строгановская Рождественская церковь ⛪ с каменной резьбой, Кулибин, купеческие династии. Экскурсия ⛳ продолжится по набережной Волги до причала.
Прогулка 👣 на теплоходе по Волге
Даже за 1, 5 часа можно отдохнуть и набраться живительной силы воды и воздуха. Во время речной прогулки по Волге вам откроется панорамный вид на город 🏙️. Вы увидите Нижегородский Кремль и Чкаловскую лестницу, Вознесенский Печерский монастырь.
Что входит
  • Услуги гида по программе
  • Прогулка на теплоходе (1, 5 часа).
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Начало
🚩 пл. Народного Единства, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 Набережная, Нижний Новгород
Рождественская сторона и теплоходная прогулка
Рождественская сторона и теплоходная прогулка
Рождественская сторона и теплоходная прогулка
Рождественская сторона и теплоходная прогулка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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НижегородИнТур
НижегородИнТур
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