Речная прогулка в Нижнем Новгороде — не просто приятный вариант времяпровождения, но и отличный способ познакомиться с городом, осматривая его с необычного ракурса — акватории реки Волга.
Перед вашими глазами предстанут самые главные достопримечательности — знаменитая «Стрелка» на месте слияния рек, Нижегородский Кремль, Чкаловская лестница и многое другое! Отличные фото и прекрасное настроение гарантированы!
Перед вашими глазами предстанут самые главные достопримечательности — знаменитая «Стрелка» на месте слияния рек, Нижегородский Кремль, Чкаловская лестница и многое другое! Отличные фото и прекрасное настроение гарантированы!
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30, 21:00
Описание водной прогулки
Что вас ждет: Вы совершите увлекательную экскурсию по Оке и Волге, во время которой сможете увидеть с воды самые знаковые достопримечательности Нижнего Новгорода:
- «Стрелку» двух рек;
- Кафедральный собор им. Александра Невского;
- Стадион «Нижний Новгород»;
- Выставочный центр «Пакгаузы»;
- Кремль;
- Рождественскую церковь;
- Благовещенский монастырь;
• Чкаловскую лестницу и канатную дорогу. Важная информация:
- Пожалуйста будьте готовы предъявить билеты (оформляются на ваши ФИО), отправленные вам на почту. Только номер бронирования на Sputnik8 показать недостаточно.
- Посадка заканчивается строго за 5 минут до отправления рейса.
- Длительность прогулки — 1 час.
- На борту теплохода есть бар с алкогольными и безалкогольными напитками, а также меню. Запрещается употреблять принесенные с собой еду и напитки в ресторане и на борту.
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Детский (от 5 до 12 лет)
|от 600 ₽
|Детский (до 4 лет включительно)
|0 ₽
|Взрослый (12+)
|от 700 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- «Стрелка» двух рек
- Кафедральный собор им. Александра Невского
- Стадион «Нижний Новгород»
- Выставочный центр «Пакгаузы»
- Кремль
- Рождественская церковь
- Благовещенский монастырь
- Чкаловская лестница
- Канатная дорога
Что включено
- Часовая прогулка на теплоходе
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Причал №10 (пл. Маркина 15А)
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Место отправления: Речной вокзал, пл. Маркина, 15A, Нижний Новгород, причал №10. Ориентир причала: Приволжский Окружной Медицинский центр (ПОМЦ)
- Посадка заканчивается строго за 5 минут до отправления рейса
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 106 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вячеслав
5 сен 2024
А
Алла
5 сен 2024
Прогулка понравилась детям. Чисто, уютно. Закрытая палуба. Аудиоэкскурсия. Плавали с детьми 7 и 14 лет, часовая экскурсия для них самое то, и не быстро и не утомительно.
Е
Елена
4 сен 2024
Музыку с перерывами и потише, пожалуйста. Много музыки сразу. Теряется колорит местности- старина,бурлаки,ополчение,купола вокруг. Настрой не на попсу…
А
Александр
4 сен 2024
М
Марина
3 сен 2024
Т
Татьяна
3 сен 2024
Очень интересная экскурсия. И красивый город
Е
Евгения
3 сен 2024
В целом прошло не плохо, единственное что испортило настроение это подростки, что сильно орали, а так понравилось
О
Ольга
3 сен 2024
И
Ирина
2 сен 2024
Нет аудиогида.
К
Колесова
2 сен 2024
Н
Наталья
2 сен 2024
Не организованно. В билетах не указано сколько необходимо закладывать на поиск нужного причала. Приехали на речной вокзал за 15 минут до нужного времени. Пока нашли нужный причал теплоход уже начал отходить. Дозвониться до туроператора не сразу получилось. Объяснили ситуацию, попросили перенести наши билеты на другой рейс. Обещали перезвонить, но звонка так и не последовало.
В
Владимир
2 сен 2024
А
Алексей
1 сен 2024
Аудиогид был включен только через полчаса после начала прогулки, после двух обращений и напоминаний. Сам текст не очень интересен. Для сравнения в Казани подобные прогулки проводятся на две головы лучше.
А
Анастасия
1 сен 2024
А
Анна
1 сен 2024
Все было очень круто!)
Замечательные виды Нижнего Новгорода с воды! Ребенку очень понравилось)
Замечательные виды Нижнего Новгорода с воды! Ребенку очень понравилось)
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