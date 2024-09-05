В Вячеслав

А Алла Прогулка понравилась детям. Чисто, уютно. Закрытая палуба. Аудиоэкскурсия. Плавали с детьми 7 и 14 лет, часовая экскурсия для них самое то, и не быстро и не утомительно.

Е Елена Музыку с перерывами и потише, пожалуйста. Много музыки сразу. Теряется колорит местности- старина,бурлаки,ополчение,купола вокруг. Настрой не на попсу…

А Александр

М Марина

Т Татьяна Очень интересная экскурсия. И красивый город

Е Евгения В целом прошло не плохо, единственное что испортило настроение это подростки, что сильно орали, а так понравилось

О Ольга

И Ирина Нет аудиогида.

К Колесова

Н Наталья Не организованно. В билетах не указано сколько необходимо закладывать на поиск нужного причала. Приехали на речной вокзал за 15 минут до нужного времени. Пока нашли нужный причал теплоход уже начал отходить. Дозвониться до туроператора не сразу получилось. Объяснили ситуацию, попросили перенести наши билеты на другой рейс. Обещали перезвонить, но звонка так и не последовало.

В Владимир

А Алексей Аудиогид был включен только через полчаса после начала прогулки, после двух обращений и напоминаний. Сам текст не очень интересен. Для сравнения в Казани подобные прогулки проводятся на две головы лучше.

А Анастасия