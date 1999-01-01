«Начинается земля, как известно, от Кремля» (В. В. Маяковский)

Светлана О.
Светлана О. – Гид из Нижнего Новгорода
Это экскурсия ⛳ о Нижегородском Кремле, которому почти 800 лет.

Сколько всего было: времена расцвета и забвения, активного строительства и пассивного ожидания.

Поговорим с вами обо всём!
Задать вопрос

Экскурсия

2 000 ₽ за экскурсию

Заказать экскурсию
«Начинается земля, как известно, от Кремля» (В. В. Маяковский)
«Начинается земля, как известно, от Кремля» (В. В. Маяковский)

Что вы увидите

  • Дмитриевская башня
  • Арсенал
  • Михайло-Архангельский собор
  • Часовая башня
  • Обелиск Минину и Пожарскому
  • Дом Советов
Это экскурсия ⛳ о Нижегородском Кремле, которому почти 800 лет. Сколько всего было: времена расцвета и забвения, активного строительства и пассивного ожидания. Поговорим с вами обо всём!
Нижегородский Кремль – это город 🏙️ в городе, и у него есть свои кремлевские легенды, байки, страшилки, веселенькие истории 📖. Вместе с вами мы выясним, что такое коромысло – оружие или предмет для ношения двух ведер на плече, где четвертая стена у здания с тремя стенами, а также кто из царей и президентов преклонил колено в память о великом Козьме Минине – патриоте земли русской.
+Что входит
  • Услуга гида
Что не входит
  • Поход в кафе (по желанию)
Начало
🚩 Площадь Минина и Пожарского, памятник К. Минину
Место завершения
🏁 Ивановская башня
«Начинается земля, как известно, от Кремля» (В. В. Маяковский)
«Начинается земля, как известно, от Кремля» (В. В. Маяковский)
«Начинается земля, как известно, от Кремля» (В. В. Маяковский)
«Начинается земля, как известно, от Кремля» (В. В. Маяковский)
«Начинается земля, как известно, от Кремля» (В. В. Маяковский)

Экскурсия проводится Ежедневно

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Светлана О.
Светлана О.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Написать

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

🎩Индивидуальные👣Пешком🏛История и архитектура☀️На целый день

Светлана О. проводит ещё 2 экскурсии

«Дивеево – на долгие года»: поездка в Серафимо-Дивеевский монастырь
11 000
10 часов
«Дивеево – на долгие года»: поездка в Серафимо-Дивеевский монастырь
1 отзыв
«Пешком по Рождественской»: авторская экскурсия в Нижнем Новгороде
1 900
2.5 часа
«Пешком по Рождественской»: авторская экскурсия в Нижнем Новгороде

Еще несколько необычных экскурсий в Нижнем Новгороде

Вечерняя обзорная трёхчасовая автобусная экскурсия по Нижнему Новгороду
650
3 часа
Вечерняя обзорная трёхчасовая автобусная экскурсия по Нижнему Новгороду
95 отзывов
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
650
3 часа
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
633 отзыва
Прогулка на канатной дороге и посещение Печерского монастыря
950
2 часа
Прогулка на канатной дороге и посещение Печерского монастыря
6 отзывов
Дивеево и Арзамас — «четвертый удел божьей матери»
1 300
11 часов
Дивеево и Арзамас — «четвертый удел божьей матери»
95 отзывов
Нижний Новгород с гидом-перформансье!
2 600
3 часа
Нижний Новгород с гидом-перформансье!
40 отзывов
Гремучая смесь экскурсии, увлекательного представления и бродячего театра одного актера
Восемь веков Нижнего за три часа на авто
4 400
3 часа
Восемь веков Нижнего за три часа на авто
38 отзывов
У нас ещё много экскурсий 😎 в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Нижнем Новгороде