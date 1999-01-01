Это экскурсия ⛳ о Нижегородском Кремле, которому почти 800 лет. Сколько всего было: времена расцвета и забвения, активного строительства и пассивного ожидания. Поговорим с вами обо всём!

Нижегородский Кремль – это город 🏙️ в городе, и у него есть свои кремлевские легенды, байки, страшилки, веселенькие истории 📖. Вместе с вами мы выясним, что такое коромысло – оружие или предмет для ношения двух ведер на плече, где четвертая стена у здания с тремя стенами, а также кто из царей и президентов преклонил колено в память о великом Козьме Минине – патриоте земли русской.