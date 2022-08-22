На моей экскурсии мы познакомимся с социально-бытовой историей Нижнего Новгорода и узнаем, как жили самые бедные и самые богатые люди Нижнего.
Мы выясним, что скрывалось за фасадами богатой Рождественской, где были
Мы выясним, что скрывалось за фасадами богатой Рождественской, где были
Описание экскурсии
Что вас ждет:
- Мы пройдем по «музею под открытым небом — историческому кварталу «мильошке» и окрестностям!
- Мы окунемся в атмосферу 19 века и увидим знаменитый ночлежный дом Бугрова, быт и нравы которого М. Горький описал в своей пьесе «На дне».
- Я покажу Вам места, где обитало «нижегородское дно» и Вы узнаете: откуда пошло название «мильошка», кто такие «золоторотцы», где располагались кабаки, приюты и «публичные дома» и какие нравы царили в этой среде, где были «малины» и гнездились фальшивомонетчики!
- Как люди опускались на «дно» и почему не получалось оттуда вырваться!
- Как проводили свой досуг нижегородские босяки, сколько на это тратили денег и сколько вообще стоит жизнь нищего!
Мы с Вами проживем один полный день «мильошки» от заката до заката и увидим жизнь глазами обитателей этой стороны! На моей экскурсии я Вам расскажу о притонах и «недетской» стороне жизни города в 19 веке и вы узнаете:.
Мы с Вами проживем один полный день «мильошки» от заката до заката и увидим жизнь глазами обитателей этой стороны! На моей экскурсии я Вам расскажу о притонах и «недетской» стороне жизни города в 19 веке и вы узнаете:.
• Мы с Вами проживем один полный день «мильошки» от заката до заката и увидим жизнь глазами обитателей этой стороны! На моей экскурсии я Вам расскажу о притонах и «недетской» стороне жизни города в 19 веке и вы узнаете:
- кто такие «разрядницы» и «безбилетницы», как становились падшими женщинами, сколько стоили их услуги, как защищались их права, как был устроен быт и нравы «домов терпимости» • босяки, попрошайки, мелкие жулики: социальные основы этих явлений и методы борьбы с ней властями города Еще Вы узнаете от меня:.
- как повлияла Нижегородская ярмарка на развитие города • сколько стоила жизнь людей разных сословий в 19 веке: цены, условия труда, заработные платы и бытовые расходы, что можно себе позволить за деньги, которые мог заработать представитель различных классов общества!
Экскурсия проводится 7 дней в неделю без выходных и праздников в рамках моего календаря занятостм
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кремль
- Старинные атмосферные улицы босяцкого квартала 19 века
- Фуникулер
- Ночлежку Бугрова
- Места где располагались самые грязные притоны и кабаки в 19 веке
- Площадь Народного Единства
- Другие интересные места, которые я приберегу для Вас, как сюрприз
Что включено
- Услуги гида
- Фотоматериалы, иллюстрирующие экскурсию
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Народного Единства (ул. Рождественская 13)
Завершение: Площадь Народного Единства
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится 7 дней в неделю без выходных и праздников в рамках моего календаря занятостм
Экскурсия длится около 1 часа 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Очень интересная по содержанию экскурсия. Действительно помогает представить как жили низшие слои до революции. Обратила внимание уже после экскурсии, что некоторые данные в речи экскурсовода и фотографиях на стене улицы,
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Н
Очень интересная по содержанию экскурсия. Действительно помогает представить как жили низшие слои до революции. Обратила внимание уже после экскурсии, что некоторые данные в речи экскурсовода и фотографиях на стене улицы,
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Ю
Экскурсовод супер! Шикарная экскурсия, интересные истории. Внимательный, вежливый, с юмором все рассказал, уложились в тайминг. Порекомендовал куда сходить поесть, что заказать из меню, подсказал как дойти. Мы все остались очень довольные, захотелось больше узнать об истории и знаменитых жителях города. Рекомендую эту экскурсию. Видно, что человек влюблён в своё дело, провел от души!
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Д
Алексей - замечательный рассказчик и приятный человек. Всем рекомендую его экскурсии. Вы узнаете много нового. Наверное, это опыт, но Алексей буквально предугадывает возникающие по ходу экскурсии вопросы, и отвечает на них раньше, чем вы успеваете их задать. Даже плохая погода не омрачила впечатления от экскурсии!
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Д
Алексей - замечательный рассказчик и приятный человек. Всем рекомендую его экскурсии. Вы узнаете много нового. Наверное, это опыт, но Алексей буквально предугадывает возникающие по ходу экскурсии вопросы, и отвечает на них раньше, чем вы успеваете их задать. Даже плохая погода не омрачила впечатления от экскурсии!
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Р
Великолепно, очень интересная тема, узнали для себя много нового. Материал подобран отлично, подача крайне интересная.
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Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
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