На моей авторской экскурсии 🧭 мы пройдем по «музею под открытым небом — исторической «мильошке» и окрестностям и посмотрим на «Нищету и Блеск» Нижнего в 19 веке!

«Нищета» — мы окунемся в атмосферу 19 века и увидим знаменитый ночлежный дом Бугрова, быт которого М. Горький описал в своей пьесе «На дне».

Я покажу Вам места, где обитало «нижегородское дно» и Вы узнаете: откуда пошло название «мильошка», кто такие «золоторотцы», где располагались кабаки, приюты и «публичные дома» и какие нравы царили в этой среде, где были «малины» и гнездились фальшивомонетчики!

Как люди опускались на «дно» и почему не получалось оттуда вырваться!

«Блеск» — что скрывалось за фасадами богатой Рождественской, о самых известных купеческих фамилиях Нижнего, как они сколотили свой капитал, их быте, нравах и влиянии на судьбы города и нижегородцев!

На моей экскурсии я Вам расскажу о «недетской» стороне жизни города в 19 веке, что заставляет краснеть других экскурсоводов:

кто такие «разрядницы» и «безбилетницы», как становились падшими женщинами, сколько стоили их услуги, как защищались их права, как был устроен быт и нравы «домов терпимости»

босяки, попрошайки, мелкие жулики: социальные основы этих явлений и методы борьбы с ней властями города

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