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Нижегородский блеск и нищета!

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2 отзыва
Алексей З.
Алексей З. – Гид из Нижнего Новгорода
На моей экскурсии 🧭 мы познакомимся с социально-бытовой историей 📖 Нижнего Новгорода и узнаем, как жили самые бедные и самые богатые люди Нижнего.

Мы выясним, что скрывалось за фасадами богатой Рождественской, где были «малины» и гнездились фальшивомонетчики, поговорим о самых богатых купеческих фамилиях Нижнего и их влиянии на судьбы нижегородцев.

Вместе «прогуляемся» по исторической «мильошке» и увидим знаменитые ночлежные дома, кабаки и места, где обитало «нижегородское дно».
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏛История и архитектура
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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Нижегородский блеск и нищета!
Нижегородский блеск и нищета!

Что вы увидите

  • Кремль
  • Гребешковский откос
  • Рождественская
  • старинные атмосферные улицы 19 века
  • фуникулер
  • ночлежка Бугрова
  • площадь Народного Единства и другие интересные места
  • которые я приберегу для Вас
  • как сюрприз!
На моей авторской экскурсии 🧭 мы пройдем по «музею под открытым небом — исторической «мильошке» и окрестностям и посмотрим на «Нищету и Блеск» Нижнего в 19 веке!
«Нищета» — мы окунемся в атмосферу 19 века и увидим знаменитый ночлежный дом Бугрова, быт которого М. Горький описал в своей пьесе «На дне».
Я покажу Вам места, где обитало «нижегородское дно» и Вы узнаете: откуда пошло название «мильошка», кто такие «золоторотцы», где располагались кабаки, приюты и «публичные дома» и какие нравы царили в этой среде, где были «малины» и гнездились фальшивомонетчики!
Как люди опускались на «дно» и почему не получалось оттуда вырваться!
«Блеск» — что скрывалось за фасадами богатой Рождественской, о самых известных купеческих фамилиях Нижнего, как они сколотили свой капитал, их быте, нравах и влиянии на судьбы города и нижегородцев!

На моей экскурсии я Вам расскажу о «недетской» стороне жизни города в 19 веке, что заставляет краснеть других экскурсоводов:

  • кто такие «разрядницы» и «безбилетницы», как становились падшими женщинами, сколько стоили их услуги, как защищались их права, как был устроен быт и нравы «домов терпимости»
  • босяки, попрошайки, мелкие жулики: социальные основы этих явлений и методы борьбы с ней властями города

Еще Вы узнаете от меня:

  • как повлияла Нижегородская ярмарка на развитие города
  • сколько стоила жизнь людей разных сословий в 19 веке: цены, условия труда, заработные платы и бытовые расходы
  • что из себя представляло купечество как класс, кто мог стать купцом, привилегии, ограничения, принцип деления на гильдии и чем отличались вклады в серебре от вкладов в золоте
  • Нижегородское купечество: от меценатов до аферистов — самые известные купеческие династии и их торговая, социальная, светская и хозяйственная жизнь и уклад!
Что входит
  • При автомобильном варианте экскурсии - автомобиль
  • Авто и пеший вариант: услуги гида, фотоматериалы, иллюстрирующие экскурсию
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 площадь Народного Единства (ул. Рождественская 13)
Место завершения
🏁 набережная Федоровского 8
Нижегородский блеск и нищета!
Нижегородский блеск и нищета!
Нижегородский блеск и нищета!
Нижегородский блеск и нищета!
Нижегородский блеск и нищета!

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей З.
Алексей З.
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