Что вас ждет:

Мы пройдем по «музею под открытым небом — историческому кварталу «мильошке» и окрестностям!

Мы окунемся в атмосферу 19 века и увидим знаменитый ночлежный дом Бугрова, быт и нравы которого М. Горький описал в своей пьесе «На дне».

Я покажу Вам места, где обитало «нижегородское дно» и Вы узнаете: откуда пошло название «мильошка», кто такие «золоторотцы», где располагались кабаки, приюты и «публичные дома» и какие нравы царили в этой среде, где были «малины» и гнездились фальшивомонетчики!

Как люди опускались на «дно» и почему не получалось оттуда вырваться!

Как проводили свой досуг нижегородские босяки, сколько на это тратили денег и сколько вообще стоит жизнь нищего!

Мы с Вами проживем один полный день «мильошки» от заката до заката и увидим жизнь глазами обитателей этой стороны! На моей экскурсии я Вам расскажу о притонах и «недетской» стороне жизни города в 19 веке и вы узнаете:.

Мы с Вами проживем один полный день «мильошки» от заката до заката и увидим жизнь глазами обитателей этой стороны! На моей экскурсии я Вам расскажу о притонах и «недетской» стороне жизни города в 19 веке и вы узнаете:.

• Мы с Вами проживем один полный день «мильошки» от заката до заката и увидим жизнь глазами обитателей этой стороны! На моей экскурсии я Вам расскажу о притонах и «недетской» стороне жизни города в 19 веке и вы узнаете: