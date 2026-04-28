Екатерина Владислава к участникам: создавалось ощущение, что ты не просто слушатель, а желанный гость.

Владислав рассказывал увлечённо и с искренней любовью к своему делу. Истории звучали живо, без сухой академичности, но при этом глубоко и содержательно. Было приятно, что нашлось место и для лёгкого юмора, и для спокойных пауз, позволяющих прочувствовать увиденное.

Экскурсия получилась не только познавательной, но и по-настоящему душевной. Спасибо за это деликатное, интеллигентное и очень человеческое путешествие ♥️ Экскурсия оставила очень тёплое и светлое впечатление. Всё было продумано до мелочей — от маршрута до атмосферы, которая чувствовалась буквально с первых минут. Особенно хочется отметить внимательное и бережное отношение

Г Гусева Экскурсия с Натальей - это увлекательное путешествие в прошлое города. Я представила все запахи и звуки" дна". Много деталей, необычных фактов, которые сама не найдешь. Видно, что проделана большая работа.

И конечно, Наталья прекрасный рассказчик. Легко, с юмором и в некоторых местах, до слез.

Спасибо за такое нетривиальное знакомство с Нижним Новгородом.

А Алексей Экскурсия замечательная! При таком большом выборе экскурсоводов и тем, очень повезло, что остановились на "Горьком дне". Нам проводила Наталья. Экскурсия погружает в историю одной улицы, рассказ очень интересный. Гид очень много рассказывает увлекательных фактов, ты словно становишься свидетелем тех событий. И посмеялись, и взгрустнули. Невероятно! Выбирайте именно "Горькое дно" не пожалеете!

В Валерия Большое спасибо за такую познавательную, интересную и необычную экскурсию!



Маршрут по казалось бы такой короткой улице был таким насыщенным и интересным, что экскурсионное время прошло незаметно. Спасибо большое Владиславу Владимировичу за профессионализм, качественный подход к делу. Было очень увлекательно, нам ответили на все вопросы и познакомили ещё ближе историей Нижнего Новгорода. Большое спасибо!

Валентина можно узнать только здесь!) Особенно впечатлили "проделки" Главного полицмейстера)))

Экскурсия интересна, как самостоятельная, но если вы уже знакомились с городом, то, конечно же, эта экскурсия прекрасным образом дополнит ваши познания о Нижнем Новгороде!!!

Однозначно рекомендую!!! Заказывали экскурсию Горькое дно: Прогулка по босяцкой Миллионке. Экскурсию проводила Наталья. Испытали настоящее удовольствие от этой экскурсии. Интересная по сути полностью аутентичная улица, шикарная подача материала. Отдельные факты, о которых

М Михаил Сколько гулял по этим местам раньше, не догадывался обо всех связях с героями Горького, совсем не так я представля "дно" жизни в родном городе. Экскурсия в формате истории, очень живая, занимательная и живописная, время пролетело незаметно! Благодарю сердечно)))

Е Екатерина Побывали на шикарной экскурсии! Прекрасно все - от продуманного маршрута, содержания экскурсии до прекрасных экскурсоводов и очень теплого общения!

Очень рекомендую, как гостям, так и жителям Нижнего Новгорода! Узнали много интересных фактов о городе, и непосредственно об улице, где проходила экскурсия. Очень понравилась легкость ведения самой экскурсии, очень приятно слушать хорошо поставленную речь. Благодарим и будем рекомендовать друзьям и знакомым!