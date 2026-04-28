Горькое дно: прогулка по босяцкой Миллионке

Увидеть Нижний Новгород через истории бедноты, авантюристов и книжных героев
Погрузиться в босяцкий быт и нравы, ощутить горечь жизни персонажей пьесы «На дне», улыбнуться изобретательности нижегородских авантюристов — и узнать город с другой стороны.

Вы пройдёте по местам, где боролись за выживание нищие и воры, узнаете об их суровых законах и поймёте, каково это — тянуть лямку.
5
8 отзывов
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • опасную Миллионку и реконструкцию настоящей ночлежки
  • памятник Петру I
  • Зачатьевскую башню, окутанную легендами
  • чайную «Столбы» — клуб для бедноты

Узнаете:

  • какое отношение Пётр I имеет к Нижнему Новгороду
  • где сохранились руины Нижегородского кремля и кто подвинул его башню
  • почему самая бедная улица называется Миллионка
  • чем зарабатывал главный полицмейстер Нижнего Новгорода

А ещё:

  • познакомитесь с героями пьесы «На дне» и окунётесь в их босяцкий быт
  • услышите о социальных проектах Максима Горького
  • сможете потянуть лямку и заглянуть в окна женщин с тяжёлой судьбой

Организационные детали

По желанию можно попробовать настойки по нижегородском рецептам — детали уточняйте в переписке.

ежедневно в 11:00 и 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет800 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Зачатьевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Владислав
Владислав — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 352 туристов
Я коренной нижегородец, безумно любящий свой город. Бодр и харизматичен, поэтому обещаю — скучно не будет! Увлекаюсь историей, но не загружаю фактами. На экскурсиях стараюсь ловить волну гостей, учитывать их интересы и возраст. Счастлив, когда вижу, что благодаря моей работе путешественники получают знания и позитивные эмоции.

Е
Экскурсия оставила очень тёплое и светлое впечатление. Всё было продумано до мелочей — от маршрута до атмосферы, которая чувствовалась буквально с первых минут. Особенно хочется отметить внимательное и бережное отношение
Владислава к участникам: создавалось ощущение, что ты не просто слушатель, а желанный гость.
Владислав рассказывал увлечённо и с искренней любовью к своему делу. Истории звучали живо, без сухой академичности, но при этом глубоко и содержательно. Было приятно, что нашлось место и для лёгкого юмора, и для спокойных пауз, позволяющих прочувствовать увиденное.
Экскурсия получилась не только познавательной, но и по-настоящему душевной. Спасибо за это деликатное, интеллигентное и очень человеческое путешествие ♥️

Г
Экскурсия с Натальей - это увлекательное путешествие в прошлое города. Я представила все запахи и звуки" дна". Много деталей, необычных фактов, которые сама не найдешь. Видно, что проделана большая работа.
И конечно, Наталья прекрасный рассказчик. Легко, с юмором и в некоторых местах, до слез.
Спасибо за такое нетривиальное знакомство с Нижним Новгородом.
А
Экскурсия замечательная! При таком большом выборе экскурсоводов и тем, очень повезло, что остановились на "Горьком дне". Нам проводила Наталья. Экскурсия погружает в историю одной улицы, рассказ очень интересный. Гид очень много рассказывает увлекательных фактов, ты словно становишься свидетелем тех событий. И посмеялись, и взгрустнули. Невероятно! Выбирайте именно "Горькое дно" не пожалеете!
В
Большое спасибо за такую познавательную, интересную и необычную экскурсию!

Маршрут по казалось бы такой короткой улице был таким насыщенным и интересным, что экскурсионное время прошло незаметно. Спасибо большое Владиславу Владимировичу за профессионализм, качественный подход к делу. Было очень увлекательно, нам ответили на все вопросы и познакомили ещё ближе историей Нижнего Новгорода. Большое спасибо!
В
Заказывали экскурсию Горькое дно: Прогулка по босяцкой Миллионке. Экскурсию проводила Наталья. Испытали настоящее удовольствие от этой экскурсии. Интересная по сути полностью аутентичная улица, шикарная подача материала. Отдельные факты, о которых
можно узнать только здесь!) Особенно впечатлили "проделки" Главного полицмейстера)))
Экскурсия интересна, как самостоятельная, но если вы уже знакомились с городом, то, конечно же, эта экскурсия прекрасным образом дополнит ваши познания о Нижнем Новгороде!!!
Однозначно рекомендую!!!

М
Сколько гулял по этим местам раньше, не догадывался обо всех связях с героями Горького, совсем не так я представля "дно" жизни в родном городе. Экскурсия в формате истории, очень живая, занимательная и живописная, время пролетело незаметно! Благодарю сердечно)))
Е
Побывали на шикарной экскурсии! Прекрасно все - от продуманного маршрута, содержания экскурсии до прекрасных экскурсоводов и очень теплого общения!
Очень рекомендую, как гостям, так и жителям Нижнего Новгорода! Узнали много интересных фактов о городе, и непосредственно об улице, где проходила экскурсия. Очень понравилась легкость ведения самой экскурсии, очень приятно слушать хорошо поставленную речь. Благодарим и будем рекомендовать друзьям и знакомым!
Светлана
Большое спасибо за потрясающую экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне: интересная локация, комфортная обстановка и маршрут. Узнала много нового и получила массу ярких впечатлений. Это не просто экскурсия, а погружение в жизнь и быт того времени. Обязательно буду рекомендовать вас друзьям и выберу новые маршруты для познавательных прогулок.

