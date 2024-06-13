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читать дальше по пути, подойдут как детям, так и взрослым. Вам предстоит разгадать серийное преступление и определить негодяя, разгадывая загадки. А я тем временем расскажу, как жили здесь люди, покажу, как они выглядели и чем занимались.

Маршрут экскурсии понравится тем, кто уже немного знаком с городом и хочет получить впечатления от того Нижнего Новгорода, который старались скрыть от высшего общества. А задания, которые я предложу выполнить