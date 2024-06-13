Маршрут экскурсии понравится тем, кто уже немного знаком с городом и хочет получить впечатления от того Нижнего Новгорода, который старались скрыть от высшего общества. А задания, которые я предложу выполнить
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание квеста
Что вас ожидает
- Ночлежный дом Бугровых — пример того, как работает благотворительность для самых опустившихся.
- Чайная «Столбы» — здание, получившее высокую оценка со стороны императора Николая I за свою красоту.
- Рыбный переулок — торговля на рынке с хитрецой.
- Полицмейстерские номера Антона Махотина — лайфхак от скромного военного, ставшего нескромным взяточником: как на небольшое жалование купить имения и крепостных.
- Ночлежка купца Брылина — подробности быта в ночлежном доме.
- Столовая у Красных казарм — что ели бурлаки и босяки.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт детям от 8 лет и взрослым, кому интересно поучаствовать в разгадывании загадок.
- Выберите максимально удобную обувь — ходить будем по пилёно-колотой брусчатке.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Народного единства
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Нижнем Новгороде
Я люблю исслледовать Нижний Новгород, узнавать про людей, живших здесь и творивших историю. Я умею интересно рассказывать о событиях, героях, простых людях, изобретениях. Больше всего люблю проводить квесты для детейЗадать вопрос
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