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1.5 часа
Популярное предложение
Стрит-арт Нижнего Новгорода: искусство на улицах
Погрузитесь в мир уличного искусства Нижнего Новгорода, открыв для себя уникальные работы знаменитых художников
Начало: В районе сквера им. Свердлова
14 июня в 14:00
15 июня в 12:00
18001 440₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Град Китеж и озеро Светлояр: путешествие по легендам Нижнего Новгорода
Погрузитесь в мир древних легенд и мистических историй, путешествуя к озеру Светлояр и исчезнувшему граду Китеж
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
24 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нижний Новгород - столица граффити
Отыскать самые яркие образцы стрит-арта и узнать интересные факты о городе
Начало: Улица Ковалихинская
Сегодня в 17:30
13 июня в 12:30
5 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
Авторская прогулка для тех, кто уже прошел по туристическому центру
13 июня в 08:30
14 июня в 13:00
от 5 340₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Стрит-арт Нижнего Новгорода: герои и злодеи
Неформальная прогулка с художницей в поисках объектов уличного искусства
Сегодня в 06:30
Завтра в 00:30
от 7 000₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
1 час
Нижегородский художественный музей: истории в картинах
Познакомиться с творчеством известных русских художников - от иконописцев до передвижников
Начало: В Нижегородском кремле
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 120₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
Душевная поездка по таежной Нижегородчине с погружением в истории, легенды и традиции края
Начало: От вашего отеля в историческом Нижнем Новгороде ил...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 13 350₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Нижний Новгород в объективе: экскурсия по городу и Музею русской фотографии
Увидеть прошлое на старинных снимках, узнать о развитии фотографии и сделать удачные фото
Начало: На площади Минина и Пожарского
11 июня в 09:30
14 июня в 09:30
3 850₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
5 часов
Словно в гостях у бабушки: деревенский дом-музей на Керженце
Проникнуться атмосферой крестьянской избы под любопытные истории и с угощениями
Начало: В деревне Хахалы
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Выставка «Русская ярмарка. Торг. Гулянье. Балаган»
Познакомиться с феноменом ярмарок в России и увидеть оригиналы Кустодиева, Гончаровой и Кандинского
Начало: на ул. Стрелка
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 120₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 июня 2024Очень благодарна Виктории за организацию экскурсии. У меня был очень нестандартный запрос, и я не думала, что кто-либо из гидов
- ЕЕлена2 июня 2024Ради одной этой экскурсии стоит приехать в Нижний Новгород. Илья, огромное спасибо за все эмоции, которые сохраню и увезу с собой! Всем
- ЮЮлия29 мая 2024Супер
- ННаталья21 мая 2024Экскурсия понравилась. Василий забрал нас рано с поезда. За время пути очень много рассказывал о Нижегородской области, Нижнем Новгороде и
- ММарина20 мая 2024Прекрасная экскурсовод. Погрузила нас в тему Стрит-Арта. Показала много работ и приоткрыла внутреннюю кухню всего этого движения. Нам очень понравилось. Рекомендую!
- ЕЕлена17 мая 2024Спасибо нашему гиду Василию за увлекательную экскурсию! Два часа дороги до озера пролетели незаметно, мы узнали много интересного об истории
- ННаталия15 мая 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия! Узнала для себя много нового о стрит арте и взаимодействии искусства с городской средой, о
- ЮЮлия12 мая 2024Второй раз с мужем в Нижнем Новгороде. Первый раз очень не повезло с гидом, поэтому приехали второй раз. Были на
- ННадежда11 мая 2024Очень познавательный, насыщенный и неутомительный маршрут. Были с 8-летним ребенком и 70-летним дедушкой, всем было интересно. Спасибо!
- ИИрина11 мая 2024Остались очень довольны экскурсией Артема! За два с половиной часа прошли достаточно большой маршрут по городу, почувствовали его атмосферу, узнали интересные истории и познакомились с разными архитектурными стилями. Всем советую))
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Искусство и музеи»
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