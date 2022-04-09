Что вас ожидает

Поразительная история Заволжья

Из Нижнего Новгорода вы отправитесь в путешествие по северной части области, где начинаются владения южной тайги. По дороге я расскажу о финно-угорских племенах — чуди и марийцах, — проживавших в лесном Заволжье до прихода русских. Также вы узнаете о церковном расколе, первых старообрядческих скитах, которые появились в здешних глухих лесах, и городе Семенове, ставшем центром староверов. Кроме того, поговорим о роли края в развитии народного прикладного творчества: почти треть традиционных ремесел России, включая знаменитую хохлому, — отсюда!

Храм и душевные музеи Владимирского

История Светлояра на протяжении веков была связана с историей села Владимирское. Здесь вы увидите одноименную деревянную церковь и посетите два удивительных музея. Осмотрите комплекс «Град Китеж» со зданием в стиле княжеского терема. А в историко-художественном музее «Китеж» познакомитесь с предметами нижегородского народного искусства, впечатляющей коллекцией керамики и материалами, собранными в экспедициях в районе Светлояра.

Легендарный Светлояр

В финале вас ждет встреча с главной достопримечательностью — таинственным озером, обладающим особым статусом среди других охраняемых памятников природы в области. Гуляя вокруг живописного водоема, вспомним предания о праведном Китеж-граде, скрытом в глубинах Светлояра. Возможно, вы даже будете в числе тех, кому слышится колокольный звон со дна озера. А еще я расскажу об особом химическом составе воды, что может храниться, не портясь годами. И поделюсь историями о неиссякаемых исследованиях, в которых ученые пытаются разгадать светлоярский феномен.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле гида. Дорога из Нижнего Новгорода в село Владимирское займет примерно 2 часа.

Дополнительно оплачивается посещение двух музеев с экскурсией — 250 руб. с человека (130 руб. — льготный билет) за оба музея.

Я могу организовать поездку для большего количества человек, для этого понадобится аренда другого транспорта. Стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке к заказу.

Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды.