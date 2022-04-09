Заповедный Светлояр, или русская Атлантида

Душевная поездка по таежной Нижегородчине с погружением в истории, легенды и традиции края

Индивидуальная
В путешествии к древним землям Поветлужья вы перенесетесь во времена, когда здесь жили марийцы и загадочная чудь.

Проезжая старообрядческий центр, Семенов, узнаете о первых поселениях хранителей веры.

Познакомитесь с народными промыслами и легендами Китеж-града в музеях Воскресенского.

И конечно, погуляете у сакрального озера, прислушиваясь к звону колоколов со дна Светлояра.
Заповедный Светлояр, или русская Атлантида
Заповедный Светлояр, или русская Атлантида
Заповедный Светлояр, или русская Атлантида
Заповедный Светлояр, или русская Атлантида
Заповедный Светлояр, или русская Атлантида
Заповедный Светлояр, или русская Атлантида
Заповедный Светлояр, или русская Атлантида
Заповедный Светлояр, или русская Атлантида
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Поразительная история Заволжья

Из Нижнего Новгорода вы отправитесь в путешествие по северной части области, где начинаются владения южной тайги. По дороге я расскажу о финно-угорских племенах — чуди и марийцах, — проживавших в лесном Заволжье до прихода русских. Также вы узнаете о церковном расколе, первых старообрядческих скитах, которые появились в здешних глухих лесах, и городе Семенове, ставшем центром староверов. Кроме того, поговорим о роли края в развитии народного прикладного творчества: почти треть традиционных ремесел России, включая знаменитую хохлому, — отсюда!

Храм и душевные музеи Владимирского

История Светлояра на протяжении веков была связана с историей села Владимирское. Здесь вы увидите одноименную деревянную церковь и посетите два удивительных музея. Осмотрите комплекс «Град Китеж» со зданием в стиле княжеского терема. А в историко-художественном музее «Китеж» познакомитесь с предметами нижегородского народного искусства, впечатляющей коллекцией керамики и материалами, собранными в экспедициях в районе Светлояра.

Легендарный Светлояр

В финале вас ждет встреча с главной достопримечательностью — таинственным озером, обладающим особым статусом среди других охраняемых памятников природы в области. Гуляя вокруг живописного водоема, вспомним предания о праведном Китеж-граде, скрытом в глубинах Светлояра. Возможно, вы даже будете в числе тех, кому слышится колокольный звон со дна озера. А еще я расскажу об особом химическом составе воды, что может храниться, не портясь годами. И поделюсь историями о неиссякаемых исследованиях, в которых ученые пытаются разгадать светлоярский феномен.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле гида. Дорога из Нижнего Новгорода в село Владимирское займет примерно 2 часа.
  • Дополнительно оплачивается посещение двух музеев с экскурсией — 250 руб. с человека (130 руб. — льготный билет) за оба музея.
  • Я могу организовать поездку для большего количества человек, для этого понадобится аренда другого транспорта. Стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке к заказу.

Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля в Нижнем Новгороде или по договорённости
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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