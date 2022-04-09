Автобусная экскурсия «К истокам русской души»

Посетить Арзамас, Дивеево и святой источник с профессиональным гидом

Групповая
В группе до 40 человек вы отправитесь в старинные нижегородские селения: Арзамас и Дивеево.

Раскроете тайны знаменитого Дивеевского монастыря, где хранятся мощи Серафима Саровского: услышите о его основателях и жизни в обители.

А в Арзамасе проникнетесь атмосферой уютного провинциального города и полюбуетесь древними храмами.
Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Арзамас. Вы побываете на Соборной площади и осмотрите изнутри Николаевский женский монастырь. Летом также есть возможность посетить Воскресенский собор и приложиться к Животворящему кресту.

Дивеево. Вы прогуляетесь по ухоженной территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря, познакомитесь с его историей и обычаями. Зайдете в Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и в Преображенский храм. А также пройдете по Святой Канавке Богородицы.

Святой источник. Мы посетим один из трех источников: Серафима Саровского, Казанский или матушки Александры. По желанию вы окунетесь в него или наберете святой воды.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе, в группе до 40 человек
  • Все транспортные расходы включены в стоимость

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Ленина
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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