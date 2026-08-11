Вы отправитесь в старинные нижегородские селения: Арзамас и Дивеево. Раскроете тайны знаменитого Дивеевского монастыря, где хранятся мощи Серафима Саровского: услышите о его основателях и жизни в обители. А в Арзамасе проникнетесь атмосферой уютного провинциального города и полюбуетесь древними храмами.

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Описание экскурсии

Арзамас (1 час). Вы побываете на Соборной площади и осмотрите изнутри Николаевский женский монастырь. Летом также есть возможность посетить Воскресенский собор и приложиться к Животворящему кресту.

Дивеево. Вы прогуляетесь по ухоженной территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря, познакомитесь с его историей и обычаями. Зайдете в Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и в Преображенский храм. А также пройдете по Святой Канавке Богородицы.

Святой источник. Мы посетим один из трех источников: Серафима Саровского, Казанский или матушки Александры. По желанию вы окунетесь в него или наберете святой воды.

Расписание экскурсии:

07:45-08:00 Посадка в автобус

08:00 Отправление из Нижнего Новгорода

10:00 Остановка в Арзамасе не более 1 часа

11:00 Переезд в Дивеево. Примерно 1 час

12:00 Прибытие в Дивеево в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Самостоятельное посещение объектов. На территории монастыря экскурсия не проводится

14:30 Комплексный обед в кафе (бронируется заранее в переписке к заказу. Стоимость обеда — 750р/чел)

16:00 Посещение одного из источников (в зависимости от режима работы и дорожной ситуации) не более 1 часа

20:00 Ориентировочное время прибытия в Нижний Новгород

Время указано ориентировочное и может меняться в зависимости от дорожной ситуации

Организационные детали

За день до экскурсии вам поступит смс с напоминанием о месте и времени отправления, номер автобуса

Обратите внимание: из-за весеннего паводка на территории Дивеево затоплены все источники. В период с 4 по 12 апреля 2026 года посещение источников может быть недоступно. Окончательное решение по посещению будет зависеть от ситуации уже на месте. Заранее благодарим за понимание!

из-за весеннего паводка на территории Дивеево затоплены все источники. В период с 4 по 12 апреля 2026 года посещение источников может быть недоступно. Окончательное решение по посещению будет зависеть от ситуации уже на месте. Заранее благодарим за понимание! Указанная продолжительность экскурсии ориентировочная и зависит от дорожной ситуации

В стоимость включены:

— Проезд на автобусе туристического класса (иномарка) / микроавтобусе

— Услуги сопровождающего

— Путевая экскурсия

— Краткая информация на Соборной площади в г. Арзамасе (15 минут)

— Самостоятельный осмотр Николаевского женского монастыря, Воскресенского собора

— Самостоятельный осмотр Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря

— Страховка от ДТП

Дополнительно оплачивается обед в кафе города — 750 руб. /чел. Обед проходит не на территории монастыря, не в трапезной. Бронируется исключительно заранее. Если вы вегетарианец или есть ограничения в питании, предупредите нас, пожалуйста, мы постараемся организовать особое меню