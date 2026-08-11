Посетить Арзамас, Дивеево и святой источник с профессиональным гидом
Вы отправитесь в старинные нижегородские селения: Арзамас и Дивеево.
Раскроете тайны знаменитого Дивеевского монастыря, где хранятся мощи Серафима Саровского: услышите о его основателях и жизни в обители. А в Арзамасе проникнетесь атмосферой уютного провинциального города и полюбуетесь древними храмами.
Арзамас (1 час). Вы побываете на Соборной площади и осмотрите изнутри Николаевский женский монастырь. Летом также есть возможность посетить Воскресенский собор и приложиться к Животворящему кресту.
Дивеево. Вы прогуляетесь по ухоженной территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря, познакомитесь с его историей и обычаями. Зайдете в Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и в Преображенский храм. А также пройдете по Святой Канавке Богородицы.
Святой источник. Мы посетим один из трех источников: Серафима Саровского, Казанский или матушки Александры. По желанию вы окунетесь в него или наберете святой воды.
Расписание экскурсии:
07:45-08:00 Посадка в автобус 08:00 Отправление из Нижнего Новгорода 10:00 Остановка в Арзамасе не более 1 часа 11:00 Переезд в Дивеево. Примерно 1 час 12:00 Прибытие в Дивеево в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Самостоятельное посещение объектов. На территории монастыря экскурсия не проводится 14:30 Комплексный обед в кафе (бронируется заранее в переписке к заказу. Стоимость обеда — 750р/чел) 16:00 Посещение одного из источников (в зависимости от режима работы и дорожной ситуации) не более 1 часа 20:00 Ориентировочное время прибытия в Нижний Новгород Время указано ориентировочное и может меняться в зависимости от дорожной ситуации
Организационные детали
За день до экскурсии вам поступит смс с напоминанием о месте и времени отправления, номер автобуса
Обратите внимание: из-за весеннего паводка на территории Дивеево затоплены все источники. В период с 4 по 12 апреля 2026 года посещение источников может быть недоступно. Окончательное решение по посещению будет зависеть от ситуации уже на месте. Заранее благодарим за понимание!
Указанная продолжительность экскурсии ориентировочная и зависит от дорожной ситуации
В стоимость включены:
— Проезд на автобусе туристического класса (иномарка) / микроавтобусе — Услуги сопровождающего — Путевая экскурсия — Краткая информация на Соборной площади в г. Арзамасе (15 минут) — Самостоятельный осмотр Николаевского женского монастыря, Воскресенского собора — Самостоятельный осмотр Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря — Страховка от ДТП
Дополнительно оплачивается обед в кафе города — 750 руб. /чел. Обед проходит не на территории монастыря, не в трапезной. Бронируется исключительно заранее. Если вы вегетарианец или есть ограничения в питании, предупредите нас, пожалуйста, мы постараемся организовать особое меню
На территорию монастыря мужчин пускают только в брюках. Женщин — в юбках, длина которых ниже колена, голова и плечи должны быть прикрыты
Все оплаты на территории монастыря осуществляются только наличными
Время пребывания на объектах ограничено. Если вы желаете окунуться на святом источнике или набрать воды, рекомендуем брать необходимые вещи с собой заранее
Домашние питомцы на экскурсию не допускаются
в понедельник, четверг и субботу в 08:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 21267 туристов
Наша компания рада предложить вам огромный выбор разнообразных туров и экскурсий по Нижнему Новгороду, области и регионам России. Благодаря историческому образованию и значительному опыту мы гарантируем вам увлекательные маршруты и подробное знакомство с богатой историей и невероятными панорамами.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 140 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виктория
Посетили экскурсию "Арзамас-Дивеево" с большим удовольствием. Автобус и водитель отличные. Эскурсовод- большой Мастер рассказа и владеет тематикой на 100%. Может только подача материала немного авторская, через личную призму, немного скептическую. . Но огромное спасибо за заботу и дружественное отношение. В целом, за небольшие деньги- Прекрасное мероприятие! Рекомендую однозначно. Спасибо организаторам♡
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N
Nadia
Интересная экскурсия! Путь выстроен логично с достаточным временем на остановки. Экскурсовод Ираида точно профессионал своего дела! Ее повествование было очень увлекательным и интересным! Приятная и интелегентная женщина! Виды и архитектура поразили читать дальшеуменьшить
своей красотой. Посадка в автобус была нервной, шел дождь, что создавало определеные неудобства, организатор тура повышала голос, люди стояли мокли под дождем. Происходила какая-то неразбериха, некоторым не было сделано заранее смс оповещение о номере автобуса, что создавало хаос. Предполагаю всему виной был дождь:), но это явление не редко и организаторам следует учесть такие ситуации и придумать решение, а не держать всех на улице под открытым небом, проверяя списки. но! экскурсию рекомендую точно!
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Я
Яна
Все прошло отлично,экскурсовод Владимир очень интересно все рассказывал,с утра когда мы собирались уезжать в Нижнем шел ливень и думали что будет не очень но было какое то чудо как мы подъехали к Арзамасу дождь прекратился а в Дивеево и вовсе вышло солнце
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Татьяна
Какая замечательная экскурсия получилась! Спасибо огромное экскурсоводу Владимиру! Настолько интересен и увлекателен был его рассказ об этих местах! Подумалось, как можно столько информации держать в голове и столько знать? Потом читать дальшеуменьшить
поняла. Всё это называется любовь к своей" губернии"(очень запомнилось и понравилось, что Влалимир использовал это слово) и профессионализм. Это так важно в наше время. Владимир так выстроил свою работу с путешественниками, что мы успели всё и везде. Дисциплина на высоте. Также хочу поблагодарить водителя Александра. Наша безопасность была в его руках. И снова профессионализм! Дорога показалась лёгкой, безопасной! Вообще,очень приятно от того, что ты доверилась таким людям. Чтобы я учла на будущее: не стала бы брать обед(хотя обед был тоже прекрасным). На месте можно пообедать. Уж так не хотелось покидать территорию Дивеево. С благодарностью Татьяна и Павел из Воронежа.
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О
Ольга
ну, Владимир молодец! подача очень интересная!) а как трепетно он нам пытался показать все в дивеево. Стоял с нами в очереди, попутно все пояснял, а как он искренне сам всем восхищается! спасибо Евгению за комфортабельную поездку в таком шикарном автобусе) нам все очень понравилось) маршрут интересный
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Марина
Экскурсия понравилась. Все интересно рассказывают. Привезли все показали. Свободного времени достаточно. Большую часть информации рассказывают в автобусе во время дороги.
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