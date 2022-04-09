Что вас ожидает

Арзамас. Вы побываете на Соборной площади и осмотрите изнутри Николаевский женский монастырь. Летом также есть возможность посетить Воскресенский собор и приложиться к Животворящему кресту.

Дивеево. Вы прогуляетесь по ухоженной территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря, познакомитесь с его историей и обычаями. Зайдете в Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и в Преображенский храм. А также пройдете по Святой Канавке Богородицы.

Святой источник. Мы посетим один из трех источников: Серафима Саровского, Казанский или матушки Александры. По желанию вы окунетесь в него или наберете святой воды.

Организационные детали