Что вас ожидает

Исторический квартал

Перед тем, как исследовать главные достопримечательности города, мы изучим «музейный квартал». Ажурная резьба и чугунные кованые крылечки особняков воссоздают дух старинного купеческого городка. Вы узнаете о семи музеях, среди которых немало необычных, — например, музей Городецкого пряника и Музей добра! Здесь также возвышается вновь отстроенный Федоровский монастырь, где хранится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России. Мы прогуляемся по живописной территории монастыря и поговорим о сложной истории этого места.

Купчиха за чаем

В доме купца Гришаева сейчас находится «Терем русского самовара». Мы обсудим детали фасада, придающие строению праздничный, неповторимый облик, и оценим собрание самоваров Николая Полякова. Сегодня в экспозиции музея более 500 самоваров, а также другие чайные предметы. Самый большой в коллекции самовар — на 53 литра, а самый маленький — представьте — на 75 грамм!

«Город Мастеров»

Далее вас ждет музей деревянного зодчества, который не только познакомит с промыслами Нижегородской области, но даже научит одному из них! Посетив мастер-класс, вы узнаете, как лепить из глины традиционную свистульку или домашнюю утварь, плести из лозы, вырезать по дереву или вышивать национальные орнаменты.