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  3. Из Нижнего Новгорода в Городец — ремесла Приволжья

Прогуляться по городу-музею, увидеть красивейший монастырь и познакомиться с народными промыслами

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Городец — один из древнейших русских городов на Средней Волге.

Прогуливаясь его улочками, украшенными старинными особняками, вы погрузитесь в атмосферу купеческой Руси.

Необычные музеи расскажут о местных традициях и культуре и даже научат азам рукоделия, а Федоровский монастырь откроет свои легенды.
1350 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 8 часов
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Ленина
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У этой экскурсии1 отзыв
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Из Нижнего Новгорода в Городец — ремесла Приволжья
Из Нижнего Новгорода в Городец — ремесла Приволжья

Что вас ожидает

Исторический квартал
Перед тем, как исследовать главные достопримечательности города, мы изучим «музейный квартал». Ажурная резьба и чугунные кованые крылечки особняков воссоздают дух старинного купеческого городка. Вы узнаете о семи музеях, среди которых немало необычных, — например, музей Городецкого пряника и Музей добра! Здесь также возвышается вновь отстроенный Федоровский монастырь, где хранится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России. Мы прогуляемся по живописной территории монастыря и поговорим о сложной истории этого места.

Купчиха за чаем
В доме купца Гришаева сейчас находится «Терем русского самовара». Мы обсудим детали фасада, придающие строению праздничный, неповторимый облик, и оценим собрание самоваров Николая Полякова. Сегодня в экспозиции музея более 500 самоваров, а также другие чайные предметы. Самый большой в коллекции самовар — на 53 литра, а самый маленький — представьте — на 75 грамм!

«Город Мастеров»
Далее вас ждет музей деревянного зодчества, который не только познакомит с промыслами Нижегородской области, но даже научит одному из них! Посетив мастер-класс, вы узнаете, как лепить из глины традиционную свистульку или домашнюю утварь, плести из лозы, вырезать по дереву или вышивать национальные орнаменты.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном автобусе
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов профессиональной команды

Что входит в стоимость экскурсии, а что — нет

  • Трансфер из Нижнего Новгорода до Городца и обратно: отправление в 9:00, возвращение в 17:00 на место встречи
  • Обед не предусмотрен, но предоставляется свободное время для питания
Из Нижнего Новгорода в Городец — ремесла Приволжья
Из Нижнего Новгорода в Городец — ремесла Приволжья
Из Нижнего Новгорода в Городец — ремесла Приволжья
Из Нижнего Новгорода в Городец — ремесла Приволжья
Из Нижнего Новгорода в Городец — ремесла Приволжья
Из Нижнего Новгорода в Городец — ремесла Приволжья
Из Нижнего Новгорода в Городец — ремесла Приволжья
Из Нижнего Новгорода в Городец — ремесла Приволжья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Ленина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей. Я — организатор экскурсий. Наша команда работает на туристическом рынке с 1990 года и за это время успела получить множество наград и призов. Лучшие гиды города расскажут вам о жизни, культуре и традициях Нижнего Новгорода, покажут вам все его достопримечательности и помогут оставить самые приятные впечатления о поездке!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

6 января 2020
Нам очень понравилось, рекомендую всем

Алексей проводит ещё 8 экскурсий

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