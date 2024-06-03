Искусство – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 10 экскурсий в категории «Искусство» в Нижнем Новгороде, цены от 1 440 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нижний Новгород: стрит-арт в столице закатов
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
1.5 часа
10 отзывов
Популярное предложение
Стрит-арт Нижнего Новгорода: искусство на улицах
Погрузитесь в мир уличного искусства Нижнего Новгорода, открыв для себя уникальные работы знаменитых художников
Начало: В районе сквера им. Свердлова
14 июня в 14:00
15 июня в 12:00
18001 440 за человека
Град Китеж и озеро Светлояр
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
20 отзывов
Град Китеж и озеро Светлояр: путешествие по легендам Нижнего Новгорода
Погрузитесь в мир древних легенд и мистических историй, путешествуя к озеру Светлояр и исчезнувшему граду Китеж
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
24 500 за всё до 4 чел.
Нижний Новгород - столица граффити
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Нижний Новгород - столица граффити
Отыскать самые яркие образцы стрит-арта и узнать интересные факты о городе
Начало: Улица Ковалихинская
Сегодня в 17:30
13 июня в 12:30
5 500 за всё до 8 чел.
Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Популярное предложение
Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
Авторская прогулка для тех, кто уже прошел по туристическому центру
13 июня в 08:30
14 июня в 13:00
от 5 340 за всё до 6 чел.
Стрит-арт Нижнего Новгорода: герои и злодеи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Стрит-арт Нижнего Новгорода: герои и злодеи
Неформальная прогулка с художницей в поисках объектов уличного искусства
Сегодня в 06:30
Завтра в 00:30
от 7 000 за всё до 30 чел.
Нижегородский художественный музей: истории в картинах
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Нижегородский художественный музей: истории в картинах
Познакомиться с творчеством известных русских художников - от иконописцев до передвижников
Начало: В Нижегородском кремле
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 120 за всё до 5 чел.
Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
Душевная поездка по таежной Нижегородчине с погружением в истории, легенды и традиции края
Начало: От вашего отеля в историческом Нижнем Новгороде ил...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 13 350 за всё до 6 чел.
Нижний Новгород в объективе: экскурсия по городу и Музею русской фотографии
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
1 отзыв
Нижний Новгород в объективе: экскурсия по городу и Музею русской фотографии
Увидеть прошлое на старинных снимках, узнать о развитии фотографии и сделать удачные фото
Начало: На площади Минина и Пожарского
11 июня в 09:30
14 июня в 09:30
3 850 за всё до 15 чел.
Словно в гостях у бабушки: деревенский дом-музей на Керженце
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Словно в гостях у бабушки: деревенский дом-музей на Керженце
Проникнуться атмосферой крестьянской избы под любопытные истории и с угощениями
Начало: В деревне Хахалы
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 5 чел.
Выставка «Русская ярмарка. Торг. Гулянье. Балаган»
Индивидуальная
1 час
Выставка «Русская ярмарка. Торг. Гулянье. Балаган»
Познакомиться с феноменом ярмарок в России и увидеть оригиналы Кустодиева, Гончаровой и Кандинского
Начало: на ул. Стрелка
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 120 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Нижний Новгород - столица граффити
    Очень благодарна Виктории за организацию экскурсии. У меня был очень нестандартный запрос, и я не думала, что кто-либо из гидов
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    возьмется его выполнять, а сама я, первый раз в жизни посещая Нижний Новгород, его бы осуществить не смогла. Я написала нескольким гидам, но откликнулась только Виктория - и сделала все именно так, как я бы того хотела. Также очень благодарна Ольге, которая была моим водителем и отчасти гидом - она не только отвезла меня и все мне показала, но также разнообразила экскурсию рассказом и показала другие достопримечательности, которые мы проезжали - мы были в той части города, которая далека от туристических троп, и это было особенно интересно. Она также очень живой, интересный и веселый человек, с которым легко найти общий язык. Ощущение было такое, как будто мы просто с подругой прокатились по городу и отлично провели время - и именно такого эффекта мне и хотелось. Большое спасибо, всем советую!

  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Град Китеж и озеро Светлояр
    Ради одной этой экскурсии стоит приехать в Нижний Новгород. Илья, огромное спасибо за все эмоции, которые сохраню и увезу с собой! Всем
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    путешественникам от души рекомендую Илью в качестве гида, потому что лучше найти будет сложно. Озеро Светлояр - вокруг озера выложена деревянная дорожка, можно (и нужно) обойти его очень комфортно. Много комаров и мошек, берите что-то с длинным рукавом. Музей Хохломы - небольшой, но красивый. Там есть магазин, выбор большой всего на любой вкус (не дешёвый). Музей, про который Илья заранее не говорит, - это действительно что-то необыкновенное! Поездка на комфортном автомобиле с кондиционером. По пути можно сделать остановку на обед (по желанию).

  • Ю
    Юлия
    29 мая 2024
    Нижегородский художественный музей: истории в картинах
    Супер
  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
    Экскурсия понравилась. Василий забрал нас рано с поезда. За время пути очень много рассказывал о Нижегородской области, Нижнем Новгороде и
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    озере Светлояр. Путешествие было комфортным и интересным. Озеро красивое, но не более того. 11 летний ребёнок слушал с интересом. Василий активно вовлекал его в беседу. Очень рекомендуем!

  • М
    Марина
    20 мая 2024
    Нижний Новгород: стрит-арт в столице закатов
    Прекрасная экскурсовод. Погрузила нас в тему Стрит-Арта. Показала много работ и приоткрыла внутреннюю кухню всего этого движения. Нам очень понравилось. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
    Спасибо нашему гиду Василию за увлекательную экскурсию! Два часа дороги до озера пролетели незаметно, мы узнали много интересного об истории
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    нашей страны и Нижнего Новгорода. Василий не только хороший рассказчик и знаток истории, он умеет вовлечь в обсуждение, сделать экскурсию интерактивной. Нас также очень впечатлила атмосфера сельского быта в краеведческом музее в селе Владимирское, яркая и необычная коллекция в музее керамики и само озеро Светлояр. Это то место, где можно погрузиться в свои мысли, послушать тишину и пение птиц.

  • Н
    Наталия
    15 мая 2024
    Нижний Новгород: стрит-арт в столице закатов
    Очень интересная и насыщенная экскурсия! Узнала для себя много нового о стрит арте и взаимодействии искусства с городской средой, о
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    фестивалях уличного искусства от человека погружённого в эту тему, взгляд изнутри. Теперь по другому хожу по городу)) Спасибо Наталье за такое погружение!

  • Ю
    Юлия
    12 мая 2024
    Град Китеж и озеро Светлояр
    Второй раз с мужем в Нижнем Новгороде. Первый раз очень не повезло с гидом, поэтому приехали второй раз. Были на
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    экскурсии "Град Китеж и Оз. Светлояр". С самого начала нашего общения Илья как-то сразу приковал наше внимание к своему рассказу. Четкий, структурированный рассказ, очень интересный и последовательный. С удовольствием отвечал на наши вопросы, а затем возвращался к своему повествованию. Очень много узнали и об озере и об истории раскола церкви и про людей живших в разные времена, посетили музей хохломы, а так же небольшой, но очень душевный музей фарфора. Приятным бонусом была небольшая обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду. Очень рекомендуем Илью. Это один из лучших гидов, которых мы встречали вовремя наших путешествий, а покатались мы не мало по разным городам))))

  • Н
    Надежда
    11 мая 2024
    Нижегородский художественный музей: истории в картинах
    Очень познавательный, насыщенный и неутомительный маршрут. Были с 8-летним ребенком и 70-летним дедушкой, всем было интересно. Спасибо!
    Очень познавательный, насыщенный и неутомительный маршрут. Были с 8-летним ребенком и 70-летним дедушкой, всем было интересно. Спасибо!Очень познавательный, насыщенный и неутомительный маршрут. Были с 8-летним ребенком и 70-летним дедушкой, всем было интересно. Спасибо!Очень познавательный, насыщенный и неутомительный маршрут. Были с 8-летним ребенком и 70-летним дедушкой, всем было интересно. Спасибо!
  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
    Остались очень довольны экскурсией Артема! За два с половиной часа прошли достаточно большой маршрут по городу, почувствовали его атмосферу, узнали интересные истории и познакомились с разными архитектурными стилями. Всем советую))

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Искусство»

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  4. Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
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  6. Набережная
  7. Кремль
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  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
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