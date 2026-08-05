Описание Программа Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы прогуляемся в спокойном темпе по Нижнему Новгороду и увидим город таким, каким он действительно запоминается: живым, атмосферным и полным деталей, которые с первого взгляда легко пропустить. Это обзорная экскурсия без спешки и перегруза фактами — только главное, интересное и то, что помогает почувствовать, почему Нижний удивляет и днём, и ночью.

Увидим величественный кремль

Спустимся по Чкаловской лестнице

Пройдёмся по уютной Рождественской улице

По пути я расскажу живые истории и поделюсь неожиданными фактами, которые помогут вам не просто отметить главные достопримечательности, а по-настоящему понять настроение города. В результате вы сможете проникнуться атмосферой Нижнего Новгорода и увидеть его так, чтобы захотелось полюбить — так, как люблю его я.