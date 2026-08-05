Что вы увидите
Чкаловская лестницаОсмотр с остановкой
Одна из самых длинных лестниц в России, соединяющая верхнюю и нижнюю части города.
Нижегородский кремльОсмотр с остановкой
Главная крепость города, откуда открываются великолепные виды на Волгу и Оку.
Рождественская улицаОсмотр с остановкой
Историческая улица с купеческими особняками и уютными кафе, где чувствуется дух старого Нижнего
Описание экскурсии
Мы прогуляемся в спокойном темпе по Нижнему Новгороду и увидим город таким, каким он действительно запоминается: живым, атмосферным и полным деталей, которые с первого взгляда легко пропустить. Это обзорная экскурсия без спешки и перегруза фактами — только главное, интересное и то, что помогает почувствовать, почему Нижний удивляет и днём, и ночью.
- Увидим величественный кремль
- Спустимся по Чкаловской лестнице
- Пройдёмся по уютной Рождественской улице
По пути я расскажу живые истории и поделюсь неожиданными фактами, которые помогут вам не просто отметить главные достопримечательности, а по-настоящему понять настроение города. В результате вы сможете проникнуться атмосферой Нижнего Новгорода и увидеть его так, чтобы захотелось полюбить — так, как люблю его я.
Программа экскурсии
1
Встреча у памятника Валерию Чкалову (15 мин)Разбираем самые интересные объекты, которые открываются пред нами с главной смотровой города
2
Нижегородский кремль (60 мин)Проходим вдоль стен, смотровых площадок, древнейших сооружений нижегородского кремля
3
Спускаемся на площадь Народного ЕдинстваСпустимся по одной из самых зрелищных смотровых города, которую обходят многолюдные групповые экскурсии
4
Ул. РождественскаяДревнейшая улица города, связанная с купечеством. Улица сохранила исторические артефакты, которые я Вам покажу. Зайдем в некоторые дворики и завершим маршрут и Рождественской церкви (одна из самых красивых церквей в центральной части России)
Место встречи
🚩Начало: Георгиевская башня, Кремль, Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
Как найти. Встречаемся у памятника Чкалову (возле Георгиевской башни кремля)
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|До 6 человек
|6400 ₽
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Егор — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Коренной нижегородец. аккредитованный гид. Люблю свой город и открываю его историю, интересные места для гостей города и его жителей! Более двух лет провожу экскурсии. Легко, структурировано, не нудно =)
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
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