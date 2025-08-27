Квест-экскурсия по Нижнему Новгороду Созданный нижегородским историком, который лично выступает как ведущий, наша квест-экскурсия познакомит вас с легендами и городскими сюжетами, которые столетиями формировали местный культурный код, манеру принятия решений и отношение к жизни в купеческой среде. Фоном выступают уникальная архитектура и дворики исторической части. Начинается необычный маршрут с крупных вкусных пирогов — таких, которые играли роль обеда на крупнейшей оптовой базе — ярмарке, из-за которой город называли «Карман России». Приглашаем вас погрузиться в атмосферу истории города и отведать вкусное угощенье. Важная информация:

Возьмите с собой напиток в удобной упаковке, чтобы запить пироги.