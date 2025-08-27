Приглашаем вас на увлекательную квест-экскурсию по Нижнему Новгороду, на которой вы познакомитесь с легендами и городскими сюжетами, уникальной архитектурой и культурой, а также отведаете вкусные пироги.
Описание квеста
Квест-экскурсия по Нижнему Новгороду Созданный нижегородским историком, который лично выступает как ведущий, наша квест-экскурсия познакомит вас с легендами и городскими сюжетами, которые столетиями формировали местный культурный код, манеру принятия решений и отношение к жизни в купеческой среде. Фоном выступают уникальная архитектура и дворики исторической части. Начинается необычный маршрут с крупных вкусных пирогов — таких, которые играли роль обеда на крупнейшей оптовой базе — ярмарке, из-за которой город называли «Карман России». Приглашаем вас погрузиться в атмосферу истории города и отведать вкусное угощенье. Важная информация:
Возьмите с собой напиток в удобной упаковке, чтобы запить пироги.
Ежедневно с 10:00 до 15:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ильинская сторона
- Почайна
- Большая Покровская улица
- Блошиный рынок
- Театр Комедия
- Особняк Грузинского
- Черный пруд
- Шахматный дом
- Крестьянский банк
- Городской вал
- Институт инженеров водного транспорта
- Особняк Рукавишниковых
- Верхневолжская набережная
- Тайницкая башня
- Коромыслова башня
- Георгиевская башня
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Лыкова Дамба, 2А
Завершение: Верхневолжская набережная, 7
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 15:00.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой напиток в удобной упаковке
- Чтобы запить пироги
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
27 авг 2025
О
Олеся
21 авг 2025
Это была самая удивительная экскурсия по формату проведения - квест. И я и ребëнок-подросток были максимально увлечены и вовлечены в историю, узнали о духе времëн расцвета купечества, о складе разных
И
Ирина
24 июл 2025
Очень интересные вопросы в квесте. И пироги хороши! Оценка 5!
И
Ирина
18 июл 2025
Е
Елена
15 июн 2025
Понравилось всё: рассказ экскурсовода, локации, квест-подача информации. Пётр вышел за рамки времени: экскурсия была длиннее на целый час. Спасибо! Мы тронуты! Очень познавательно и интересно!!!!!
К
Казакова
2 июн 2025
Оригинальная экскурсия. Она открыла неожиданные аспекты купеческой жизни, уклада, направлений развития, предложила по другому посмотреть на исторические события. Познавательно, да еще и развивает, живая интерактивная экскурсия. Понравится тем, кого интересует
И
Исаева
20 апр 2025
Замечательная, интересно продуманная экскурсия (от настоящих тёплых пирогов в самом начале, до погружения в купеческую жизнь, находясь в поиске верного варианта квеста).
Экскурсия для тех, кто уже имеет общее представление о Нижнем Новгороде, содержит много подробных интересных моментов. Мы сами - жители Нижнего, были увлечены и узнали много познавательного!
Теперь мечтаем попасть на водную экскурсию Петра на паруснике!
Е
Екатерина
19 апр 2025
Экскурсия, точнее ее часть, на которой мы были, не понравилась, ушли через 20 минут после начала.
Все было очень скучно и нудно: сама подача материала, тематика экскурсии (купцы, ремесло и тд).
Г
Галина
17 апр 2025
Экскурсия очень понравилась. Узнала для себя много интересного. Взгляд на историю города через историю купечества оказался невероятно занимательным. И пироги были очень вкусными!
Для себя оставила заметку: побывать на летних экскурсиях Петра!
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
