Мои заказы

Нижний Новгород: истории, дома купеческого центра и пироги

Приглашаем вас на увлекательную квест-экскурсию по Нижнему Новгороду, на которой вы познакомитесь с легендами и городскими сюжетами, уникальной архитектурой и культурой, а также отведаете вкусные пироги.
4.6
9 отзывов
Нижний Новгород: истории, дома купеческого центра и пироги
Нижний Новгород: истории, дома купеческого центра и пироги
Нижний Новгород: истории, дома купеческого центра и пироги
Ближайшие даты:
11
ноя13
ноя14
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 10:00, 12:30, 15:00

Описание квеста

Квест-экскурсия по Нижнему Новгороду Созданный нижегородским историком, который лично выступает как ведущий, наша квест-экскурсия познакомит вас с легендами и городскими сюжетами, которые столетиями формировали местный культурный код, манеру принятия решений и отношение к жизни в купеческой среде. Фоном выступают уникальная архитектура и дворики исторической части. Начинается необычный маршрут с крупных вкусных пирогов — таких, которые играли роль обеда на крупнейшей оптовой базе — ярмарке, из-за которой город называли «Карман России». Приглашаем вас погрузиться в атмосферу истории города и отведать вкусное угощенье. Важная информация:
Возьмите с собой напиток в удобной упаковке, чтобы запить пироги.

Ежедневно с 10:00 до 15:00.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ильинская сторона
  • Почайна
  • Большая Покровская улица
  • Блошиный рынок
  • Театр Комедия
  • Особняк Грузинского
  • Черный пруд
  • Шахматный дом
  • Крестьянский банк
  • Городской вал
  • Институт инженеров водного транспорта
  • Особняк Рукавишниковых
  • Верхневолжская набережная
  • Тайницкая башня
  • Коромыслова башня
  • Георгиевская башня
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Лыкова Дамба, 2А
Завершение: Верхневолжская набережная, 7
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 15:00.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой напиток в удобной упаковке
  • Чтобы запить пироги
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
1
Н
Наталья
27 авг 2025
О
Олеся
21 авг 2025
Это была самая удивительная экскурсия по формату проведения - квест. И я и ребëнок-подросток были максимально увлечены и вовлечены в историю, узнали о духе времëн расцвета купечества, о складе разных
читать дальше

групп людей того времени, их ценностях и пониманиях, даже о том, чем им было свойственно подрепиться для того, чтобы иметь силы воротить большие дела - Пëтр сам печëт вкуснейшие пироги замысловатых корабельных форм, которыми угощает участников 😊 Было очень сытно и интересно попробовать заработать на свою флотилию торговых судов! Побольше бы таких экскурсий!!

И
Ирина
24 июл 2025
Очень интересные вопросы в квесте. И пироги хороши! Оценка 5!
И
Ирина
18 июл 2025
Е
Елена
15 июн 2025
Понравилось всё: рассказ экскурсовода, локации, квест-подача информации. Пётр вышел за рамки времени: экскурсия была длиннее на целый час. Спасибо! Мы тронуты! Очень познавательно и интересно!!!!!
К
Казакова
2 июн 2025
Оригинальная экскурсия. Она открыла неожиданные аспекты купеческой жизни, уклада, направлений развития, предложила по другому посмотреть на исторические события. Познавательно, да еще и развивает, живая интерактивная экскурсия. Понравится тем, кого интересует
читать дальше

история, но скучно слушать даты и адреса. И "вишенка на торте" - эксклюзивные пироги, вкусные, теплые, приготовленные "с душой". Я, честно говоря, думала, что это шутка. Ан нет! Пироги были тем самым "хлебом-солью", которыми экскурсовод нас встречал. теперь об экскурсоводе. Петр глубоко знает свое дело, любит его, любит город и преподносит не только "сухие" исторические факты, но и проводит параллели с современностью. Рекомендую эту экскурсию всем. Из пожеланий: может увеличить время?

И
Исаева
20 апр 2025
Замечательная, интересно продуманная экскурсия (от настоящих тёплых пирогов в самом начале, до погружения в купеческую жизнь, находясь в поиске верного варианта квеста).
Экскурсия для тех, кто уже имеет общее представление о Нижнем Новгороде, содержит много подробных интересных моментов. Мы сами - жители Нижнего, были увлечены и узнали много познавательного!
Теперь мечтаем попасть на водную экскурсию Петра на паруснике!
Е
Екатерина
19 апр 2025
Экскурсия, точнее ее часть, на которой мы были, не понравилась, ушли через 20 минут после начала.
Все было очень скучно и нудно: сама подача материала, тематика экскурсии (купцы, ремесло и тд).
читать дальше

Название "квест" не соответствует своей специфике - это просто бот, который выдает тебе полотнища непонятного текста с вопросами, на которые нужно ответить. И вот ты просто сидишь или стоишь, читаешь бессмысленные огромные вопросы в тексте, пытаясь параллельно еще что-то слушать.
Двигаться к 1 точке мы начали спустя 20 минут после начала - остальное время сидели на лавке и читали текст…

Г
Галина
17 апр 2025
Экскурсия очень понравилась. Узнала для себя много интересного. Взгляд на историю города через историю купечества оказался невероятно занимательным. И пироги были очень вкусными!
Для себя оставила заметку: побывать на летних экскурсиях Петра!

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода

Ваш Нижний
На машине
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ваш Нижний
Исследовать город по проверенному маршруту или составить свою программу по интересам
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
8390 ₽ за всё до 6 чел.
Истории, легенды и городские тайны Нижнего Новгорода
Пешая
2.5 часа
873 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Истории и тайны Нижнего Новгорода
Погрузитесь в захватывающие истории и тайны Нижнего Новгорода, от купеческого центра до индустриального гиганта. Всё это с юмором и увлечением
Начало: Около кремля
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
На машине
3.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
Увлекательное путешествие по историческим местам Нижнего Новгорода с дегустацией традиционных блюд. Узнайте, как жили и чем восхищались гости города
Сегодня в 13:30
12 ноя в 08:30
11 900 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нижнем Новгороде