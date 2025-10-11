Так-так, снова в Нижнем? Уже многое успели посмотреть и хотите открыть для себя что-то новое? Я помогу: подскажу, какие ещё места заслуживают внимания, и мы вместе разработаем маршрут.
А тем, кто приезжает к нам в первый раз, можно позавидовать — ведь вам предстоит увидеть кремль, старинные улицы с купеческими домами, набережную и многое другое!
Описание экскурсии
Маршрут, который включает всё самое главное в Нижнем Новгороде
- Чкаловская лестница
- Площадь Народного единства
- Рождественская улица
- Ярмарка
- Стрелка
Индивидуальный подход
Вы уже видели половину мест из классического маршрута и хотите сосредоточиться на том, что не успели посетить? Предпочитаете нетуристические места и заведения, куда ходят местные жители? Устали ходить пешком или, наоборот, засиделись и хотите бродить по городу? Каким бы ни был ваш запрос, я перекрою программу так, чтобы она соответствовала вашим целям и желаниям.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном авто Acura MDX
- Можно с детьми от 7 лет (рост не менее 150 см), т. к. детских кресел или бустера нет
- Билеты в музеи и другие туристические объекты оплачиваются отдельно и по желанию
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 373 туристов
Приветствую вас, дорогие друзья! Позвольте вас влюбить в Нижний! Меня зовут Евгения, я историк и профессиональный гид. А ещё заядлый путешественник и мама. Люблю учиться, читать и мороженое) Познавать новые места — большая работа. Я помогу её облегчить ярким живым рассказом, наполненным юмором, забавными историями, заботой и вниманием.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
11 окт 2025
Супер гид! Евгения профессионал своего дела!!! Она историк и очень интересный рассказчик. Знает о городе всё! И далеко не только о Нижнем. Вообще не жалко потраченных денег, Евгения нас забрала
Айрат
12 авг 2025
Экскурсия понравилась, было интересно и познавательно. Евгения - гид с профессиональным знанием своего дела.
Г
Гуреева
31 июл 2025
Евгения – прекрасный гид и невероятно интересный рассказчик! Сразу видно, что человек влюблен в свою работу. Материал подан логично, а маршрут (мы гуляли по Большой Покровской) разработан с учетом необычных деталей и поражающих фактов.
Спасибо Евгении за экскурсию по Нижнему! Обязательно вернемся.
Е
Еатерина
21 июн 2025
Евгения, отличный экскурсовод и человек! Индивидуальный подход (были с подростками 13 лет), интересный рассказ, полезные советы! Рекомендую, берите, не прогадаете! Подтверждаю все положительные отзывы!
Д
Денис
5 июн 2025
Все отлично!!!!!!!!
Е
Екатерина
3 июн 2025
Прекрасный экскурсовод, заинтересовала моих девчонок, очень познавательная экскурсия. Нижний Новгород поразил своей красотой, а Евгения помогла разобраться и упорядочить знания о нем в наших головах.
Т
Татьяна
4 мая 2025
Евгения, добрый день! Что можем сказать-влюбили нас в себя и в Ваш замечательный город! Вы потрясающий экскурсовод, который способен достучаться до подростков и вложить в их головы массу интересных фактов
