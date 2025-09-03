Нижний Новгород — один из красивейших городов России, расположенный на берегах двух рек Оки и Волги.
Речные прогулки — отличный способ насладиться живописным пейзажем, увидеть город с воды и сделать отличные фотографии.
Во время прогулки вы увидите красивые набережные города, исторические здания, памятники и знаменитые мосты.
Описание экскурсииПрогулка по Волге и Оке: откройте для себя Нижний Новгород Нижний Новгород — один из красивейших городов России, расположенный на берегах двух рек Оки и Волги. Речные прогулки в Нижнем Новгороде подарят вам множество приятных минут, дадут возможность увидеть город с совершенно новой стороны. Насладитесь красотой столицы закатов вместе с близкими и друзьями! Наш маршрут Вы пройдете на теплоходе мимо Стрелки, визитной карточки Нижнего Новгорода. На Стрелке находится стадион «Нижний Новгород», построенный для проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Вы увидите Собор Александра Невского, развернетесь около Метромоста на Оке и опять вернетесь на Волгу. Только с борта прогулочного теплохода можно сделать самые красивые фотографии Чкаловской лестницы, вы увидите все 560 ступеней. Также полюбуетесь смотровыми площадками и катером «Герой» Волжской военной флотилии у подножия лестницы, любимое место молодоженов города. У вас будет возможность увидеть все знаковые места с самого выгодного ракурса. Важная информация:
- Ъ 3.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Канавинский мост
- Метромост
- Молитовский мост
- Стрелка
- Чкаловская лестница
- Нижегородский Кремль
- Футбольный стадион
Что включено
- Прогулка на теплоходе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Нижний Новгород, Речной вокзал, площадь Маркина, 15А, причал № 6, вход № 1
Завершение: Нижний Новгород, Речной вокзал, площадь Маркина, 15А, причал № 6
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 120 человек.
Важная информация
- Уважаемые пассажиры! Обращаем Ваше внимание! У причала №6 два входа:
- Вход №1 посадка на теплоходы: Нева-4, Москва-143, Москва-198
- Вход №2 посадка на электрический катамаран ЭкоходЪ 3
- Льготы распространяются на (возьмите с собой документы для предоставления льгот):
- Детей от 6 до 12 лет (включительно)
- Студентов, при предъявлении студенческого билета
- Членов многодетных семей при предъявлении соответствующего удостоверения
- Пенсионеров, при предъявлении удостоверения
- Сопровождающих школьных групп (1 сопровождающий на 10 школьников)
- Участников СВО, при предъявлении удостоверения
- Бесплатно на прогулки допускаются:
- Дети до 5 лет включительно
- Ветераны ВОВ 1930 Г. Р. и старше по предъявлении удостоверения
- Обращаем ваше внимание, что дети до 5 лет без оформленных на них бесплатных билетов на рейс не допускаются
- К перевозке не допускаются:
- Пассажиры, не предъявившие билет
- Пассажиры, не предъявившие право проезда по льготному тарифу
- Дети до 14 лет без сопровождающих
- Животные, кроме собак-поводырей, сопровождающих инвалидов по зрению
- Посадка начинается за 15 минут и заканчивается за 5 минут до отправления судна в рейс в порядке общей очереди
- Билет при посадке можно предъявить как в распечатанном виде, так и с экрана мобильного устройства
- Билет действует только на рейс, дату и время, указанные в нем. Сохраняйте билет до конца поездки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Н
Классная прогулка. Неспешно, размерено. Дети носились по всему судну, море впечатлений. Многие сидели на верху, на верхней открытой палубе, моим же очень понравилось на нижней, на корме, с периодическими забегами в зал)
Д
Все отлично и попали в тёплую погоду, народу много, вокруг красота, вид огонь, в следующий раз обязательно повторим, спасибо 👍👍😊
И
М
Можно хотябы было включить электроного гида, а то в тишине ездить по красивым и интересным местам не впечатляет
А
О
О
Во-первых теплоход Нева-4 на втором этаже был без крыши (кабриолет), это неудобно в любой ситуации будь то солнцепёк или дождь. Во-вторых, нам не очень повезло сегодня с погодой и когда
В
Хотелось,чтобы во время прогулки шёл рассказ про места,которые проплываешь. Спасибо
К
Н
Пишут гости с Серпухова, прогулка отличная, все понравилось, приветливые ребята, во время отплыли, вовремя причалили, время прогулки прошло быстро) спасибо большое 5 звёзд ⭐⭐⭐⭐⭐
И
Прогулка на теплоходе "Нева-4" прошла отлично! Сидели всей семьёй на верхней открытой палубе. Виды очень красивые, повезло с погодой - было солнечно, посмотрели весь город, дети тоже были довольны.
Е
Е
Очень понравилось! Рекомендую именно вечером
Л
Поездка сопровождалась под радио передачу и рекламу. Можно было включать или классическую музыку или хотя бы историческую справку по достопримечательностям
