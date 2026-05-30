Нижний Новгород на большом катере: мосты, набережные, панорамы

Отдохнуть, расслабиться и оценить виды города с воды
С воды Нижний Новгород особенно красив — причём в любое время суток. Днём — это панорамы Оки и Волги, живописные мосты и набережные, знаковые достопримечательности.

А вечером к этой картинке добавится особая магия: мягкий свет заката и огни города, отражающиеся в волнах. Всем этим вы насладитесь с борта комфортабельного катера!
Описание экскурсии

  • Мы отправимся к слиянию Оки и Волги и пройдём под тремя мостами — Молитовским, Метромостом, Канавинским
  • С воды вы оцените достопримечательности Нижнего Новгорода — от Стрелки до Чкаловской лестницы
  • Зайдем в заливы к островам, куда не смог бы зайти ни один прогулочный теплоход — чтобы увидеть лучшие панорамы города

Прогулка пройдёт на комфортабельном катере — на борту есть мягкие диваны и столик, корма и закрытая кабина с отоплением, тёплые пледы. А ещё можно включить музыку и насладиться атмосферной подсветкой! И всё это только для вас — без посторонних глаз, шума, и суеты

Организационные детали

  • На борту есть все необходимые средства безопасности, перед началом прогулки я проведу краткий инструктаж
  • Вы можете взять с собой напитки и перекус (за исключением красящих продуктов, красного вина и крепкого алкоголя) — и устроить уютный пикник прямо на борту

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В яхт-клубе
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад
Влад — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 177 туристов
С 2021 года я показываю наш прекрасный город с воды. Мои главные ценности — комфорт, безопасность и настоящие эмоции. Я подхожу к каждой прогулке с душой и уверен: вода расслабляет,
заряжает, и делает моменты по-настоящему особенными. Прогулка может быть как просто красивой поездкой, так и чем-то большим — романтическим свиданием, предложением руки и сердца, уютной встречей с друзьями или сюрпризом для ваших близких. Любые ваши идеи и планы — обсудим и воплотим в жизнь! На воде отдыхают не только гости, но и я сам. Поэтому здесь нет формального сервиса — только теплый, искренний подход и атмосфера, которую хочется запомнить. До встречи на борту!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Влад прекрасный капитал и замечательный рассказчик. Пронулка на катере была очень приятной, мы здорово проветрили головы после поезда, а капитан рассказал нам о городе не как гид, а как человек,
который его очень любит. Яхта прекрасная, а на берегу симпатичный ресторан, где мы и завершили наше небольшое путешествие. А главное- это ощущение пространства, широты наших рек, и классный город на холмах!

Егор
Катался вечером, решил завершить командировку чем-то необычным. Связался, ответили быстро, договорились без сложностей

Катер классный, чистый, внутри уютно. После заката стало холодно, так что перебрался в салон - там реально тепло,
читать дальшеуменьшить

обзор хороший, места много Пил белое, слушал хорошую музыку, и просто наслаждался видами Вайб ночного города с воды - огонь, завораживающе

Отдельно респект за комфорт: хозяин ненавязчивый и тактичный. Для меня это было важно, потому что хотелось именно проветрить голову, а не шоу-программу

Вечер получился очень атмосферным, прям попадание в точку.
Короче, мой рекомендасьен.

Ксения
Впервые всей семьей отправились на вечернюю прогулку по воде — и это было незабываемо! Капитан Влад быстро ответил на наш запрос и учёл все пожелания.

Его катер произвёл приятное впечатление —
чистый, ухоженный и стильный. Во время прогулки Влад оказался не только опытным капитаном, но и душевным собеседником. А ещё он настоящий знаток самых живописных маршрутов!

Хоть вечер и был прохладным, в салоне было тепло — заботливо предложили пледы, так что никто не замёрз. А вечерние виды города с воды… это просто потрясающе!

Огни набережных, отражения в тёмной воде, знаменитые нижегородские закаты — мы сделали целую коллекцию памятных фотографий.

Уезжали с ощущением полного счастья. Теперь такие прогулки станут нашей семейной традицией — обязательно вернёмся!

Д
Весьма запоздалый отзыв, но лучше поздно, чем никогда:) Все прошло замечательно! Брали прогулку на 30.09. Я еще угадала со временем брони: начали когда было светло - 17:30, а закончили как
уже стемнело - 18:30. Удалось запечатлеть НН при свете и темноте:) Очень красиво! Так же, Влад включал именно нашу музыку, можно было подключиться по блютузу. А еще, хоть Влад и говорил, что он не экскурсовод, но на интересующие меня вопросы все равно отвечал с такой любовью к своему городу - просто прелесть!
В общем, все прошло отлично, очень рекомендую!

Кристина
Были на экскурсии сегодня, остались под хорошим впечатлением. Не смотря на прохладную погоду, было очень комфортно. На катере отапливаемая кабина и организатор выдает пледы, в них комфортно сидеть и на
карме). Виды шикарные, брали время с 17.30 по 18.30 - самое то, чтобы застать переход дневного города в сумерки и полюбоваться его огнями 😍 Владислав хорошо управляет катером, прогулка по реке прошла очень плавно, не заметили как и час пролетел. Экскурсию всем советуем, атмосфера 🔥

Н
Потрясающая прогулка для всей семьи!

Хотим выразить огромную благодарность за прекрасную прогулку по ночному Нижнему Новгороду! Отдыхали семьей, и это был один из самых ярких моментов нашего визита.

С самого начала всё
было на высоте: владелец катера очень быстро откликнулся на заявку, всё подробно объяснил и ответил на все вопросы.

Нас встретил невероятно красивый и ухоженный катер. Чувствуется, что за ним трепетно ухаживают. Но главное — это комфорт! Капитан создал настолько приятную и дружелюбную атмосферу, что мы сразу почувствовали себя как дома. За рулем он уверен и аккуратен, что очень важно, когда ты с детьми.

Погода в день прогулки была очень прохладной, но в салоне было тепло и уютно, а дополнительные пледы стали приятным бонусом. Никто из нас, даже самые мерзляки, ни на секунду не почувствовали дискомфорта.

А какие виды открываются с воды ночью! Это просто невероятно. Огни города, отражения в воде, Стрелка, Кремль — мы сделали миллион фотографий. По-настоящему крутые и захватывающие дух пейзажи.

Однозначно рекомендуем эту прогулку и семьям с детьми, и парам, и компаниям друзей! Мы уехали с морем впечатлений и теплыми воспоминаниями. Обязательно повторим в другое время года! Спасибо вам за этот чудесный вечер

