С воды Нижний Новгород особенно красив — причём в любое время суток. Днём — это панорамы Оки и Волги, живописные мосты и набережные, знаковые достопримечательности.
А вечером к этой картинке добавится особая магия: мягкий свет заката и огни города, отражающиеся в волнах. Всем этим вы насладитесь с борта комфортабельного катера!
А вечером к этой картинке добавится особая магия: мягкий свет заката и огни города, отражающиеся в волнах. Всем этим вы насладитесь с борта комфортабельного катера!
Описание экскурсии
- Мы отправимся к слиянию Оки и Волги и пройдём под тремя мостами — Молитовским, Метромостом, Канавинским
- С воды вы оцените достопримечательности Нижнего Новгорода — от Стрелки до Чкаловской лестницы
- Зайдем в заливы к островам, куда не смог бы зайти ни один прогулочный теплоход — чтобы увидеть лучшие панорамы города
Прогулка пройдёт на комфортабельном катере — на борту есть мягкие диваны и столик, корма и закрытая кабина с отоплением, тёплые пледы. А ещё можно включить музыку и насладиться атмосферной подсветкой! И всё это только для вас — без посторонних глаз, шума, и суеты
Организационные детали
- На борту есть все необходимые средства безопасности, перед началом прогулки я проведу краткий инструктаж
- Вы можете взять с собой напитки и перекус (за исключением красящих продуктов, красного вина и крепкого алкоголя) — и устроить уютный пикник прямо на борту
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В яхт-клубе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 177 туристов
С 2021 года я показываю наш прекрасный город с воды. Мои главные ценности — комфорт, безопасность и настоящие эмоции. Я подхожу к каждой прогулке с душой и уверен: вода расслабляет,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Влад прекрасный капитал и замечательный рассказчик. Пронулка на катере была очень приятной, мы здорово проветрили головы после поезда, а капитан рассказал нам о городе не как гид, а как человек,
Вам был полезен этот отзыв?
Катался вечером, решил завершить командировку чем-то необычным. Связался, ответили быстро, договорились без сложностей
Катер классный, чистый, внутри уютно. После заката стало холодно, так что перебрался в салон - там реально тепло,
Катер классный, чистый, внутри уютно. После заката стало холодно, так что перебрался в салон - там реально тепло,
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Впервые всей семьей отправились на вечернюю прогулку по воде — и это было незабываемо! Капитан Влад быстро ответил на наш запрос и учёл все пожелания.
Его катер произвёл приятное впечатление —
Его катер произвёл приятное впечатление —
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Весьма запоздалый отзыв, но лучше поздно, чем никогда:) Все прошло замечательно! Брали прогулку на 30.09. Я еще угадала со временем брони: начали когда было светло - 17:30, а закончили как
Вам был полезен этот отзыв?
Были на экскурсии сегодня, остались под хорошим впечатлением. Не смотря на прохладную погоду, было очень комфортно. На катере отапливаемая кабина и организатор выдает пледы, в них комфортно сидеть и на
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Потрясающая прогулка для всей семьи!
Хотим выразить огромную благодарность за прекрасную прогулку по ночному Нижнему Новгороду! Отдыхали семьей, и это был один из самых ярких моментов нашего визита.
С самого начала всё
Хотим выразить огромную благодарность за прекрасную прогулку по ночному Нижнему Новгороду! Отдыхали семьей, и это был один из самых ярких моментов нашего визита.
С самого начала всё
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии на «Нижний Новгород на большом катере: мосты, набережные, панорамы»
Мини-группа
до 10 чел.
В трендеИсторический Нижний в лучшем ракурсе: на катере по Волге + чаепитие
Оценить масштаб и красоту города - и послушать рассказ живого гида
Начало: Набережной Гребного Канала
1 июн в 12:00
3 июн в 11:00
2400 ₽ за человека
-
40%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборНа катере - по Волге
Доверить руль капитану и рассмотреть Нижний Новгород с новых ракурсов
Начало: Набережная Гребного канала
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
7920 ₽
13 200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По Нижнему Новгороду - под парусом яхты
Путешествие на яхте по Нижнему Новгороду откроет вам уникальные виды на городские достопримечательности и живописные природные уголки
Начало: Яхт-клуб «Лето»
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:00
14 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Почувствуй себя капитаном: самостоятельная прогулка на катере по Волге (18+)
Взяв штурвал в свои руки, вы увидите Нижний Новгород с нового ракурса. Уникальная возможность управлять катером и насладиться красотой Волги
Начало: На набережной Гребного канала
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:30
6500 ₽ за всё до 2 чел.
от 11 500 ₽ за экскурсию