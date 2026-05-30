было на высоте: владелец катера очень быстро откликнулся на заявку, всё подробно объяснил и ответил на все вопросы.



Нас встретил невероятно красивый и ухоженный катер. Чувствуется, что за ним трепетно ухаживают. Но главное — это комфорт! Капитан создал настолько приятную и дружелюбную атмосферу, что мы сразу почувствовали себя как дома. За рулем он уверен и аккуратен, что очень важно, когда ты с детьми.



Погода в день прогулки была очень прохладной, но в салоне было тепло и уютно, а дополнительные пледы стали приятным бонусом. Никто из нас, даже самые мерзляки, ни на секунду не почувствовали дискомфорта.



А какие виды открываются с воды ночью! Это просто невероятно. Огни города, отражения в воде, Стрелка, Кремль — мы сделали миллион фотографий. По-настоящему крутые и захватывающие дух пейзажи.



Однозначно рекомендуем эту прогулку и семьям с детьми, и парам, и компаниям друзей! Мы уехали с морем впечатлений и теплыми воспоминаниями. Обязательно повторим в другое время года! Спасибо вам за этот чудесный вечер