Узнать о людях с нижегородской родословной, которые оставили значимый след в судьбе России
Цель моей экскурсии — вдохновить на изучение истории, познакомив со знаковыми личностями родом из Нижнего Новгорода. Кулибин, Горький, Нестеров, Чкалов, Лобачевский — здесь черпали они силу и талант. И это лишь немногие из тех, о ком вы услышите. На прогулке по центру города поговорим о знаменитых нижегородцах. Обсудим не только факты, но и легенды и даже слухи былых времён.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Приглашаю на лёгкую познавательную прогулку по историческому центру Нижнего Новгорода, от Большой Покровской до Рождественской. Вы узнаете о ярких страницах истории города через персоналии самых известных его жителей. А если это ваш первый визит, то обзорная экскурсия вам не понадобится – ведь мы успеем увидеть всё самое главное.
На всём маршруте перед вашим мысленным взором предстанет плеяда блестящих нижегородцев. Вот лишь небольшой перечень тех, о ком я расскажу:
- прогрессивный владелец одной из крупнейших Волжских судоходных компаний
- представитель одной из богатейших династий и зачинщик скандала в своём благородном семействе
- молодой советский специалист, внесший неоценимый вклад в сохранение исторического наследия
- глава города, который трижды избирался на свой пост
- лавочник-мясник, который стал думным боярином
- нижегородец, ставший национальным героем Франции
- «продюсер и спонсор» своего времени и его талантливый протеже
- «своевольник былых времен», считаться с которым приходилось даже нижегородскому губернатору
- нижегородец, покоривший в свое время «голубого ангела
Организационные детали
- Протяженность маршрута 3-4 км. На части маршрутов есть лестницы, перепад высот около 80 метров.
- Если вы уже хорошо знаете центральные улицы города, можем выбрать один из альтернативных маршрутов (с сохранением общей идеи экскурсии и её продолжительности):
— Большая Покровская улица — Театральная площадь — Започаинье — наб. Федоровского
— Памятник П. Нестерову на Верхне-Волжской набережной — Кремль — Рождественская
— Памятник П. Нестерову на Верхне-Волжской Набережной — пл. Минина и Пожарского — Большая Покровская улица
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Большой Покровской улице
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Нижнем Новгороде
Являюсь членом Ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков Нижнего Новгорода. Люблю Нижний Новгород, его атмосферу. Вместе с гостями города погружаюсь в слои времени и показываю всё самое интересное. И ценю, когда путешественники, уезжая, увозят в душе что-то тёплое к этим местам — Дятловым горам, Стрелке, невероятным волжским просторам — то, что, возможно, заставит еще не раз вернуться в «этот царственно поставленный над всем востоком России город». С нетерпением жду встречи!
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