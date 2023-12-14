Цель моей экскурсии — вдохновить на изучение истории, познакомив со знаковыми личностями родом из Нижнего Новгорода. Кулибин, Горький, Нестеров, Чкалов, Лобачевский — здесь черпали они силу и талант. И это лишь немногие из тех, о ком вы услышите. На прогулке по центру города поговорим о знаменитых нижегородцах. Обсудим не только факты, но и легенды и даже слухи былых времён.

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Описание

Что вас ожидает

Приглашаю на лёгкую познавательную прогулку по историческому центру Нижнего Новгорода, от Большой Покровской до Рождественской. Вы узнаете о ярких страницах истории города через персоналии самых известных его жителей. А если это ваш первый визит, то обзорная экскурсия вам не понадобится – ведь мы успеем увидеть всё самое главное.

На всём маршруте перед вашим мысленным взором предстанет плеяда блестящих нижегородцев. Вот лишь небольшой перечень тех, о ком я расскажу:

прогрессивный владелец одной из крупнейших Волжских судоходных компаний

представитель одной из богатейших династий и зачинщик скандала в своём благородном семействе

молодой советский специалист, внесший неоценимый вклад в сохранение исторического наследия

глава города, который трижды избирался на свой пост

лавочник-мясник, который стал думным боярином

нижегородец, ставший национальным героем Франции

«продюсер и спонсор» своего времени и его талантливый протеже

«своевольник былых времен», считаться с которым приходилось даже нижегородскому губернатору

нижегородец, покоривший в свое время «голубого ангела

Организационные детали