Увлекательная обзорная экскурсия по историческому центру Нижнего Новгорода продолжительностью три часа. Яркое и запоминающееся знакомство с историей и архитектурой Нижнего Новгорода.
Вместе с вами мы посетим самые интересные и уникальные места Нижнего Новгорода: вы увидите величественный и неприступный Нижегородский Кремль, центральную улицу города – Большую Покровскую, красивейшую Верхне-Волжскую набережную с её роскошными особняками 19 века и самую длинную лестницу России - Чкаловскую. Посетим мы и древнюю Започаинскую слободу– историческое место с жилыми каменными хоромами 17 века, кафедральный собор Александра Невского и знаменитую Нижегородскую ярмарку - самую крупную ярмарку Европы 19 века. В ходе экскурсии я поделюсь с вами любопытными историческими фактами о Нижнем Новгороде и знаменитых нижегородцах, чтобы к концу нашего городского тура вы бы смогли по-настоящему прожить все 8 веков истории этого потрясающего города - настоящей жемчужины России!
Детали
- Индивидуальный подход к каждому участнику.
- Фотосессии на фоне архитектурно-исторических памятников.
- Группы от 1 до 6 человек.
- Экскурсии проводятся на новом мини-вэне Largus FL (6 пассажиров).