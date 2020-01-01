Увлекательная обзорная экскурсия по историческому центру Нижнего Новгорода продолжительностью три часа. Яркое и запоминающееся знакомство с историей и архитектурой Нижнего Новгорода.

Вместе с вами мы посетим самые интересные и уникальные места Нижнего Новгорода: вы увидите величественный и неприступный Нижегородский Кремль, центральную улицу города – Большую Покровскую, красивейшую Верхне-Волжскую набережную с её роскошными особняками 19 века и самую длинную лестницу России - Чкаловскую. Посетим мы и древнюю Започаинскую слободу– историческое место с жилыми каменными хоромами 17 века, кафедральный собор Александра Невского и знаменитую Нижегородскую ярмарку - самую крупную ярмарку Европы 19 века. В ходе экскурсии я поделюсь с вами любопытными историческими фактами о Нижнем Новгороде и знаменитых нижегородцах, чтобы к концу нашего городского тура вы бы смогли по-настоящему прожить все 8 веков истории этого потрясающего города - настоящей жемчужины России!

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