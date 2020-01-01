Нижний Новгород - жемчужина России

Увлекательная обзорная экскурсия по историческому центру Нижнего Новгорода продолжительностью от...

Увлекательная обзорная экскурсия по историческому центру Нижнего Новгорода продолжительностью от двух до пяти часов.

Яркое и запоминающееся знакомство с историей и архитектурой Нижнего Новгорода.
Нижний Новгород - жемчужина России
Нижний Новгород - жемчужина России
Нижний Новгород - жемчужина России
Нижний Новгород - жемчужина России
Нижний Новгород - жемчужина России
Нижний Новгород - жемчужина России

Что вы увидите 🤩

  • Нижегородский Кремль
  • Верхне-Волжская набережная
  • Улица Рождественская
  • Улица Большая Покровская
  • Площадь Народного Единства
  • Кафедральный собор Александра Невского
  • Нижегородская ярмарка
  • Започаинская слобода
Увлекательная обзорная экскурсия по историческому центру Нижнего Новгорода продолжительностью три часа. Яркое и запоминающееся знакомство с историей и архитектурой Нижнего Новгорода.
Вместе с вами мы посетим самые интересные и уникальные места Нижнего Новгорода: вы увидите величественный и неприступный Нижегородский Кремль, центральную улицу города – Большую Покровскую, красивейшую Верхне-Волжскую набережную с её роскошными особняками 19 века и самую длинную лестницу России - Чкаловскую. Посетим мы и древнюю Започаинскую слободу– историческое место с жилыми каменными хоромами 17 века, кафедральный собор Александра Невского и знаменитую Нижегородскую ярмарку - самую крупную ярмарку Европы 19 века. В ходе экскурсии я поделюсь с вами любопытными историческими фактами о Нижнем Новгороде и знаменитых нижегородцах, чтобы к концу нашего городского тура вы бы смогли по-настоящему прожить все 8 веков истории этого потрясающего города - настоящей жемчужины России!
Детали
  • Индивидуальный подход к каждому участнику.
  • Фотосессии на фоне архитектурно-исторических памятников.
  • Группы от 1 до 6 человек.
  • Экскурсии проводятся на новом мини-вэне Largus FL (6 пассажиров).
Что входит
  • Вход на территорию Кремля
  • во все церкви и соборы города.
Что не входит
  • Билеты в музеи
  • Билеты на канатную дорогу.
Начало и место завершения
Площадь Минина и Пожарского, у памятника Минину
Время проведения: Ежедневно в любое время
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Михаил Ч.
Михаил Ч.
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