167 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Нижний Новгород — один из самых древних и живописных городов России. Расположен на горах на слиянии двух крупнейших рек Европы — Оки и Волги.
Потрясающие виды, глубочайший след в истории, а также теплота и уют провинции: всё это вы откроете на автомобильной экскурсии с остановками и выходами в 5 самых красивых местах Нижнего.
Потрясающие виды, глубочайший след в истории, а также теплота и уют провинции: всё это вы откроете на автомобильной экскурсии с остановками и выходами в 5 самых красивых местах Нижнего.
Описание экскурсии
- Начнём поездку с главной площади Нижнего — площади Минина и Пожарского
- Проедем вдоль Верхневолжской набережной, одной из главных для прогулок, с видами с Волжского откоса и прекрасной архитектурой.
- Затем спустимся вниз к набережной Гребного канала и посмотрим издалека на древний Печерский монастырь, основанный монахом Киево-Печерской лавры в 1330 году, а также современные Парк Победы, трамплин и скалодром
- Проедем вдоль красивой Нижневолжской набережной, полюбуемся снизу Чкаловской лестницей, самой большой в России
- Побываем на площади Народного единства, где Кузьма Минин делал своё воззвание к спасению Отечества
- Посетим, пожалуй, самую красивую в городе церковь Собора Пресвятой Богородицы на улице Рождественской, построенную промышленником Григорием Строгановым в конце 17 — начале 18 века
- По Канавинскому мосту переедем через Оку на территорию Нижегородской ярмарки
- Побываем в уникальном по конструкции, самом большом храме в Поволжье — соборе Александра Невского
- Посмотрим издалека на прообраз Исаакиевского собора, Староярмарочный Спасский собор, самое старинное здание Нижегородской ярмарки. Конечно же, увидим Главный ярмарочный дом
- И наконец вернёмся в нагорную часть Нижнего
Обратите внимание: эта экскурсия — только часть полной обзорной экскурсии. Две другие части — пешеходные: «Кремль и Покровка» и «Дятловы горы», их нужно заказывать отдельно.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на Lada Kalina (без кондиционера)
- Можно провести на вашем автомобиле, цена экскурсии останется прежней (1334 ₽ за человека, если вас больше 4)
- Для групп до 6 чел. можно заказать минивэн (+ 4000 ₽) или микроавтобус для 7-14 чел. (+ 6000 ₽)
- С 13 до 14 часов — нерабочее время у гида. Пожалуйста, не бронируйте экскурсию на это время
- Экскурсия для путешественников 12+
- Окончание экскурсии — у отеля «Азимут». Если вы хотите закончить у кремля, то предупредите гида заранее
- Экскурсию можно начать только в указанном ниже месте встречи, маршрут экскурсии нет возможности изменить
- На экскурсию не допускаются люди в состоянии алкогольного опьянения
- При температуре ниже -20°C экскурсия не состоится
- В праздничные дни (4 ноября, 9 мая и т. д.) и во время массовых мероприятий (забеги, заплывы и т. д.) историческая часть города перекрывается частично или полностью. Возможно изменение маршрута или замена на пешеходную часть обзорной экскурсии
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Минина и Пожарского, в начале улицы Большой Покровской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 7615 туристов
Экскурсии веду я — дипломированный гид, журналист и активист Сергей — и гиды из моей команды, если я занят. Наши экскурсии насыщены историей, архитектурой, искусством, экономикой, спортом, юмором, поэтому мои гости должны обладать минимальными знаниями в этих областях и, самое главное, интересоваться ими.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 381 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень рекомендую, Сергей обладает энциклопедическими знаниями, легко и с любовью рассказывает об истории города, отвечает на ВСЕ вопросы
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А
Нашим экскурсоводом была Елена.
Довольны очень, рекомендую!
Нас было трое: мы с мужем и сын 15 лет.
Удовольствие от экскурсии получили, много интересного о Нижнем.
Мы поняли,что первый раз в Нижнем делать нечего, самостоятельно мы бы столько не узнали. Спасибо Елене!
Довольны очень, рекомендую!
Нас было трое: мы с мужем и сын 15 лет.
Удовольствие от экскурсии получили, много интересного о Нижнем.
Мы поняли,что первый раз в Нижнем делать нечего, самостоятельно мы бы столько не узнали. Спасибо Елене!
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Отличная обзорная экскурсия: сразу представляешь город и самое важное в нем для посещения. Спасибо Сергею - он превосходный и знающий рассказчик и советчик:)) Важная изюминка - эта экскурсия не затрагивает Кремль, потому что Кремль требует целого отдельного дня.
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Е
Сергей очень ответственно подошел к планированию и подготовке экскурсии. Рассказ очень интересный, три часа прошли незаметно. Мы имели возможность получить представление о городе и составить план на дальнейшее пребывание в
+1
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С
Сергей отлично знает историю города и очень доступно и просто с чувством юмора, когда это возможно, излагает материал. За 3 часа узнали много интересного и неожиданного. Нижний прекрасен и величественен, поистине один ис столпов нашей Руси.
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Е
Очень интересная, насыщенная и комфортная экскурсия! За три часа Сергей в лёгком, доступном стиле познакомил нас с основными достопримечательностями Нижнего Новгорода. Мы узнали много интересных фактов о прошлом и настоящем
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