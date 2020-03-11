167 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мне особенно приятно написать данный отзыв, потому что он исключительно положительный как и сама наш гид. К слову сказать - повезло, что именно Елена провела нам обзорную экскурсию и смогла внести в наши умы ясность, а в души восторг. Мне сложно было изначально найти гида на первое января. В приватных общениях запрашивался сразу двойной тариф. Но в данном случае, все было предельно честно. Цена соответствоваоа заявленной на сайте. Елена интересный рассказчик, из той категории, когда ловишь каждое слово и не отвлекаешься на собственные мысли или телефон. И конечно, не смогу не отметить, что наш гид была к нам по-человечески внимательна и предупредительна, на предмет наших возникающих желаний и многочисленных вопросов. Не редкий для меня факт, когда гидов это очень раздражает. В связи со всем вышеизложенным, рекомендую Елену, состоящую в команде Сергея. Этот тот случай, когда не жалеешь о проведенном вместе времени и потраченных денежных средствах