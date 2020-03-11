167 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто

Экскурсия по историческим, архитектурным и религиозным достопримечательностям города

Сергей
Задать вопрос
Сергей – представитель гидов
Нижний Новгород — один из самых древних и живописных городов России.

Расположен на горах на слиянии двух крупнейших рек Европы — Оки и Волги.

Потрясающие виды, глубочайший след в истории, а также теплота и уют провинции не оставят никого равнодушным.
От 3900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на Площади Минина
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии167 отзывов
4.89
История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто
История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто

Программа

  • Начнем поездку с главной площади Нижнего — площади Минина и Пожарского.
  • Проедем вдоль Верхневолжской набережной, одной из главных для прогулок, с видами с Волжского откоса и прекрасной архитектурой.
  • Затем спустимся вниз к Канатной дороге, самой большой в Европе, и посмотрим издалека на древний Печерский монастырь, основанный монахом Киево-Печерской лавры в 1330 году.
  • Проедем вдоль красивой Нижневолжской набережной, полюбуемся снизу Чкаловской лестницей, самой большой в России.
  • Побываем на площади Народного единства, где Кузьма Минин делал свое воззвание к спасению Отечества.
  • Посетим, пожалуй, самую красивую Рождественскую церковь, построенную на одноименной улице графом Строгановым в конце 17-го века.
  • По Канавинскому мосту-памятнику мы переедем через Оку на территорию Нижегородской ярмарки.
  • Мы побываем в уникальном по конструкции, самом большом храме в Поволжье — соборе Александра Невского.
  • Посмотрим издалека на прообраз Исаакиевского собора, Староярмарочный Спасский собор, самое старинное здание Нижегородской ярмарки. И, конечно же, увидим Главный ярмарочный дом.
  • Затем вернемся в нагорную часть Нижнего.
  • Затем поднимемся на Дятловы горы и еще раз рассмотрим Благовещенский монастырь, ровесник Нижнего (1221 год), Нижегородский цирк, самый большой в Европе, всю красоту мест, где мы только что побывали, — сверху.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Окончание экскурсии — у отеля «Азимут»
  • Автомобиль: Лада «Калина» (1-4 чел.), либо иномарка коллеги (1-4 чел.). Для группы 5 и более человек арендуется микроавтобус за дополнительную оплату: 2500 руб. (до 6 чел.), 4000 руб. (до 18 чел.)
История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто
История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто
История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто
История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто
История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто
История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто
История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто
История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Площади Минина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Сергей
Сергей
Экскурсии веду я или мои коллеги (отзывы о них — в моих отзывах). Наши экскурсии плотно насыщены информацией (за 2-3 часа надо рассказать про 800 лет города). До старта путешественники добираются сами. Нижний — пятый город-миллионник, поэтому мы советуем выделять на его осмотр минимум 3 дня: Старый город (кремль и улицы 19 века), Канавино (ярмарка), Сормово (музей завода и деревянное зодчество 19 века), Автозавод (музей завода, Соцгород).
Напишите мне

167 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Добрый день. Нам экскурсию проводила Наталья - обаятельный и благородный души человек. В очень дружественном расположении мы провели с ней более трех часов, открывая для себя город и путешествуя по времени с историями разных людей.
Благодарим за этот день! И еще нам очень помогли советы Натальи о том, где можно позавтракать, а где пообедать, как и на чем передвигаться по городу, всем воспользовались. Спасибо большое! (Женя и Наташа).
10 марта 2020
Экскурсия очень понравилась. Заканчивали уже в темноте. Нижний Новгород с подсветкой удивительно красив! Всем рекомендую нашего экскурсовода Елену. Очень увлекательно рассказывала она нам о своем городе и провезла по очень красивым местам!
2 марта 2020
Большое спасибо Сергею за интересную экскурсию! Три часа на одном дыхании! Для первого знакомства с Нижним Новгородом - замечательно составлена программа экскурсии. Сергей -хороший рассказчик, интеллигентный и приятный в общении. Узнали много интересных фактах о городе. В следующую нашу поездку в Н. Н. обязательно снова обратимся к Сергею и будем рекомендовать его всем нашим знакомым.
25 февраля 2020
Очень комфортная экскурсия. За 3 часа повидали знаковые , ключевые места Нижнего Новгорода. Составили картинку о городе. Рекомендую. Сергею зачот!
16 февраля 2020
Спасибо Елене за отлично проведенную экскурсию. Очень эмоционально, интересно,живо был преподнесен материал. Время пролетело на одном дыхании. Супер! Спасибо Леоочка огромное! Вам желаю успехов и всех благ!
13 января 2020
07 января в Православное Рождество осуществили увлекательную экскурсию по Нижнему Новгороду. Комфортно и комфортабельно, и интересно! Продумано все до мелочей, маршрут, остановки, пауза на кофе... За три часа влюбились в нашего гида Сергея, который не просто знает и любит свою малую родину, но и может увлечь её историей, архитектурой, природой. Спасибо огромное за такую неподдельную любовь к Нижнему и работу по восстановлению исторических памятников. Счастье, что есть такие замечательные люди! Если Вы хотите влюбиться в Нижний Новгород, остановившись в нем также как мы на два дня, идите в Tripster и выбирайте гидом Сергея.
10 января 2020
Мне особенно приятно написать данный отзыв, потому что он исключительно положительный как и сама наш гид. К слову сказать - повезло, что именно Елена провела нам обзорную экскурсию и смогла внести в наши умы ясность, а в души восторг. Мне сложно было изначально найти гида на первое января. В приватных общениях запрашивался сразу двойной тариф. Но в данном случае, все было предельно честно. Цена соответствоваоа заявленной на сайте. Елена интересный рассказчик, из той категории, когда ловишь каждое слово и не отвлекаешься на собственные мысли или телефон. И конечно, не смогу не отметить, что наш гид была к нам по-человечески внимательна и предупредительна, на предмет наших возникающих желаний и многочисленных вопросов. Не редкий для меня факт, когда гидов это очень раздражает. В связи со всем вышеизложенным, рекомендую Елену, состоящую в команде Сергея. Этот тот случай, когда не жалеешь о проведенном вместе времени и потраченных денежных средствах
9 января 2020
Спасибо экскурсоводу Елене Пантелеевой! Замечательно интересно и с удовольствием провели 3 часа по НН!!!
2 января 2020
Экскурсия дает представление об истории города и его выдающихся представителях. Она в непринужденной форме рассказывает о Нижнем Новгороде с 14 по 21 вв. Подходит для людей любого возраста и состояния здоровья, принимая во внимание ландшафт и протяженность города. Экскурсовод хорошо владеет тематикой экскурсии, внимателен к интересам экскурсантов. Мы получили большое удовольствие от экскурсии. Хотим посетить город еще раз и воспользоваться рассказом о городе Сергея .
8 декабря 2019
Интересующимся историей города эта экскурсия подойдёт
Ещё 157 отзывов

Сергей проводит ещё 3 экскурсии

Кремль и Покровка (пешая 2 часа)Кремль и Покровка (пешая 2 часа)Кремль и Покровка (пешая 2 часа)
От 2600 за экскурсию
2 часа
70 отзывов
Уникальные памятники архитектуры на пешеходной прогулке по историческим местам города
Мы посетим Нижегородский кремль — уникальный памятник истории и архитектуры начала 16 века, один из самых больших в России, единственный с перепадом высот 80 метров.
Дятловы горы (пешая 2 часа)Дятловы горы (пешая 2 часа)Дятловы горы (пешая 2 часа)
От 2600 за экскурсию
2 часа
16 отзывов
Пешеходная экскурсия по самым красивым и важным местам города
Наша прогулка пройдет по знаменитым Дятловым горам, потрясающий вид с которых открывается на стрелку (слияние) Оки и Волги, на великолепные заволжские дали, где, по мнению иностранцев, и начинается Россия. Именно здесь почти 800 лет назад потомком Рюриковичей, князей Киевской Руси, внуком основателя Москвы Юрия Долгорукого, великим князем владимирским Юрием II Всеволодовичем был основан Нов град Нижний, оставивший глубочайший след в истории государства Российского.
Социалистический город ГАЗа (пешая 2 часа)Социалистический город ГАЗа (пешая 2 часа)Социалистический город ГАЗа (пешая 2 часа)
2600 за экскурсию
2 часа
2 отзыва
Единственный в России полностью сохранившийся Социалистический город Горьковского автозавода 1930-х
Единственный в России целиком сохранившийся Социалистический город, город-сад, город мечты, построенный американцами и русскими специально для рабочих «Горьковского автомобильного завода» в 1930-х годах в стиле конструктивизма и «сталинского ампира». Архитектура и быт автозаводцев.

Обзорные экскурсии по Нижнему Новгороду

Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего НовгородаАвтомобильное путешествие по главным местам Нижнего НовгородаАвтомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
1990 за экскурсию
2 часа
56 отзывов
Все самые важные достопримечательности города на дружеской обзорной экскурсии
Нижний Новгород начался с крепости на окраине Руси, а в XIX веке стал центром мировой торговли. Вы посетите места, где находилась крупнейшая ярмарка Российской империи, услышите историю зданий кремлевского ансамбля, увидите «дом на миллион» и раскроете городские тайны и легенды.
Нижний Новгород — столица ПриволжьяНижний Новгород — столица ПриволжьяНижний Новгород — столица Приволжья
600 за человека
3 часа
9 отзывов
Объехать все главные достопримечательности, полюбоваться открыточными видами и прогуляться по кремлю
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия откроет вам очарование древнего города. Мы успеем посетить все главные памятники и увидеть реликвии старинных храмов. Вы насладитесь потрясающими пейзажами набережной и завораживающим видом слияния Волги и Оки. А прогулка по территории Нижегородского кремля перенесет вас на восемь веков назад и подарит много новых открытий.
Мистика и история Нижнего НовгородаМистика и история Нижнего НовгородаМистика и история Нижнего Новгорода
От 1800 за экскурсию
3 часа
292 отзыва
Древность и новь, героизм и криминал, купеческий Нижний и индустриальный Горький — обзорная прогулка
Во время этой экскурсии вы познакомитесь с многовековой историей славного поволжского города, посетите наиболее значимые места. Сможете увидеть, как жил Нижний эти семь с половиной столетий, узнать о судьбах великих, связанных с ним. Древность и новь, героизм и криминал, купеческий Нижний и индустриальный Горький — вот неполный перечень того, что нам предстоит увидеть.
Нижний Новгород сквозь векаНижний Новгород сквозь векаНижний Новгород сквозь века
скидка40%
3500 ₽
2100 за экскурсию
2.5 часа
19 отзывов
Раскрыть удивительные загадки прошлого и насладиться шикарными панорамными видами
Вы погуляете по исторической части города: старинному району Започаинье и улице Рождественской. Услышите неожиданные интерпретации прошлой и современной жизни Нижнего Новгорода, раскроете архитектурные особенности кремля и узнаете, как влияет на местный уклад Большой речной порт.
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицыГлавное в Нижнем: набережные, площади, улицыГлавное в Нижнем: набережные, площади, улицы
От 3120 за экскурсию
3 часа
174 отзыва
Живой рассказ о городе и людях, которые на него повлияли, на прогулке по знаковым местам
Эта пешеходная экскурсия нацелена на знакомство с самыми знаковыми достопримечательностями, памятниками и видами города. Исторический центр Нижнего Новгорода полон выдающихся архитектурных сооружений, волнующих городских и природных пейзажей, интересных примеров уличной скульптуры и искусства. При этом живой рассказ о городском пространстве невозможен без истории отдельных людей, которые сделали Нижний таким, каков он есть.
Нижний Новгород — первое знакомствоНижний Новгород — первое знакомствоНижний Новгород — первое знакомство
2000 за экскурсию
2.5 часа
7 отзывов
Увидеть главные достопримечательности города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
Вы увидите старинные улицы, площади, дома и дворики Нижнего. Услышите историю города от основания до наших дней, местные легенды и анекдоты. Я сделаю все, чтобы наша встреча была не только познавательной, но и веселой!

Выбирайте и другие экскурсии по Нижнему Новгороду

За городомЗимойГородецАрзамасНа автобусеМузеи и искусствоВ другой городИстория и архитектураПешкомБольшая Покровская улицаБолдиноВсеХрамыГрупповыеИндивидуальныеНеобычные маршрутыНижегородский кремльДивеевоЧкаловская лестницаНа автомобилеОбзорныеДля детейЗамок ШереметеваОзеро СветлоярСо скидкойКвесты