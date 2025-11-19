167 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Анна Очень рекомендую, Сергей обладает энциклопедическими знаниями, легко и с любовью рассказывает об истории города, отвечает на ВСЕ вопросы Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Алексанцева Нашим экскурсоводом была Елена.

Довольны очень, рекомендую!

Нас было трое: мы с мужем и сын 15 лет.

Удовольствие от экскурсии получили, много интересного о Нижнем.

Мы поняли,что первый раз в Нижнем делать нечего, самостоятельно мы бы столько не узнали. Спасибо Елене! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Татьяна Отличная обзорная экскурсия: сразу представляешь город и самое важное в нем для посещения. Спасибо Сергею - он превосходный и знающий рассказчик и советчик:)) Важная изюминка - эта экскурсия не затрагивает Кремль, потому что Кремль требует целого отдельного дня. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена читать дальше уменьшить городе. Что особенно понравилось - Сергей начал с вопроса какая сфера интересует нас и полностью адаптировал рассказ и программу под наши пожелания. Гид просто влюбил нас в этот город! Обязательно вернемся еще! Сергей очень ответственно подошел к планированию и подготовке экскурсии. Рассказ очень интересный, три часа прошли незаметно. Мы имели возможность получить представление о городе и составить план на дальнейшее пребывание в +1 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Сергей Сергей отлично знает историю города и очень доступно и просто с чувством юмора, когда это возможно, излагает материал. За 3 часа узнали много интересного и неожиданного. Нижний прекрасен и величественен, поистине один ис столпов нашей Руси. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет