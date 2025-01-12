Мы встретимся у сияющего огоньками фонтана и отправимся на прогулку по праздничным улицам, украшенным новогодними огнями и льдинками.
Вы увидите древний Кремль в снежном уборе, величественные панорамы Волги и Оки, знаменитую Чкаловскую лестницу и уютную фотозону «Снежный шар». Я расскажу городские истории и легенды. Завершим маршрут у нарядной музея-усадьбы, которую вы сможете посетить.
Описание экскурсииМы прогуляемся по историческому центру города, полюбуемся его праздничным убранством в преддверии Нового года, сделаем фото с огоньками и льдинками. Увидим нашу древнюю крепость в зимнем наряде, самые красивые старинные здания, реки в их зимней неподвижности. Во время прогулки я расскажу вам городские истории, легенды и предания. Встретимся у старинного фонтана XIX века — зимой вместо воды он украшен струями световых гирлянд. Затем мы немного пройдемся по главной пешеходной улице — она невероятно красива в новогодних огоньках-кружевах. Обязательно сделаем фото у Театра Драмы в фотозоне арт-объекта «Снежный шар» и прогуляемся по зимнему Кремлю. Также мы увидим Кремлевский фуникулер, великие реки Оку и Волгу и панораму Стрелки — бывшей территории Нижегородской Ярмарки, а также знаменитую Чкаловскую лестницу. Пройдем немного по Верхне-Волжской набережной до музея-усадьбы Рукавишниковых. После экскурсии вы сможете посетить ее и осмотреть новогоднюю экспозицию.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Театр Драмы
- Кремль
- Кремлевский фуникулер
- Панорама Стрелки
- Чкаловская лестница
- Верхне-Волжская набережная
- Музей-усадьба Рукавишниковых
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Билеты в музей-усадьбу Рукавишниковых - от 500 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фонтан, Фонтан · городской округ Нижний Новгород, Нижегородский район, площадь Минина и Пожарского
Завершение: Верхне-Волжская набережная, Д.7. Музей-усадьба Рукавишниковых
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Т
Татьяна
12 янв 2025
Прекрасная экскурсия, которая помогла проститься с праздниками. Очень атмосферно прошли по тем же местам, но уже без предновогодней суеты. Рассказы гида были живыми и запоминающимися. Вид на льдинки у берега Оки стал красивым завершением прогулки.
Е
Екатерина
5 янв 2025
Спасибо за увлекательное путешествие! Прогулка была хорошо продумана: и красивые виды, и уютные улицы, и интересные истории. Чкаловская лестница в вечерней подсветке впечатлила больше всего. Гид был очень внимательным и отвечал на все вопросы.
О
Ольга
3 янв 2025
Прекрасный способ начать новый год! Легкая, познавательная прогулка по украшенному центру. Легенды, рассказанные гидом, оживили для нас город. Очень понравился зимний фуникулер и панорама Стрелки. Всем советуем!
М
Михаил
2 янв 2025
Отличный формат — и погуляли, и послушали, и насладились праздничной атмосферой. Кремль в зимнем убранстве выглядит величественно. Маршрут комфортный, без утомительных переходов. Получили массу приятных впечатлений и красивых фотографий.
Д
Дмитрий
28 дек 2024
Отличный маршрут, который соединил историю и праздничную магию. Виды с набережной на замерзшую Волгу и освещенный Кремль просто захватывают дух. Фото в "Снежном шаре" получились сказочные. Рекомендую для погружения в новогодний Нижний.
А
Анна
20 дек 2024
Невероятно атмосферная прогулка! Город в новогодних огнях выглядел волшебно. Особенно запомнился фонтан с гирляндами и истории о старинных зданиях. Экскурсовод зарядила нас праздничным настроением. Огромное спасибо!
И
Игорь
15 дек 2024
Интересная экскурсия, которая идеально подходит для короткого зимнего дня. Узнали много нового, а праздничная иллюминация добавляла волшебства каждому объекту. Отдельное спасибо за совет посетить усадьбу Рукавишниковых — ее новогодняя экспозиция стала отличным продолжением.
