Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Мы встретимся у сияющего огоньками фонтана и отправимся на прогулку по праздничным улицам, украшенным новогодними огнями и льдинками.



Вы увидите древний Кремль в снежном уборе, величественные панорамы Волги и Оки, знаменитую Чкаловскую лестницу и уютную фотозону «Снежный шар». Я расскажу городские истории и легенды. Завершим маршрут у нарядной музея-усадьбы, которую вы сможете посетить. 5 7 отзывов

Описание экскурсии Мы прогуляемся по историческому центру города, полюбуемся его праздничным убранством в преддверии Нового года, сделаем фото с огоньками и льдинками. Увидим нашу древнюю крепость в зимнем наряде, самые красивые старинные здания, реки в их зимней неподвижности. Во время прогулки я расскажу вам городские истории, легенды и предания. Встретимся у старинного фонтана XIX века — зимой вместо воды он украшен струями световых гирлянд. Затем мы немного пройдемся по главной пешеходной улице — она невероятно красива в новогодних огоньках-кружевах. Обязательно сделаем фото у Театра Драмы в фотозоне арт-объекта «Снежный шар» и прогуляемся по зимнему Кремлю. Также мы увидим Кремлевский фуникулер, великие реки Оку и Волгу и панораму Стрелки — бывшей территории Нижегородской Ярмарки, а также знаменитую Чкаловскую лестницу. Пройдем немного по Верхне-Волжской набережной до музея-усадьбы Рукавишниковых. После экскурсии вы сможете посетить ее и осмотреть новогоднюю экспозицию.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Театр Драмы

Кремль

Кремлевский фуникулер

Панорама Стрелки

Чкаловская лестница

Верхне-Волжская набережная

Что включено Услуги экскурсовода Что не входит в цену Билеты в музей-усадьбу Рукавишниковых - от 500 руб. Где начинаем и завершаем? Начало: Фонтан, Фонтан · городской округ Нижний Новгород, Нижегородский район, площадь Минина и Пожарского Завершение: Верхне-Волжская набережная, Д.7. Музей-усадьба Рукавишниковых Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.