Меня вдохновляют люди, жившие в Нижнем Новгороде, их истории и произошедшие с ними события.
Память о них хранят главные парадные улицы города, Нижегородский кремль и панорамы, которые мы оценим с высоты волжских берегов.
Первая часть маршрута – пешеходная, вторую мы проедем на автомобиле и увидим всё самое интересное, достойное вашего внимания.
Память о них хранят главные парадные улицы города, Нижегородский кремль и панорамы, которые мы оценим с высоты волжских берегов.
Первая часть маршрута – пешеходная, вторую мы проедем на автомобиле и увидим всё самое интересное, достойное вашего внимания.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Пешеходный маршрут
- Площадь Минина и Пожарского — обсудим, как она менялась с течением времени.
- Нижегородский кремль — раскроем секреты его строительства, штурма и обороны.
- Памятник князю-основателю Юрию Всеволодовичу — поговорим о том, как воспитывались юные князья древней Руси.
- Храм Михаила Архангела — вспомним Смутное время, народное ополчение и увидим гробницу Кузьмы Минина.
- Дворец военного губернатора — отыщем место, в стенах которого состоялась встреча Александра Дюма с прототипами героев романа «Учитель фехтования».
Обзорная автомобильная поездка
- У Чкаловской лестницы вспомним Валерия Павловича Чкалова, Петра Николаевича Нестерова.
- У здания художественного музея поговорим о Дмитрии Васильевиче Сироткине, купце, судопромышленнике, человеке многогранном и контрастном.
- У главного корпуса Политеха рассмотрим экраноплан — детище великого конструктора Ростислава Алексеева.
- С Нижне-Волжской набережной откроется вид на богатые купеческие дома.
- У храма Рождества Богородицы раскроем особенности строгановского барокко.
- На Ильинском холме увидим панораму ярмарки, поговорим о развитии города, появлении заводов, промышленных предприятий.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером и услуги гида включены в стоимость.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Большой Покровской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Добрый день, меня зовут Анна! Я коренная нижегородка, предприниматель, а ещё профессиональный, сертифицированный, и вовлечённый гид, с современной техникой ведения экскурсии. В нашей команде все гиды — настоящие мастера иЗадать вопрос
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