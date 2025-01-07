Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Праздничная елка, золотые шары, новогодний каток, украшенная огнями ярмарочная карусель, новогодний базар… Главная ярмарочная площадь города порадует детей и взрослых театрализованными представлениями. Вас ждут атмосферные фотографии, вкусные угощения, горячий ароматный чай. Для тех, кто захочет согреться, растопят ярмарочную печь. 5 6 отзывов

Лариса Ваш гид в Нижнем Новгороде
Индивидуальная экскурсия
Длитель­ность 2 часа
Размер группы 1-5 человек
Как проходит Пешком
Когда Экскурсия проводится с 15 декабря 2025 по 9 февраля 2026.

Описание экскурсии Новогоднее приключение в Нижнем Новгороде Наша экскурсия начнется на ярмарочной площади. Мы выйдем на Модную улицу исторической Ярмарки и прикоснемся к легендам Старо-Ярмарочного собора. Вас ждет сказочная тайная тропа на Стрелку вдоль Оки, откуда открываются зимние виды на исторический Нижний Новгород. На Стрелке перед нами предстанет грандиозный кафедральный собор Александра Невскогов сказочном убранстве. Обязательно зайдем внутрь собора, поставим свечи и просто согреемся. Увидим легендарное место, где Ока обнимается с Волгой. Дети и взрослые смогут окунуться в атмосферу праздника, новогодней сказки, увидеть место, где зародился древний город Нижний Новгород и подарил нам много сказок и легенд. Важная информация: С собой важно взять: новогоднее настроение, удобную обувь, теплую одежду.

Экскурсия проводится с 15 декабря 2025 по 9 февраля 2026.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Нижегородская Ярмарка

Площадь Ленина

Старо-Ярмарочный собор

Стрелка

Собор Александра Невского Что включено Услуги экскурсовода Что не входит в цену Сувениры и новогодние подарки

Выпечка

Горячие напитки Где начинаем и завершаем? Начало: Нижегородская ярмарка Завершение: Соборная площадь храма Александра Невского Когда и сколько длится? Когда: Экскурсия проводится с 15 декабря 2025 по 9 февраля 2026. Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться Важная информация С собой важно взять: новогоднее настроение

Удобную обувь

Теплую одежду Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.