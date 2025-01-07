Праздничная елка, золотые шары, новогодний каток, украшенная огнями ярмарочная карусель, новогодний базар… Главная ярмарочная площадь города порадует детей и взрослых театрализованными представлениями. Вас ждут атмосферные фотографии, вкусные угощения, горячий ароматный чай. Для тех, кто захочет согреться, растопят ярмарочную печь.
Описание экскурсииНовогоднее приключение в Нижнем Новгороде Наша экскурсия начнется на ярмарочной площади. Мы выйдем на Модную улицу исторической Ярмарки и прикоснемся к легендам Старо-Ярмарочного собора. Вас ждет сказочная тайная тропа на Стрелку вдоль Оки, откуда открываются зимние виды на исторический Нижний Новгород. На Стрелке перед нами предстанет грандиозный кафедральный собор Александра Невскогов сказочном убранстве. Обязательно зайдем внутрь собора, поставим свечи и просто согреемся. Увидим легендарное место, где Ока обнимается с Волгой. Дети и взрослые смогут окунуться в атмосферу праздника, новогодней сказки, увидеть место, где зародился древний город Нижний Новгород и подарил нам много сказок и легенд. Важная информация: С собой важно взять: новогоднее настроение, удобную обувь, теплую одежду.
Экскурсия проводится с 15 декабря 2025 по 9 февраля 2026.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нижегородская Ярмарка
- Площадь Ленина
- Старо-Ярмарочный собор
- Стрелка
- Собор Александра Невского
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Сувениры и новогодние подарки
- Выпечка
- Горячие напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Нижегородская ярмарка
Завершение: Соборная площадь храма Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится с 15 декабря 2025 по 9 февраля 2026.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- С собой важно взять: новогоднее настроение
- Удобную обувь
- Теплую одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
7 янв 2025
Прекрасная экскурсия! Маршрут продуман отлично: и динамично, и есть время на созерцание. «Тайная тропа» к Стрелке и правда магия. Получили массу красивых фотографий и узнали, с чего начинался Нижний.
О
Ольга
3 янв 2025
Идеальный маршрут для новогодних каникул. Очень атмосферно прошлись по ярмарочной площади, узнали интересные истории. А собор Александра Невского в праздничной иллюминации это нечто! Экскурсия зарядила энергией и теплом.
Д
Дмитрий
2 янв 2025
Отличный способ провести праздничный день с пользой. Порадовал рассказ о Ярмарке и её традициях. Вид на слияние Оки и Волги впечатляет даже зимой. Экскурсия оставила самые тёплые впечатления.
А
Андрей
28 дек 2024
Коротко, но очень насыщенно и красиво. Любовались зимними пейзажами, слушали легенды. Особенно запомнился момент внутри собора – тишина, свечи, ощущение покоя. Отличное сочетание прогулки и истории.
К
Колесниковы
22 дек 2024
Потрясающая зимняя сказка! Виды со Стрелки на заснеженный город просто волшебные. Дети были в восторге от поиска места слияния рек. Собор внутри величественный и очень уютный. Спасибо за праздничное настроение!
И
Игорь
15 дек 2024
Рекомендую для первого знакомства с городом в зимнем наряде. Увидели и историческое ядро, и знаковые храмы. Гиду отдельное спасибо за теплое, душевное повествование. Было не холодно, а очень интересно!
