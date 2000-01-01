Viktoria проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

По Нижнему с ветерком!

Вы рассмотрите Спасский Староярмарочный собор, затем по улице Мануфактурная доедете до Александро-Невского собора и территории бывшего порта и оцените ажурные конструкции Всероссийской выставки 1896 года. Далее покатаетесь по набережной Волги вдоль микрорайона «Мещерское озеро». Я расскажу о легендарной злачной Самокатской площади, когда-то кишащей грязными трактирами и сомнительными заведениями. В наши дни вы увидите на ее месте чистые тропинки и велодорожки!

Нижний Новгород вчера и сегодня

В пути вы услышите о купцах, гостиницах и ресторанах Нижегородской ярмарки. Увидите стадион, напоминающий о ЧМ-2018, и насладитесь живописными берегами Мещерского озера с пляжем и зонами отдыха. А также оцените жилой микрорайон с утопающими в зелени полукруглыми домами, возведенный по уникальному для 1980-х архитектурному проекту. В завершение раскроете историю строительства трех волжских мостов, соединивших город с Заволжьем.