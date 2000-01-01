Viktoria проводит ещё 5 экскурсий

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Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера

Исследовать самобытные районы старинного города и полюбоваться волжскими пейзажами

Viktoria
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Viktoria – ваш гид
Приглашаю покататься по живописному Нижнему Новгороду, отлично приспособленному для велосипедистов.

Вас ждут дома и церкви Нижегородской ярмарки, чудесное озеро и необычный жилой квартал, напоминающий по архитектуре Восточную Германию 80-х.

Я не дам вам заскучать в пути и расскажу об этих местах действительно интересные факты!

2460 за экскурсию

Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера
Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера

Что вас ожидает

По Нижнему с ветерком!
Вы рассмотрите Спасский Староярмарочный собор, затем по улице Мануфактурная доедете до Александро-Невского собора и территории бывшего порта и оцените ажурные конструкции Всероссийской выставки 1896 года. Далее покатаетесь по набережной Волги вдоль микрорайона «Мещерское озеро». Я расскажу о легендарной злачной Самокатской площади, когда-то кишащей грязными трактирами и сомнительными заведениями. В наши дни вы увидите на ее месте чистые тропинки и велодорожки!

Нижний Новгород вчера и сегодня
В пути вы услышите о купцах, гостиницах и ресторанах Нижегородской ярмарки. Увидите стадион, напоминающий о ЧМ-2018, и насладитесь живописными берегами Мещерского озера с пляжем и зонами отдыха. А также оцените жилой микрорайон с утопающими в зелени полукруглыми домами, возведенный по уникальному для 1980-х архитектурному проекту. В завершение раскроете историю строительства трех волжских мостов, соединивших город с Заволжьем.

Организационные детали

Велосипеды не включены в стоимость. На всей территории вокруг Мещерского озера и на берегу Волги работает велошеринг — 100 рублей в час.

Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера
Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера
Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера
Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера
Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера
Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера
Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера
Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у главного ярмарочного дома.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Viktoria
Viktoria
Работаю гидом больше пяти лет. Безумно интересно общение с людьми, окрытие для них нового в привычном, слом стереотипов и удовольствие от погружения в историю. В недавнем прошлом - редактор, более двадцати лет профессиональный журналист. Мне не безразличен наш город и история губернии. С удовольствием рассказываю и про "леса" и про дома, и про людей.
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Viktoria проводит ещё 5 экскурсий

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