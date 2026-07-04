Viktoria проводит ещё 5 экскурсий

Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера
Откройте для себя красоту Нижнего Новгорода на велосипеде! Живописные маршруты, интересные факты и архитектура ждут вас на этой экскурсии
Велопрогулка по Нижнему Новгороду - это уникальная возможность увидеть исторические и современные достопримечательности города.
Участники смогут насладиться видами Спасского Староярмарочного собора, Александро-Невского собора и набережной Волги. Экскурсия также включает посещение Мещерского озера и жилого микрорайона с уникальной архитектурой. Путешествие завершится рассказом о строительстве волжских мостов. Это идеальный способ провести время на свежем воздухе и узнать больше о городе
Лучшее время для велопрогулки - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная. В эти месяцы вы сможете насладиться зеленью и живописными видами. В апреле и октябре также можно отправиться на экскурсию, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В зимние месяцы велопрогулка может быть затруднена из-за снега и холода, но при наличии подходящей экипировки это всё же возможно.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Спасский Староярмарочный собор
Александро-Невский собор
Всероссийская выставка 1896 года
Стадион ЧМ-2018
Описание экскурсии
По Нижнему с ветерком!
Вы рассмотрите Спасский Староярмарочный собор, затем по улице Мануфактурная доедете до Александро-Невского собора и территории бывшего порта и оцените ажурные конструкции Всероссийской выставки 1896 года. Далее покатаетесь по набережной Волги вдоль микрорайона «Мещерское озеро». Я расскажу о легендарной злачной Самокатской площади, когда-то кишащей грязными трактирами и сомнительными заведениями. В наши дни вы увидите на ее месте чистые тропинки и велодорожки!
Нижний Новгород вчера и сегодня
В пути вы услышите о купцах, гостиницах и ресторанах Нижегородской ярмарки. Увидите стадион, напоминающий о ЧМ-2018, и насладитесь живописными берегами Мещерского озера с пляжем и зонами отдыха. А также оцените жилой микрорайон с утопающими в зелени полукруглыми домами, возведенный по уникальному для 1980-х архитектурному проекту. В завершение раскроете историю строительства трех волжских мостов, соединивших город с Заволжьем.
Организационные детали
Велосипеды не включены в стоимость. На всей территории вокруг Мещерского озера и на берегу Волги работает велошеринг — 100 рублей в час.
Ближайший открытый велопрокат находится на ул. Алексеева. Вы также можете быть на своих велосипедах
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного ярмарочного дома
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 2222 туристов
Работаю гидом много лет. Безумно интересно общение с людьми, открытие для них нового в привычном, слом стереотипов и удовольствие от погружения в историю.
В недавнем прошлом — редактор, более двадцати лет профессиональный журналист. Мне небезразличен наш город и история губернии. С удовольствием рассказываю и про «леса», и про дома, и про людей.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
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3
–
2
–
1
–
Татьяна
Замечательная прогулка! Огромное спасибо Виктории за экскурсию, интересный рассказ и нестандартные места. В Нижнем были много раз, очень здорово посмотреть новый для нас район и достопримечательности. Подача информации отличная, дозированно, совсем не утомительно, классная идея совместить экскурсию с велопрогулкой.
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В
Валерия
Понравилась идея совместить велопрогулку и экскурсию, спасибо организатору!
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Татьяна
Огромное спасибо Виктории за нетипичную экскурсию! Отличный вариант для любителей езды на велосипедах и для деток, которых быстро утомляют пешеходные экскурсии. Были на экскурсии с семилетним сыном, Виктория подсказала, где можно взять волосипеды в прокат, рассказывала удивительные исторические факты о заречной части Нижнего Новгорода. Это он было очень увлекательно и удобно!
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Николай
Виктория очень дружелюбный человек, и ее очень интересно слушать - истории про город, как он жил и развивался, отвечала на наши вопросы) Помогла с арендой велосипедов. Сами велосипеды комфортные, с амортизацией и передачами. В целом 3 часа пролетели незаметно) смело рекомендую!
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Д
Дарья
Спасибо Виктории за чудесную экскурсию в таком лёгком и приятном формате! Получили огромное удовольствие от рассказа и видов Волги. Удалось попасть но вновь открытую Стрелку. Виктория прекрасный, эрудированный гид, отвечала на все дополнительные вопросы, сопровождала рассказ иллюстрациями, внимательно относилась к нашей маленькой дочке. Рекомендую!
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О
Ольга
Очень интересный формат, неплохой маршрут. Это для любителей совместить велосипедную прогулку и экскурсией. Нам понравился этот формат
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