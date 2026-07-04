Viktoria проводит ещё 5 экскурсий

Велопрогулка по Нижнему Новгороду - это уникальная возможность увидеть исторические и современные достопримечательности города.



Участники смогут насладиться видами Спасского Староярмарочного собора, Александро-Невского собора и набережной Волги. Экскурсия также включает посещение Мещерского озера и жилого микрорайона с уникальной архитектурой. Путешествие завершится рассказом о строительстве волжских мостов. Это идеальный способ провести время на свежем воздухе и узнать больше о городе

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для велопрогулки - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная. В эти месяцы вы сможете насладиться зеленью и живописными видами. В апреле и октябре также можно отправиться на экскурсию, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В зимние месяцы велопрогулка может быть затруднена из-за снега и холода, но при наличии подходящей экипировки это всё же возможно.

Сейчас август — это идеальное время.