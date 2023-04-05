Нижний Новгород богат историей, архитектурой и прекрасными видами.
В этом туре мы собрали самые значимые места и спланировали экскурсионную программу в группе, чтобы вы смогли увидеть максимум за 4 часа.
Нижегородская ярмарка, Рождественская улица и масса прекрасных достопримечательностей — все это ждет вас в нашем маршруте!
В этом туре мы собрали самые значимые места и спланировали экскурсионную программу в группе, чтобы вы смогли увидеть максимум за 4 часа.
Нижегородская ярмарка, Рождественская улица и масса прекрасных достопримечательностей — все это ждет вас в нашем маршруте!
Ближайшие даты:
8
апр
апр
15
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даты
Что вас ожидает:
- Нижегородская ярмарка
- Улица Рождественская
- Блиновский пассаж
- Строгановская церковь
- Площадь Народного Единства
- Бугровская ночлежка
- Нижневолжская набережная
- Катер «Герой»
- Нижегородский Кремль
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Крупнейшая ярмаркаНижегородская ярмарка — некогда крупнейшая торговая точка Европы, которой Нижний Новгород был обязан славой «Кармана России». Здесь Европа встречалась с Азией, здесь наживали и тратили миллионы, сюда стекалось все самое лучшее и самое худшее, что было в Российской Империи. Старинная улицаУлица Рождественская — деловой центр города 19 столетия, облик которого практически без изменений сохранился до наших дней. Великолепные банки, церкви, доходные дома — воплощенный дух российского купечества.
Сердце Нижнего НовгородаКремль — главное украшение Нижнего Новгорода, но строили его не ради красоты. Древняя крепость, неприступный бастион, защита для одних и тюрьма других — на стены Кремля не всегда можно было пройти по билетам… Каждая эпоха оставила здесь свой след. По Кремлю, как по книге, можно прочесть всю историю города с момента основания и до наших дней. Этим мы и займемся! Прочие достопримечательности в программе• Блиновский пассаж (торговые ряды 19 в.) и здание Биржи (19 в.) — свидетели золотого века торгового Нижнего.
- Строгановская церковь — жемчужина Поволжья, уникальный образчик строгановского барокко (18 в.).
- Площадь Народного Единства – место сбора ополчения 1612 года.
- Монумент Минину и Пожарскому.
- Бугровская ночлежка — приют для обитателей городского «дна» (19 в.).
- Нижневолжская набережная — романтический променад по берегу Волги.
- Катер «Герой» — дедушка волжского флота, участник Гражданской и Великой отечественной войн.
- Современная скульптура «Олень» — символ города.
- Вид на Чкаловскую лестницу, гигантской «восьмеркой» поднимающейся по крутому склону Кремлевского холма.
По субботам в 12:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги профессионального гида (4 часа)
- Транспортное обслуживание (2,5 часа)
- Что не входит
- Личные расходы
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: пл. Минина и Пожарского д. 11 у входа в ресторан KFСЗавершение: пл. Минина и Пожарского у Дмитровской башни
- Когда и сколько длится?
- Когда: По субботам в 12:30Экскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Встреча с гидом проходит на центральной площади Минина и Пожарского. Гостей встречает сотрудник с табличкой «Легенды старого Нижнего»
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании