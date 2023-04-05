Обзорная экскурсия «Легенды старого Нижнего»

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Нижний Новгород богат историей, архитектурой и прекрасными видами.

В этом туре мы собрали самые значимые места и спланировали экскурсионную программу в группе, чтобы вы смогли увидеть максимум за 4 часа.

Нижегородская ярмарка, Рождественская улица и масса прекрасных достопримечательностей — все это ждет вас в нашем маршруте!
Обзорная экскурсия «Легенды старого Нижнего»
Обзорная экскурсия «Легенды старого Нижнего»
Обзорная экскурсия «Легенды старого Нижнего»
Обзорная экскурсия «Легенды старого Нижнего»
Обзорная экскурсия «Легенды старого Нижнего»
Обзорная экскурсия «Легенды старого Нижнего»
Ближайшие даты:
8
апр
15
апр
22
апр
29
апр
30
апр
1
мая
6
мая
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Нижегородская ярмарка
  • Улица Рождественская
  • Блиновский пассаж
  • Строгановская церковь
  • Площадь Народного Единства
  • Бугровская ночлежка
  • Нижневолжская набережная
  • Катер «Герой»
  • Нижегородский Кремль
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Крупнейшая ярмаркаНижегородская ярмарка — некогда крупнейшая торговая точка Европы, которой Нижний Новгород был обязан славой «Кармана России». Здесь Европа встречалась с Азией, здесь наживали и тратили миллионы, сюда стекалось все самое лучшее и самое худшее, что было в Российской Империи. Старинная улицаУлица Рождественская — деловой центр города 19 столетия, облик которого практически без изменений сохранился до наших дней. Великолепные банки, церкви, доходные дома — воплощенный дух российского купечества.
Сердце Нижнего НовгородаКремль — главное украшение Нижнего Новгорода, но строили его не ради красоты. Древняя крепость, неприступный бастион, защита для одних и тюрьма других — на стены Кремля не всегда можно было пройти по билетам… Каждая эпоха оставила здесь свой след. По Кремлю, как по книге, можно прочесть всю историю города с момента основания и до наших дней. Этим мы и займемся! Прочие достопримечательности в программе• Блиновский пассаж (торговые ряды 19 в.) и здание Биржи (19 в.) — свидетели золотого века торгового Нижнего.
  • Строгановская церковь — жемчужина Поволжья, уникальный образчик строгановского барокко (18 в.).
  • Площадь Народного Единства – место сбора ополчения 1612 года.
  • Монумент Минину и Пожарскому.
  • Бугровская ночлежка — приют для обитателей городского «дна» (19 в.).
  • Нижневолжская набережная — романтический променад по берегу Волги.
  • Катер «Герой» — дедушка волжского флота, участник Гражданской и Великой отечественной войн.
  • Современная скульптура «Олень» — символ города.
  • Вид на Чкаловскую лестницу, гигантской «восьмеркой» поднимающейся по крутому склону Кремлевского холма.

По субботам в 12:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида (4 часа)
  • Транспортное обслуживание (2,5 часа)
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: пл. Минина и Пожарского д. 11 у входа в ресторан KFС
Завершение: пл. Минина и Пожарского у Дмитровской башни
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 12:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Встреча с гидом проходит на центральной площади Минина и Пожарского. Гостей встречает сотрудник с табличкой «Легенды старого Нижнего»
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

Групповые
Пешеходные
На автобусе
Обзорные
Чкаловская лестница
Популярные места
Рождественская улица
Мифы и легенды

Похожие туры из Нижнего Новгорода

Нижегородский бомонд: факты, легенды и слухи
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Кристина
Кристина
7 отзывов
Нижегородский бомонд: факты, легенды и слухи
Кто прославил Нижний, а кого сделал знаменитым сам город? Об этом - на дружеской прогулке по центру
на Большой Покровской улице
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
4 800 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Организатор экскурсии Анна
Анна
51 отзыв
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
Проехать по улицам города, полюбоваться панорамами со смотровых площадок и услышать легенды кремля
на улице Большая Покровская
8 апр
9 апр
15 апр
16 апр
800 за человека
Нижний Новгород - столица радио. Обзорная экскурсия с посещением радиолаборатории
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Оксана
Оксана
1 отзыв
Нижний Новгород - столица радио. Обзорная экскурсия с посещением радиолаборатории
Узнать об истоках радиовещания в России и увидеть главные достопримечательности города
7 апр
8 апр
10 апр
11 апр
5 500 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Нижнем Новгороде
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ