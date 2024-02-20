Приглашаю оценить главные достопримечательности Нижнего Новгорода: Кремль, Верхневолжскую набережную, старинную Большую Покровскую улицу и Театральную площадь. Ярко и эмоционально я расскажу, какую роль Нижний Новгород сыграл в истории страны. Какие удивительные личности здесь жили и какой вклад они внесли в развитие города.

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Описание

Что вас ожидает

Кремль. Вы увидите памятник средневековой архитектуры, на протяжение трёх веков защищавший восточные границы русских земель. Именно под его стенами собралось и отправилось освобождать Москву нижегородское ополчение.

Пешеходная улица Большая Покровская. Я покажу вам расположенные на ней старинные дома и расскажу о судьбах их владельцев.

Театральная площадь. Здесь вы узнаете о нижегородских звёздах русского театра и услышите романтические истории.

Волжский откос. Я расскажу, как здесь появился памятник лётчику, чьё имя носит одна из самых длинных в России лестниц.

Верхневолжская набережная. Вы узнаете, кому она обязана своей красотой и благоустройством.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.