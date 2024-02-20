Погулять по историческому центру и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом
Приглашаю оценить главные достопримечательности Нижнего Новгорода: Кремль, Верхневолжскую набережную, старинную Большую Покровскую улицу и Театральную площадь. Ярко и эмоционально я расскажу, какую роль Нижний Новгород сыграл в истории страны. Какие удивительные личности здесь жили и какой вклад они внесли в развитие города.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Кремль. Вы увидите памятник средневековой архитектуры, на протяжение трёх веков защищавший восточные границы русских земель. Именно под его стенами собралось и отправилось освобождать Москву нижегородское ополчение.
Пешеходная улица Большая Покровская. Я покажу вам расположенные на ней старинные дома и расскажу о судьбах их владельцев.
Театральная площадь. Здесь вы узнаете о нижегородских звёздах русского театра и услышите романтические истории.
Волжский откос. Я расскажу, как здесь появился памятник лётчику, чьё имя носит одна из самых длинных в России лестниц.
Верхневолжская набережная. Вы узнаете, кому она обязана своей красотой и благоустройством.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на пл. Минина и Пожарского
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Нижнем Новгороде
Меня зовут Евгения, я член нижегородской гильдии экскурсоводов. Имею высшее филологическое образование, владею английским языком. Увлекаюсь историей Нижнего Новгорода, его архитектурой и биографиями связанных с городом известных личностей. Постараюсь заинтересовать, увлечь и удивить вас интересными фактами!
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