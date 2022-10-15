Нижегородский бомонд: факты, легенды и слухи

Кто прославил Нижний, а кого сделал знаменитым сам город? Об этом - на дружеской прогулке по центру

Ой, не хорошо сплетничать. А все же слухами земля полнится. И, знаете, есть в этом что-то очень человеческое, живое и настоящее.

Как раз таким я хочу показать наш город! Поэтому расскажу вам, о чем были радости и печали известных нижегородцев, что они оставили о себе и как творили образ Нижнего.

Смотреть на историю через судьбы людей — захватывающе! Особенно если это не только факты, но и легенды со слухами;)
Нижегородский бомонд: факты, легенды и слухи
Нижегородский бомонд: факты, легенды и слухи
Нижегородский бомонд: факты, легенды и слухи
Нижегородский бомонд: факты, легенды и слухи
Нижегородский бомонд: факты, легенды и слухи
Нижегородский бомонд: факты, легенды и слухи
Нижегородский бомонд: факты, легенды и слухи
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Описание

Что вас ожидает

Жизнь замечательных людей

На прогулке по старинным улочкам поговорим о людях, которые когда-то жили, творили, любили в Нижнем и оставили потомкам много удивительных историй. По пути будем останавливаться у домов, где они обитали, умножали свои капиталы, строили счастье. Я покажу место, где Шаляпин нашел свою любовь. Расскажу, как один местный еврейской мальчик стал генералом во Франции. Удивлю историей о картине, на квадратных метрах которой можно жить. Мы посмотрим, как поразительно переплетались судьбы нижегородцев, и убедимся в то, как тесен бывает мир.

В нашей программе:

  • Большая Покровская пешеходная улица — любимое место прогулок жителей и гостей города.
  • Площадь Минина и Пожарского, главная площадь города и Чкаловская лестница — символ Нижнего Новгорода.
  • Нижегородский Кремль — памятник архитектуры 16 века.
  • Вид с откоса, слияние Оки и Волги.
  • Самая старая дорога в Нижнем — та, по которой шло ополчение Минина и Пожарского.
  • Рождественская улица с купеческим прошлым — настоящий музей под открытым небом.

Моя прогулка подходит для первого знакомства с Нижний Новгородом, так как в нее включены элементы обзорной программы. Если у вас будут вопросы после экскурсии по пребыванию в городе, вы всегда можете их задать мне.

Организационные детали

Одевайтесь по погоде и захватите что-то накинуть сверху — у нас бывает ветрено.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Большой Покровской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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