Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Жизнь замечательных людей
На прогулке по старинным улочкам поговорим о людях, которые когда-то жили, творили, любили в Нижнем и оставили потомкам много удивительных историй. По пути будем останавливаться у домов, где они обитали, умножали свои капиталы, строили счастье. Я покажу место, где Шаляпин нашел свою любовь. Расскажу, как один местный еврейской мальчик стал генералом во Франции. Удивлю историей о картине, на квадратных метрах которой можно жить. Мы посмотрим, как поразительно переплетались судьбы нижегородцев, и убедимся в то, как тесен бывает мир.
В нашей программе:
Большая Покровская пешеходная улица — любимое место прогулок жителей и гостей города.
Площадь Минина и Пожарского, главная площадь города и Чкаловская лестница — символ Нижнего Новгорода.
Нижегородский Кремль — памятник архитектуры 16 века.
Вид с откоса, слияние Оки и Волги.
Самая старая дорога в Нижнем — та, по которой шло ополчение Минина и Пожарского.
Рождественская улица с купеческим прошлым — настоящий музей под открытым небом.
Моя прогулка подходит для первого знакомства с Нижний Новгородом, так как в нее включены элементы обзорной программы. Если у вас будут вопросы после экскурсии по пребыванию в городе, вы всегда можете их задать мне.
Организационные детали
Одевайтесь по погоде и захватите что-то накинуть сверху — у нас бывает ветрено.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на Большой Покровской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваш гид в Нижнем Новгороде
Здравствуйте, меня зовут Кристина. Я — экскурсовод по Нижнему Новгороду. Люблю рассказывать о своем городе и встречать на улицах путешественников. Гости города — люди особенные. Мне трудно пройти мимо человека, который что-то ищет. Всегда спрошу, не нужна ли помощь, и с удовольствием расскажу что-нибудь интересное. Буду рада нашей встрече и постараюсь влюбить вас в наш Невероятный Нижний!