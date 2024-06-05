Откройте для себя мифы и легенды Нижнего Новгорода с нашими экскурсиями

Найдено 16 экскурсий в категории «Мифы и легенды» в Нижнем Новгороде, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нижегородский кремль: факты и мифы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
107 отзывов
Нижегородский кремль: факты и мифы
Познакомиться с историей средневековой крепости и раскрыть кремлевские тайны
Начало: На площади Минина
«А также услышите легенды, связанные с Коромысловой, Ивановской, Зачатской башнями и гербом Нижнего Новгорода»
Завтра в 11:00
11 июня в 09:00
2 670 за всё до 4 чел.
Нижегородский бомонд: факты, легенды и слухи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
62 отзыва
Нижегородский бомонд: истории, факты и тайны города
Пройдитесь по следам нижегородского бомонда, узнайте их истории на экскурсии «Нижегородский бомонд»
Начало: На Большой Покровской улице
«Особенно если это не только факты, но и легенды со слухами»
22 июня в 10:30
23 июня в 10:30
5 300 за всё до 6 чел.
Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
27 отзывов
Популярное предложение
Приглашаем на экскурсию: хохломская роспись и озеро Светлояр в Нижегородской области
Отправляйтесь в Семенов и на озеро Светлояр, чтобы увидеть процесс создания хохломских изделий и принять участие в мастер-классе. Узнайте легенды о граде Китеже
Начало: Около автобусной остановки «Диагностический Центр»...
«Вы услышите легенду о граде Китеже и узнаете, какие еще поверья окружают это место»
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
3 200 за человека
Град Китеж и озеро Светлояр
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
20 отзывов
Град Китеж и озеро Светлояр: путешествие по легендам Нижнего Новгорода
Погрузитесь в мир древних легенд и мистических историй, путешествуя к озеру Светлояр и исчезнувшему граду Китеж
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
24 500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
131 отзыв
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
Проехать по улицам города, полюбоваться панорамами со смотровых площадок и услышать легенды кремля
Начало: На Большой Покровской или на пл. Ленина
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
900 за человека
Здравствуй, Нижний Новгород
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
280 отзывов
Здравствуй, Нижний Новгород
Погулять по старинному Кремлю и его живописным окрестностям и раскрыть местные тайны и легенды
Начало: У памятника Чкалову
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 200 за всё до 6 чел.
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
За город! За Волгу! Скорей на Ветлугу - в край грибов, ложкарей, скитов и старинных легенд
«Вы пройдете по тропе паломников, зачерпнете кристальной воды, послушаете легенду о Китеж-граде, увидите камни-следовики, возможно, услышите звон колоколов со дна Светлояра»
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
30 000 за всё до 4 чел.
Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку
Открыть красоту Ветлуги, услышать древние легенды края и разобраться в его нетривиальной истории
Начало: Вокзал станции Ветлужская
«Озеро Светлояр — локация, к которой благодаря открытой в 19 столетии старообрядческой летописи традиционно привязывают легенду о граде Китеже, укрытом Богородицей от поругания Батыевыми полчищами»
23 июня в 08:00
5 авг в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
История и легенды Нижегородского кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
История и легенды Нижегородского кремля: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, прогуляйтесь по кремлю и узнайте его секреты вместе с опытным гидом
Начало: На улице Большая Покровская
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 4 700 за всё до 10 чел.
Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
Душевная поездка по таежной Нижегородчине с погружением в истории, легенды и традиции края
Начало: От вашего отеля в историческом Нижнем Новгороде ил...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 13 350 за всё до 6 чел.
Культурный код, нижегородские народы и городские легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
22 отзыва
Культурный код, нижегородские народы и городские легенды
Начало: Пл. Минина и Пожарского, д. 2/2. Рядом со «Штолле»
««Места силы» и подлинная история Легенда о Дятле, о куме-чародейке»
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
Сегодня в 19:00
Завтра в 15:00
от 4 700 за всё до 4 чел.
Нижний Новгород: история, люди, здания и легенды - 800 лет за одну прогулку
Индивидуальная
2.5 часа
78 отзывов
Нижний Новгород: история, люди, здания и легенды - 800 лет за одну прогулку
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
8 500 за всё до 4 чел.
Легенды и мифы Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час 42 минуты
50 отзывов
Легенды и мифы Нижнего Новгорода
Начало: Улица Нестерова (у памятника Ньюпорт lV)
«Кремлевские легенды и были и как литовцы спасли Нижний»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500 за всё до 2 чел.
Легенды и были Нижнего Новгорода
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Легенды и были Нижнего Новгорода
Начало: Подъедем к любому месту в центре города
«История – это еще легенды и предания, в основе которых лежат исторические события»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 000 за всё до 3 чел.
Нижний Новгород: правда и мифы о Смутном времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Нижний Новгород: правда и мифы о Смутном времени
Пройти дорогами первых народных ополченцев и развеять домыслы о Минине и Пожарском
Начало: на площади Минина и Пожарского
«Лидеры русского ополчения оставили после себя лишь небольшое количество подлинных документов и множество легенд»
16 июля в 09:00
19 июля в 09:00
4 500 за всё до 6 чел.
Нижегородский некрополь: Бугровское кладбище
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Нижегородский некрополь: Бугровское кладбище
Прогуляться среди красивых захоронений 19 века, отыскать могилы известных людей и послушать легенды
Начало: на улице Пушкина
«Я расскажу вам городские легенды и были о некрополе»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Здравствуй, Нижний Новгород
    Огромное спасибо экскурсоводу Ольге!!! Провела отличную экскурсию! Все было очень интересно и познавательно! Маршрут отличный!
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    История и легенды Нижегородского кремля
    Очень понравилась экскурсия по Кремлю! Экскурсовод Ольга смогла заинтересовать не только взрослых, но и непоседливых детей разного возраста. Советуем к посещению. Мы приедем к вам снова)))
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Здравствуй, Нижний Новгород
    Чудесная индивидуальная экскурсия. Были с подростками 14ти лет, им так же все понравилось. Информации много, но все достаточно структурировано и не перегружено обилием дат, за что отдельное спасибо экскурсоводу!
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Град Китеж и озеро Светлояр
    Ради одной этой экскурсии стоит приехать в Нижний Новгород. Илья, огромное спасибо за все эмоции, которые сохраню и увезу с собой! Всем
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    путешественникам от души рекомендую Илью в качестве гида, потому что лучше найти будет сложно. Озеро Светлояр - вокруг озера выложена деревянная дорожка, можно (и нужно) обойти его очень комфортно. Много комаров и мошек, берите что-то с длинным рукавом. Музей Хохломы - небольшой, но красивый. Там есть магазин, выбор большой всего на любой вкус (не дешёвый). Музей, про который Илья заранее не говорит, - это действительно что-то необыкновенное! Поездка на комфортном автомобиле с кондиционером. По пути можно сделать остановку на обед (по желанию).

  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Здравствуй, Нижний Новгород
    Экскурсия отличная! Материал изложен в доступной форме, интересные факты. Два часа прогулки пролетели не заметно, а столько всего интересного увезем с собой в воспоминаниях!!! Экскурсовод Екатерина умничка! Спасибо!
  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
    Очень интересная экскурсия, прекрасно составленный маршрут. Охватили основные места в разных частях города. Яркие истории позволили составить целостное впечатление о городе. Очень захотелось сюда когда-нибудь вернуться. Спасибо!
  • K
    Karima
    1 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
    Экскурсия неплохая, но больше подойдет для аудитории 40+ и для интересующихся православием. Хотелось бы услышать побольше об истории, архитектуре и именно о городе
  • М
    Мария
    30 мая 2024
    Нижегородский бомонд: факты, легенды и слухи
    Спасибо огромное Кристине за экскурсию . Больше двух часов мы провели прекрасную прогулку. Кристина профи, время пролетело незаметно. Столько интересного
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    было услышано, сама прогулка проходила легко, без всяких нудных цифр, мы с мужем получили огромное удовольствие. Рекомендую Кристину всем. Мы прошлись по главным местам города, узнали много позновательного и интересного. Будем в Нижнем Новгороде еще, обязательно возьмем экскурсию только с Кристиной.

  • Л
    Людмила
    30 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
    Экскурсовод замечательный,все понравилось
  • С
    Светлана
    22 мая 2024
    Культурный код, нижегородские народы и городские легенды
    Увидели город с другой стороны. Спасибо Петру за увлекательные исторические справки, которые всегда были к месту сказаны! Прониклись Нижним)

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Мифы и легенды»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
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  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 900 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 813 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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