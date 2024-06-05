1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Нижегородский кремль: факты и мифы
Познакомиться с историей средневековой крепости и раскрыть кремлевские тайны
Начало: На площади Минина
«А также услышите легенды, связанные с Коромысловой, Ивановской, Зачатской башнями и гербом Нижнего Новгорода»
Завтра в 11:00
11 июня в 09:00
2 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижегородский бомонд: истории, факты и тайны города
Пройдитесь по следам нижегородского бомонда, узнайте их истории на экскурсии «Нижегородский бомонд»
Начало: На Большой Покровской улице
«Особенно если это не только факты, но и легенды со слухами»
22 июня в 10:30
23 июня в 10:30
5 300₽ за всё до 6 чел.
Групповая
11 часов
Популярное предложение
Приглашаем на экскурсию: хохломская роспись и озеро Светлояр в Нижегородской области
Отправляйтесь в Семенов и на озеро Светлояр, чтобы увидеть процесс создания хохломских изделий и принять участие в мастер-классе. Узнайте легенды о граде Китеже
Начало: Около автобусной остановки «Диагностический Центр»...
«Вы услышите легенду о граде Китеже и узнаете, какие еще поверья окружают это место»
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Град Китеж и озеро Светлояр: путешествие по легендам Нижнего Новгорода
Погрузитесь в мир древних легенд и мистических историй, путешествуя к озеру Светлояр и исчезнувшему граду Китеж
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
24 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
Проехать по улицам города, полюбоваться панорамами со смотровых площадок и услышать легенды кремля
Начало: На Большой Покровской или на пл. Ленина
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Здравствуй, Нижний Новгород
Погулять по старинному Кремлю и его живописным окрестностям и раскрыть местные тайны и легенды
Начало: У памятника Чкалову
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
За город! За Волгу! Скорей на Ветлугу - в край грибов, ложкарей, скитов и старинных легенд
«Вы пройдете по тропе паломников, зачерпнете кристальной воды, послушаете легенду о Китеж-граде, увидите камни-следовики, возможно, услышите звон колоколов со дна Светлояра»
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
30 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку
Открыть красоту Ветлуги, услышать древние легенды края и разобраться в его нетривиальной истории
Начало: Вокзал станции Ветлужская
«Озеро Светлояр — локация, к которой благодаря открытой в 19 столетии старообрядческой летописи традиционно привязывают легенду о граде Китеже, укрытом Богородицей от поругания Батыевыми полчищами»
23 июня в 08:00
5 авг в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
История и легенды Нижегородского кремля: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, прогуляйтесь по кремлю и узнайте его секреты вместе с опытным гидом
Начало: На улице Большая Покровская
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 4 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
Душевная поездка по таежной Нижегородчине с погружением в истории, легенды и традиции края
Начало: От вашего отеля в историческом Нижнем Новгороде ил...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 13 350₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Культурный код, нижегородские народы и городские легенды
Начало: Пл. Минина и Пожарского, д. 2/2. Рядом со «Штолле»
««Места силы» и подлинная история Легенда о Дятле, о куме-чародейке»
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
Сегодня в 19:00
Завтра в 15:00
от 4 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нижний Новгород: история, люди, здания и легенды - 800 лет за одну прогулку
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час 42 минуты
Легенды и мифы Нижнего Новгорода
Начало: Улица Нестерова (у памятника Ньюпорт lV)
«Кремлевские легенды и были и как литовцы спасли Нижний»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Легенды и были Нижнего Новгорода
Начало: Подъедем к любому месту в центре города
«История – это еще легенды и предания, в основе которых лежат исторические события»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Нижний Новгород: правда и мифы о Смутном времени
Пройти дорогами первых народных ополченцев и развеять домыслы о Минине и Пожарском
Начало: на площади Минина и Пожарского
«Лидеры русского ополчения оставили после себя лишь небольшое количество подлинных документов и множество легенд»
16 июля в 09:00
19 июля в 09:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижегородский некрополь: Бугровское кладбище
Прогуляться среди красивых захоронений 19 века, отыскать могилы известных людей и послушать легенды
Начало: на улице Пушкина
«Я расскажу вам городские легенды и были о некрополе»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна5 июня 2024Огромное спасибо экскурсоводу Ольге!!! Провела отличную экскурсию! Все было очень интересно и познавательно! Маршрут отличный!
- ЮЮлия3 июня 2024Очень понравилась экскурсия по Кремлю! Экскурсовод Ольга смогла заинтересовать не только взрослых, но и непоседливых детей разного возраста. Советуем к посещению. Мы приедем к вам снова)))
- ЕЕлена2 июня 2024Чудесная индивидуальная экскурсия. Были с подростками 14ти лет, им так же все понравилось. Информации много, но все достаточно структурировано и не перегружено обилием дат, за что отдельное спасибо экскурсоводу!
- ЕЕлена2 июня 2024Ради одной этой экскурсии стоит приехать в Нижний Новгород. Илья, огромное спасибо за все эмоции, которые сохраню и увезу с собой! Всем
- ННаталья2 июня 2024Экскурсия отличная! Материал изложен в доступной форме, интересные факты. Два часа прогулки пролетели не заметно, а столько всего интересного увезем с собой в воспоминаниях!!! Экскурсовод Екатерина умничка! Спасибо!
- ААнастасия1 июня 2024Очень интересная экскурсия, прекрасно составленный маршрут. Охватили основные места в разных частях города. Яркие истории позволили составить целостное впечатление о городе. Очень захотелось сюда когда-нибудь вернуться. Спасибо!
- KKarima1 июня 2024Экскурсия неплохая, но больше подойдет для аудитории 40+ и для интересующихся православием. Хотелось бы услышать побольше об истории, архитектуре и именно о городе
- ММария30 мая 2024Спасибо огромное Кристине за экскурсию . Больше двух часов мы провели прекрасную прогулку. Кристина профи, время пролетело незаметно. Столько интересного
- ЛЛюдмила30 мая 2024Экскурсовод замечательный,все понравилось
- ССветлана22 мая 2024Увидели город с другой стороны. Спасибо Петру за увлекательные исторические справки, которые всегда были к месту сказаны! Прониклись Нижним)
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Мифы и легенды»
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