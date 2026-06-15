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"Огни притонов": "взрослый" Нижний XIX века

Индивидуальная экскурсия по Нижнему Новгороду: публичные дома и бордели XIX века
На этой экскурсии мы погрузимся в тёмное прошлое Нижнего Новгорода и тех, кого теперь принято называть «женщинами с низкой социальной ответственностью». Мы побываем в старой части города — там, где
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находились публичные дома разных разрядов.

Вы узнаете, какой быт и нравы царили в публичных домах, какими были криминальные бордели, а также выясните, где принимали особо важных клиентов Поговорим о том, по каким причинам девушки начинали такую карьеру, в каких условиях жили, сколько стоили их услуги и с какими рисками сталкивались представительницы древнейшей профессии.

4.9
81 отзыв
"Огни притонов": "взрослый" Нижний XIX века
"Огни притонов": "взрослый" Нижний XIX века
"Огни притонов": "взрослый" Нижний XIX века

Описание экскурсии

Публичный Нижний: от притонов до элитных закрытых клубов Как и в любом другом городе, в Нижнем всегда было куда пойти под покровом ночи. Приглашаем вас на прогулку по нестандартному маршруту в старой части центра. Мы поговорим о женщинах, которые по разным причинам занимались проституцией: кому-то не оставалось иного выхода, другие искали лёгкой и красивой жизни. Мы поговорим о разных аспектах жизни девушек лёгкого поведения. Вы узнаете, как они попадали «в сети разврата», какие отношения устанавливались в публичных домах, кто их держал и каким образом о здоровье работниц заботились хозяйки и даже власти. Важная информация:
Экскурсия строго 18+ • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

По договоренности, в удобное для вас время в рамках установленного времени работы, 7 дней в неделю без выходных и праздников

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Старинные улицы исторической части города у подножия Кремля
  • Где располагались «злачные» заведения
Что включено
  • Услуги гида
  • Фотоматериалы
Что не входит в цену
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Улица Рождественская, 13, Нижний Новгород
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности, в удобное для вас время в рамках установленного времени работы, 7 дней в неделю без выходных и праздников
Экскурсия длится около 1 часа 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Экскурсия строго 18+
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 81 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
79
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Е
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Алексею за невероятную экскурсию! Это было не просто перечисление фактов, а настоящее погружение в историю и атмосферу места. Алексей обладает удивительным талантом рассказчика: с юмором, глубоким знанием материала и искренней любовью к своему делу. Экскурсия пролетела на одном дыхании, и мы узнали столько интересного! Огромное спасибо за яркие эмоции и новые знания! Лучшая экскурсия!!!
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В
27 июля 2026. Валерия и Валерий из Ярославля с большой благодарностью за интересную экскурсию "Огни притонов". Необычные темы всегда привлекают своим флером, а в сочетании с хорошим экскурсоводом -рассказчиком вдвойне.
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С
Очень интересная экскурсия Много нетзвестной ранее информации Даже не заметили как пролетело время
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Н
Алексей очень атмосферно погружает в события пикантных действий,происходящие в определенных квартирах Нижнего!
Познавательно прогулялись по улочкам-закаулочкам,с обсуждением их востребованности,для различных слоев населения!!!
Рекомендую однозначно! 🤝😉
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Д
Прекрасная экскурсия! Кто бы знал, что будет так интересно и можно узнать много исторических фактов о городе и культуре города! Если хотите чего-то необычного- смело можете идти! Алексей прекрасный экскурсовод, который встретил нас с улыбкой, не смотря на наше опоздание 😁
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Т
Экскурсия очень понравилась, познавательная, интересная, затрагивает самые потаенные и слегка скаберзные истории Нижнего Новгорода, такое обычно привычно умалчивать, но мы узнали очень много таких фактов, которые расширили наш кругозор не
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только в теме грязных историй города, но и вообще о том чем жил народ и город того времени. Алексей очень замечательный экскурсовод, с прекрасной дикцией и правильно поставленной речью, тема деликатная экскурсии, но ни одного грязного словца не было им использовано, опрятный, видно, что он обладает огромными знаниями об истории Нижнего Новгорода. Все наши вопросы не остались без ответа! Отличная экскурсия, всем рекомендую.

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