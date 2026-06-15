На этой экскурсии мы погрузимся в тёмное прошлое Нижнего Новгорода и тех, кого теперь принято называть «женщинами с низкой социальной ответственностью». Мы побываем в старой части города — там, где
Описание экскурсии
Публичный Нижний: от притонов до элитных закрытых клубов Как и в любом другом городе, в Нижнем всегда было куда пойти под покровом ночи. Приглашаем вас на прогулку по нестандартному маршруту в старой части центра. Мы поговорим о женщинах, которые по разным причинам занимались проституцией: кому-то не оставалось иного выхода, другие искали лёгкой и красивой жизни. Мы поговорим о разных аспектах жизни девушек лёгкого поведения. Вы узнаете, как они попадали «в сети разврата», какие отношения устанавливались в публичных домах, кто их держал и каким образом о здоровье работниц заботились хозяйки и даже власти. Важная информация:
Экскурсия строго 18+ • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
По договоренности, в удобное для вас время в рамках установленного времени работы, 7 дней в неделю без выходных и праздников
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старинные улицы исторической части города у подножия Кремля
- Где располагались «злачные» заведения
Что включено
- Услуги гида
- Фотоматериалы
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Улица Рождественская, 13, Нижний Новгород
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности, в удобное для вас время в рамках установленного времени работы, 7 дней в неделю без выходных и праздников
Экскурсия длится около 1 часа 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Экскурсия строго 18+
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 81 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Алексею за невероятную экскурсию! Это было не просто перечисление фактов, а настоящее погружение в историю и атмосферу места. Алексей обладает удивительным талантом рассказчика: с юмором, глубоким знанием материала и искренней любовью к своему делу. Экскурсия пролетела на одном дыхании, и мы узнали столько интересного! Огромное спасибо за яркие эмоции и новые знания! Лучшая экскурсия!!!
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В
27 июля 2026. Валерия и Валерий из Ярославля с большой благодарностью за интересную экскурсию "Огни притонов". Необычные темы всегда привлекают своим флером, а в сочетании с хорошим экскурсоводом -рассказчиком вдвойне.
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С
Очень интересная экскурсия Много нетзвестной ранее информации Даже не заметили как пролетело время
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Н
Алексей очень атмосферно погружает в события пикантных действий,происходящие в определенных квартирах Нижнего!
Познавательно прогулялись по улочкам-закаулочкам,с обсуждением их востребованности,для различных слоев населения!!!
Рекомендую однозначно! 🤝😉
Познавательно прогулялись по улочкам-закаулочкам,с обсуждением их востребованности,для различных слоев населения!!!
Рекомендую однозначно! 🤝😉
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Д
Прекрасная экскурсия! Кто бы знал, что будет так интересно и можно узнать много исторических фактов о городе и культуре города! Если хотите чего-то необычного- смело можете идти! Алексей прекрасный экскурсовод, который встретил нас с улыбкой, не смотря на наше опоздание 😁
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Т
Экскурсия очень понравилась, познавательная, интересная, затрагивает самые потаенные и слегка скаберзные истории Нижнего Новгорода, такое обычно привычно умалчивать, но мы узнали очень много таких фактов, которые расширили наш кругозор не
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