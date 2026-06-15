Публичный Нижний: от притонов до элитных закрытых клубов Как и в любом другом городе, в Нижнем всегда было куда пойти под покровом ночи. Приглашаем вас на прогулку по нестандартному маршруту в старой части центра. Мы поговорим о женщинах, которые по разным причинам занимались проституцией: кому-то не оставалось иного выхода, другие искали лёгкой и красивой жизни. Мы поговорим о разных аспектах жизни девушек лёгкого поведения. Вы узнаете, как они попадали «в сети разврата», какие отношения устанавливались в публичных домах, кто их держал и каким образом о здоровье работниц заботились хозяйки и даже власти. Важная информация:

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