Да, только пешком и только так, пройдясь по улице Рождественской, Вы сможете почувствовать все очарование этой старейшей улицы Нижнего Новгорода, которая выросла из извилистой тропинки. Улицы, про которую известный нижегородский краевед Н. И. Храмцовский писал: «по красоте строений и многолюдству есть лучшее из всех улиц Н. Новгорода». Это ли не карьера для улицы?

Рождественская – улица, в истории 📖 которой как в зеркале отразилась история 📖 города и современности. Улица-трудяга, улица-праздник, улица роскоши и нищеты. Я покажу вам ее с разных сторон.