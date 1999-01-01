«Пешком по Рождественской»: авторская экскурсия в Нижнем Новгороде

Светлана О.
Светлана О. – Гид из Нижнего Новгорода
Рождественская – улица, в истории 📖 которой как в зеркале отразилась история 📖 города и современности.

Улица-трудяга, улица-праздник, улица роскоши и нищеты.

Я покажу вам ее с разных сторон.
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Экскурсия

1 900 ₽ за экскурсию

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«Пешком по Рождественской»: авторская экскурсия в Нижнем Новгороде
«Пешком по Рождественской»: авторская экскурсия в Нижнем Новгороде

Что вы увидите

  • Площадь Народного Единства
  • Церковь Ионна Предтечи
  • Ивановский съезд
  • Банк Рукавишникова
  • Строгановская церковь
  • Пассаж Блинова
  • Площадь Маркина
Да, только пешком и только так, пройдясь по улице Рождественской, Вы сможете почувствовать все очарование этой старейшей улицы Нижнего Новгорода, которая выросла из извилистой тропинки. Улицы, про которую известный нижегородский краевед Н. И. Храмцовский писал: «по красоте строений и многолюдству есть лучшее из всех улиц Н. Новгорода». Это ли не карьера для улицы?
Рождественская – улица, в истории 📖 которой как в зеркале отразилась история 📖 города и современности. Улица-трудяга, улица-праздник, улица роскоши и нищеты. Я покажу вам ее с разных сторон.
+Что входит
  • Услуга гида
Начало
🚩 Площадь Народного Единства, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 Строгановская церковь
«Пешком по Рождественской»: авторская экскурсия в Нижнем Новгороде
«Пешком по Рождественской»: авторская экскурсия в Нижнем Новгороде
«Пешком по Рождественской»: авторская экскурсия в Нижнем Новгороде
«Пешком по Рождественской»: авторская экскурсия в Нижнем Новгороде

Экскурсия проводится Ежедневно

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Светлана О.
Светлана О.
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