Олег проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Огни и истории 📖 старинной Рождественской улицы

За праздничным настроением мы отправимся в исторический центр Нижнего Новгорода — на колоритную купеческую улицу Рождественскую. Здесь вы встретите десятки интересных домов разных эпох и архитектурных стилей, услышите историю нижегородских рождественских елок и посетите барочную Строгановскую церковь ⛪.

Традиции русского хлебопечения

Аромат нижегородского Рождества вы почувствуете в старой пекарне «Хлебная Артель Ворониных». Здесь я расскажу вам об истоках и многовековых устоях хлебопечения на Руси. Конечно, вы отведаете ремесленного хлеба на закваске и местную выпечку, запивая ароматным иван-чаем.

Путешествие в мир елочных игрушек по канатной дороге

С 1936 в Нижнем Новгороде создают волшебные стеклянные игрушки, украшающие наши елочки. По вашему желанию мы заедем в фирменный магазин фабрики «Ариель», чтобы максимально проникнуться сказочной атмосферой, познакомиться с ярким художественным промыслом Нижнего Новгорода и купить елочную игрушку, в которую вы влюбитесь ❤️.

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