Олег проводит ещё 6 экскурсий

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Рождественская сказка в Нижнем Новгороде

Погрузиться в теплую праздничную атмосферу и открыть традиции старинного города на автопрогулке

Олег
Олег – Гид из Нижнего Новгорода
В нашем городе есть всё, чтобы ощутить дух русских зимних праздников! Вы погуляете по статной Рождественской улице, что мерцает огоньками, полюбуетесь заснеженными куполами церквей и видами города, катаясь по канатной дороге.

Согреетесь чаем с ремесленной выпечкой в пекарне и по желанию заглянете в магазин фабрики Ариель с огромным выбором елочных игрушек.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 150 ₽ за экскурсию

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Рождественская сказка в Нижнем Новгороде
Рождественская сказка в Нижнем Новгороде

Что вас ожидает

Огни и истории 📖 старинной Рождественской улицы
За праздничным настроением мы отправимся в исторический центр Нижнего Новгорода — на колоритную купеческую улицу Рождественскую. Здесь вы встретите десятки интересных домов разных эпох и архитектурных стилей, услышите историю нижегородских рождественских елок и посетите барочную Строгановскую церковь ⛪.

Традиции русского хлебопечения
Аромат нижегородского Рождества вы почувствуете в старой пекарне «Хлебная Артель Ворониных». Здесь я расскажу вам об истоках и многовековых устоях хлебопечения на Руси. Конечно, вы отведаете ремесленного хлеба на закваске и местную выпечку, запивая ароматным иван-чаем.

Путешествие в мир елочных игрушек по канатной дороге
С 1936 в Нижнем Новгороде создают волшебные стеклянные игрушки, украшающие наши елочки. По вашему желанию мы заедем в фирменный магазин фабрики «Ариель», чтобы максимально проникнуться сказочной атмосферой, познакомиться с ярким художественным промыслом Нижнего Новгорода и купить елочную игрушку, в которую вы влюбитесь ❤️.

Организационные детали

  • Экскурсия авто-пешеходная, проходит на автомобиле 🚘 VW POLO Sedan
  • В стоимость включены дегустация и чаепитие в хлебной лавке пекарни
  • Проезд по канатной дороге оплачивается отдельно (100 руб. с человека)
  • Посещение магазина фабрики «Ариель» по желанию
Рождественская сказка в Нижнем Новгороде
Рождественская сказка в Нижнем Новгороде
Рождественская сказка в Нижнем Новгороде
Рождественская сказка в Нижнем Новгороде
Рождественская сказка в Нижнем Новгороде
Рождественская сказка в Нижнем Новгороде
Рождественская сказка в Нижнем Новгороде
Рождественская сказка в Нижнем Новгороде
Рождественская сказка в Нижнем Новгороде
Рождественская сказка в Нижнем Новгороде

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Олег
Олег
Здравствуйте, меня зовут Олег! Я увлекаюсь историей, природой и сохранившимися народными промыслами Нижегородского края о которых с радостью расскажу и вам. В наших поездках вы побываете в особо охраняемых экологически чистых территориях и парках, имеющих богатейшее природное и культурное наследие. На уникальных производствах народных художественных промыслов проявите себя в разнообразных мастер-классах, примите участие в дегустациях, и будет еще много интересного. Имею высшее туристическое образование. Работаю с дружескими компаниями и семьями с детьми.
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Олег проводит ещё 6 экскурсий

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