Уникальный музей 🖼 — подземный музей горного дела, геологии и спелеологииОн находится в 120 км от Нижнего Новгорода, рядом с Арзамасом. Музей расположен в действующей шахте, на отработанном участке, занимает около 3000 квадратных метров и состоит из восьми залов.

Расположенный на глубине 70 метров музей знакомит с гипсовой шахтой, с азами горного дела, можно увидеть, как добывают гипс. Промышленной разработке местного гипсового месторождения началась в 30-х годах XX века. Один из залов посвящен геологии, где представлены около 300 образцов горных пород, добываемых на территории России и стран ближнего зарубежья.

«Река ужасов» и «Геенна огненная»Подземное озеро с водопадом, искусственные сталактиты, образцы палеотической живописи, найденные в пещерах Франции, Испании, Италии, России, объемные снимки залов и галерей пещер Урала и Кавказа, шунгитовая комната, пребывание в которой (четыре сеанса по 20 минут) дает эффект, равный двухнедельному отдыху в Сочи, экспозиции фарфора гжельского производства, изделия Борнуковской камнерезной фабрики, река «Река ужасов» и «Геенна огненная» — все это представлено в музее и неизменно привлекает посетителей.

Мир динозавровМистический антураж подземной экскурсии 🧭 придает уникальная экспозиция «Затерянный мир», главными экспонатами которой стали семь доисторический рептилий. Экспозиция снабжена современным осветительным оборудованием: качественная подсветка создает таинственную атмосферу мира динозавров в одну из самых удивительных и волнующих эпох истории 📖 жизни на Земле.

Экскурсионная программа: • Продолжительность экскурсии в Пешелань 6–9 часов: