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Подземное царство Пешелани

Василий С.
Василий С. – Гид из Нижнего Новгорода
Всем привет, меня зовут Василий и я коренной нижегородец.

Я могу рассказать о каждой детали в городе и за его пределами.

Я хочу показать вам удивительное место — подземный музей 🖼.

В России больше нет таких мест! Здесь можно узнать все добыче гипса и горном деле, прогуляться 👣 по открытым залам и насладиться видами подземного озера и водопадов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 8 200 ₽ за экскурсию

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Подземное царство Пешелани
Подземное царство Пешелани

Что вы увидите

  • Музей горного дела в Пешелани
Уникальный музей 🖼 — подземный музей горного дела, геологии и спелеологииОн находится в 120 км от Нижнего Новгорода, рядом с Арзамасом. Музей расположен в действующей шахте, на отработанном участке, занимает около 3000 квадратных метров и состоит из восьми залов.
Расположенный на глубине 70 метров музей знакомит с гипсовой шахтой, с азами горного дела, можно увидеть, как добывают гипс. Промышленной разработке местного гипсового месторождения началась в 30-х годах XX века. Один из залов посвящен геологии, где представлены около 300 образцов горных пород, добываемых на территории России и стран ближнего зарубежья.
«Река ужасов» и «Геенна огненная»Подземное озеро с водопадом, искусственные сталактиты, образцы палеотической живописи, найденные в пещерах Франции, Испании, Италии, России, объемные снимки залов и галерей пещер Урала и Кавказа, шунгитовая комната, пребывание в которой (четыре сеанса по 20 минут) дает эффект, равный двухнедельному отдыху в Сочи, экспозиции фарфора гжельского производства, изделия Борнуковской камнерезной фабрики, река «Река ужасов» и «Геенна огненная» — все это представлено в музее и неизменно привлекает посетителей.
Мир динозавровМистический антураж подземной экскурсии 🧭 придает уникальная экспозиция «Затерянный мир», главными экспонатами которой стали семь доисторический рептилий. Экспозиция снабжена современным осветительным оборудованием: качественная подсветка создает таинственную атмосферу мира динозавров в одну из самых удивительных и волнующих эпох истории 📖 жизни на Земле.

Экскурсионная программа: • Продолжительность экскурсии в Пешелань 6–9 часов:

  • время в пути от центра Нижнего Новгорода 1, 5–2 часа;
  • посещение музея горного дела 1, 5–2 часа;
  • посещение зоопарка, парка «Юрского периода», посещение ВЦ «Афанасий» 1–2 часа (по желанию)
  • обед 0, 5–1 час (по желанию)
  • время в пути до центра Нижнего Новгорода 1, 5–2 часа
  • Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
  • Экскурсия в шахту проходит в составе организованных групп от 10 человек в сопровождении гида-инструктора;
  • Посетителям музея выдается специальная шахтерская экипировка – теплая одежда, каски и фонари;
  • Режим работы музея с 8:00 –17:00;
  • По правилам безопасности детям до 14 лет в подземных пещерах находиться запрещено.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортные услуги (автомобиль минивэн Тойота)
  • Специальная шахтерская экипировка — теплая одежда, каски и фонари (на время экскурсии).
Что не входит
  • Билеты в музеи: 800 руб — взрослый билет 600 руб — льготный билет (школьники, студенты, пенсионеры)
  • Питание.
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Подземное царство Пешелани
Подземное царство Пешелани
Подземное царство Пешелани
Подземное царство Пешелани

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Василий С.
Василий С.
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