Уникальный музей 🖼 — подземный музей горного дела, геологии и спелеологииОн находится в 120 км от Нижнего Новгорода, рядом с Арзамасом. Музей расположен в действующей шахте, на отработанном участке, занимает около 3000 квадратных метров и состоит из восьми залов.
Расположенный на глубине 70 метров музей знакомит с гипсовой шахтой, с азами горного дела, можно увидеть, как добывают гипс. Промышленной разработке местного гипсового месторождения началась в 30-х годах XX века. Один из залов посвящен геологии, где представлены около 300 образцов горных пород, добываемых на территории России и стран ближнего зарубежья.
«Река ужасов» и «Геенна огненная»Подземное озеро с водопадом, искусственные сталактиты, образцы палеотической живописи, найденные в пещерах Франции, Испании, Италии, России, объемные снимки залов и галерей пещер Урала и Кавказа, шунгитовая комната, пребывание в которой (четыре сеанса по 20 минут) дает эффект, равный двухнедельному отдыху в Сочи, экспозиции фарфора гжельского производства, изделия Борнуковской камнерезной фабрики, река «Река ужасов» и «Геенна огненная» — все это представлено в музее и неизменно привлекает посетителей.
Мир динозавровМистический антураж подземной экскурсии 🧭 придает уникальная экспозиция «Затерянный мир», главными экспонатами которой стали семь доисторический рептилий. Экспозиция снабжена современным осветительным оборудованием: качественная подсветка создает таинственную атмосферу мира динозавров в одну из самых удивительных и волнующих эпох истории 📖 жизни на Земле.
Экскурсионная программа: • Продолжительность экскурсии в Пешелань 6–9 часов:
- время в пути от центра Нижнего Новгорода 1, 5–2 часа;
- посещение музея горного дела 1, 5–2 часа;
- посещение зоопарка, парка «Юрского периода», посещение ВЦ «Афанасий» 1–2 часа (по желанию)
- обед 0, 5–1 час (по желанию)
- время в пути до центра Нижнего Новгорода 1, 5–2 часа
- Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
- Экскурсия в шахту проходит в составе организованных групп от 10 человек в сопровождении гида-инструктора;
- Посетителям музея выдается специальная шахтерская экипировка – теплая одежда, каски и фонари;
- Режим работы музея с 8:00 –17:00;
- По правилам безопасности детям до 14 лет в подземных пещерах находиться запрещено.