Это экскурсия-медитация, на которой вы узнаете о нижегородцах: писателях и учёных, ворах в законе и милиционерах, солдатах и генералах, и многих других, похороненных на Бугровском кладбище. Услышите о настоящем «хозяине» этого места и раскроете тайны грибов, растущих на старом погосте. Экскурсию проведёт гид — исследователь грибного царства.
Время начала: 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
На картах кладбище отмечено как Бугровское, хотя известнейший купец, «хлебный король» Российской империи Николай Александрович Бугров не имеет к некрополю никакого отношения. Почему же погост получил его имя — вы узнаете на экскурсии!
На кладбище действует старообрядческий храм в честь Успения Богородицы и похоронено много известных нижегородцев — оно и по сей день считается самым престижным в городе.
Вы услышите:
- Как облик кладбища связан с благотворительностью
- Об особенностях захоронений и «хозяине кладбища»
- Про грибы — необычные и разнообразные
- О ежеминутной работе, которая проводится растениями на территории
- И годах сталинских репрессий, которые коснулись и этого места
А также вы:
- Рассмотрите раритетные вещи 18–19 веков: бумаги с водяными знаками, монеты, книги и оригинальные фотографии Максима Дмитриева
- Заглянете в заповедные уголки и посетите могилы: писателя Мельникова-Печерского, дочери Максима Горького — Катерины, декабриста Ивана Анненкова с женой Полиной Гебль, изобретателя судов Василия Калашникова и многих других
- Узнаете о переплетении судеб известных людей Нижегородской области
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям от 14 лет
- Экскурсию проведёт гид-миколог нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1000 ₽
|Школьники
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Бугровском кладбище
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 162 туристов
Профессионально создаём экскурсии, которые позволяют не только изучать, но и чувствовать. Каждая прогулка — это работа эксперта и исследователя в своей сфере. Такое погружение не оставляет равнодушных и всегда дарит позитивные эмоции. Хотите узнать город через людей, зайти в храмы, мастерские и получить самую подробную информацию по теме программы? Нетривиальные знания и отдых начинаются с клика «заказать экскурсию»!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
27 окт 2025
Отличная экскурсия для тех, кто не хочет брать обзорную. Экскурсовод рассказывает и про историю, и про грибы: если вас давно тянуло к природным чудесам, нам сюда.
И
Ирина
7 сен 2025
Отличная экскурсия, особенно советую именно жителям нашего города: много нового узнаете. Буквально самое необычное предложение на этом сайте. Было очень приятно встретить такого неравнодушного и увлечённого человека, как Виктория! Наша группа немного подустала к концу, но мы будем тренироваться) Большое спасибо экскурсоводу!
А
Ася
25 авг 2025
Ребята, берите экскурсию, даже не думая!
Мы с коллегами остались в полном восторге.
Не пугайтесь, что это происходит на кладбище. Вам расскажут про известных людей Нижнего Новгорода: академики, спортсмены, изобретатели и даже
Мы с коллегами остались в полном восторге.
Не пугайтесь, что это происходит на кладбище. Вам расскажут про известных людей Нижнего Новгорода: академики, спортсмены, изобретатели и даже
Е
Екатерина
11 авг 2025
Очень увлекательная и необычная экскурсия. Экскурсовод Вика - увлеченный своим делом и хобби (грибы) человек, поэтому было очень интересно и познавательно! Время на экскурсии пролетело незаметно. Рекомендую!
Антон
16 апр 2025
Экскурсия на Бугровское кладбище — захватывающее путешествие в историю Нижнего Новгорода. Это прекрасная возможность погрузиться в атмосферу прошлого и полюбоваться красотой старинного некрополя. Но самое необычное это знакомство с миром
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
Индивидуальная
до 6 чел.
Уходящая нижегородская старина
Ощутить дух старинного Нижнего и оценить красоту простоты и удобства жизни наших предков
Начало: ул. Ильинская
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
5800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Истории и тайны Нижнего Новгорода
Погрузитесь в захватывающие истории и тайны Нижнего Новгорода, от купеческого центра до индустриального гиганта. Всё это с юмором и увлечением
Начало: Около кремля
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны нижегородских династий
Узнайте о скрытых историях знаменитых нижегородских семей, их влиянии на город и как они изменялись под давлением времени и событий
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
от 6000 ₽
6315 ₽ за всё до 10 чел.