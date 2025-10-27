Это экскурсия-медитация, на которой вы узнаете о нижегородцах: писателях и учёных, ворах в законе и милиционерах, солдатах и генералах, и многих других, похороненных на Бугровском кладбище. Услышите о настоящем «хозяине» этого места и раскроете тайны грибов, растущих на старом погосте. Экскурсию проведёт гид — исследователь грибного царства.

Описание экскурсии

На картах кладбище отмечено как Бугровское, хотя известнейший купец, «хлебный король» Российской империи Николай Александрович Бугров не имеет к некрополю никакого отношения. Почему же погост получил его имя — вы узнаете на экскурсии!

На кладбище действует старообрядческий храм в честь Успения Богородицы и похоронено много известных нижегородцев — оно и по сей день считается самым престижным в городе.

Вы услышите:

Как облик кладбища связан с благотворительностью

Об особенностях захоронений и «хозяине кладбища»

Про грибы — необычные и разнообразные

О ежеминутной работе, которая проводится растениями на территории

И годах сталинских репрессий, которые коснулись и этого места

А также вы:

Рассмотрите раритетные вещи 18–19 веков: бумаги с водяными знаками, монеты, книги и оригинальные фотографии Максима Дмитриева

Заглянете в заповедные уголки и посетите могилы: писателя Мельникова-Печерского, дочери Максима Горького — Катерины, декабриста Ивана Анненкова с женой Полиной Гебль, изобретателя судов Василия Калашникова и многих других

Узнаете о переплетении судеб известных людей Нижегородской области

