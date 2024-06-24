1 чел.
По популярности
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Ещё ниже. Нижегородский метрополитен
Исследовать подземную часть Нижнего
Начало: В районе площади М. Горького
Завтра в 15:30
15 июля в 14:00
2 800₽ за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Подземное царство Пешелани
Начало: По договорённости
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
15 июля в 07:00
16 июля в 07:00
от 13 850₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Арзамас и подземное царство в Пешелани за 1 день
Погулять по старинному городу и посетить музей, расположенный в действующей шахте
19 июля в 12:00
21 июля в 09:00
16 000₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина24 июня 2024Необычная и интересная экскурсия по подземке Нижнего Новгорода. Нам понравилось!
- ВВсеволод31 мая 2024Экскурсия по метрополитену. Экскурсия по метрополитену неожиданно погрузила нас в историю периода СССР. Павел интересно рассказывал не только об истории строительства и
- ЛЛюдмила5 мая 2021Подземный музей горного дела в Пешелани и АрзамасЭкскурсия в Пешелань понравилась. В пещере интересно, экскурсовод рассказывает весело, техника безопасности на высоком уровне. Одевайтесь теплее.
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Подземные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июле 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Подземные" можно забронировать 3 экскурсии от 2 800 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Нижнем Новгороде на 2024 год по теме «Подземные», 2 ⭐ отзыва, цены от 2800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь