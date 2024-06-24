Экскурсии по подземельям и пещерам Нижнего Новгорода

Найдено 3 экскурсии в категории «Подземные» в Нижнем Новгороде, цены от 2 800 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ещё ниже. Нижегородский метрополитен
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Ещё ниже. Нижегородский метрополитен
Исследовать подземную часть Нижнего
Начало: В районе площади М. Горького
Завтра в 15:30
15 июля в 14:00
2 800 за всё до 5 чел.
Подземное царство Пешелани
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Подземное царство Пешелани
Начало: По договорённости
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
15 июля в 07:00
16 июля в 07:00
от 13 850 за всё до 4 чел.
Арзамас и подземное царство в Пешелани за 1 день
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Арзамас и подземное царство в Пешелани за 1 день
Погулять по старинному городу и посетить музей, расположенный в действующей шахте
19 июля в 12:00
21 июля в 09:00
16 000 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    24 июня 2024
    Ещё ниже. Нижегородский метрополитен
    Необычная и интересная экскурсия по подземке Нижнего Новгорода. Нам понравилось!
  • В
    Всеволод
    31 мая 2024
    Ещё ниже. Нижегородский метрополитен
    Экскурсия по метрополитену. Экскурсия по метрополитену неожиданно погрузила нас в историю периода СССР. Павел интересно рассказывал не только об истории строительства и
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    особенностях нижегородского метро, но и рассказал о "городе в городе" - территории вокруг знаменитого Горьковского автомобильного завода. Эти районы называют "единственным сохранившимся Социалистическим городом", город-мечты, построенный в стиле конструктивизма и «сталинского ампира» для рабочих завода. Рассказал об особенностях строительства того времени -"гуманистическом строительстве", когда вместе с домами с квартирами для вчерашних крестьян, а ныне рабочих престижного завода, строили сразу детские сады, школы, аптеки, магазины, огромнейшие дворцы культуры и парки с фонтанами. Для всех любителей истории СССР рекомендую!

  • Л
    Людмила
    5 мая 2021
    Подземный музей горного дела в Пешелани и Арзамас
    Экскурсия в Пешелань понравилась. В пещере интересно, экскурсовод рассказывает весело, техника безопасности на высоком уровне. Одевайтесь теплее.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Подземные»

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  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июле 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Подземные" можно забронировать 3 экскурсии от 2 800 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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