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особенностях нижегородского метро, но и рассказал о "городе в городе" - территории вокруг знаменитого Горьковского автомобильного завода. Эти районы называют "единственным сохранившимся Социалистическим городом", город-мечты, построенный в стиле конструктивизма и «сталинского ампира» для рабочих завода. Рассказал об особенностях строительства того времени -"гуманистическом строительстве", когда вместе с домами с квартирами для вчерашних крестьян, а ныне рабочих престижного завода, строили сразу детские сады, школы, аптеки, магазины, огромнейшие дворцы культуры и парки с фонтанами. Для всех любителей истории СССР рекомендую!