Найдено 3 экскурсии в категории « Пешелань » в Нижнем Новгороде, цены от 5 400 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году

1 чел. По популярности 6 часов Индивидуальная до 6 чел. Подземное царство Пешелани Начало: По договорённости Расписание: По договоренности, в любой свободный день. от 13 850 ₽ за всё до 4 чел. На автобусе 9 часов Групповая Пешеланские пещеры и красавец Арзамас Увидеть знаковые памятники и белокаменные храмы Арзамаса, а после спуститься в настоящую шахту Начало: на площади Ленина 5 400 ₽ за человека На машине 8 часов Индивидуальная до 1 чел. Арзамас и подземное царство в Пешелани за 1 день Погулять по старинному городу и посетить музей, расположенный в действующей шахте 16 000 ₽ за экскурсию Другие экскурсии Нижнего Новгорода Последние отзывы на экскурсии Л Людмила Подземный музей горного дела в Пешелани и Арзамас Экскурсия в Пешелань понравилась. В пещере интересно, экскурсовод рассказывает весело, техника безопасности на высоком уровне. Одевайтесь теплее.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Пешелань»

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