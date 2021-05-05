1 чел.
По популярности
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Подземное царство Пешелани
Начало: По договорённости
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
15 июля в 07:00
16 июля в 07:00
от 13 850₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Групповая
Пешеланские пещеры и красавец Арзамас
Увидеть знаковые памятники и белокаменные храмы Арзамаса, а после спуститься в настоящую шахту
Начало: на площади Ленина
13 июля в 08:00
20 июля в 08:00
5 400₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Арзамас и подземное царство в Пешелани за 1 день
Погулять по старинному городу и посетить музей, расположенный в действующей шахте
19 июля в 12:00
21 июля в 09:00
16 000₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила5 мая 2021Подземный музей горного дела в Пешелани и АрзамасЭкскурсия в Пешелань понравилась. В пещере интересно, экскурсовод рассказывает весело, техника безопасности на высоком уровне. Одевайтесь теплее.
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Пешелань»
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