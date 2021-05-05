Экскурсии в Пешелань из Нижнего Новгорода

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешелань» в Нижнем Новгороде, цены от 5 400 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Подземное царство Пешелани
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Подземное царство Пешелани
Начало: По договорённости
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
15 июля в 07:00
16 июля в 07:00
от 13 850 за всё до 4 чел.
Пешеланские пещеры и красавец Арзамас
На автобусе
9 часов
Групповая
Пешеланские пещеры и красавец Арзамас
Увидеть знаковые памятники и белокаменные храмы Арзамаса, а после спуститься в настоящую шахту
Начало: на площади Ленина
13 июля в 08:00
20 июля в 08:00
5 400 за человека
Арзамас и подземное царство в Пешелани за 1 день
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Арзамас и подземное царство в Пешелани за 1 день
Погулять по старинному городу и посетить музей, расположенный в действующей шахте
19 июля в 12:00
21 июля в 09:00
16 000 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    5 мая 2021
    Подземный музей горного дела в Пешелани и Арзамас
    Экскурсия в Пешелань понравилась. В пещере интересно, экскурсовод рассказывает весело, техника безопасности на высоком уровне. Одевайтесь теплее.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Пешелань»

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  2. Рождественская улица
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  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июле 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Пешелань" можно забронировать 3 экскурсии от 5 400 до 16 000.
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