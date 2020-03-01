Алексей проводит ещё 8 экскурсий

Что вас ожидает

Хозяйка гипсовой горы

Единственный в России «Музей горного дела, геологии и спелеологии» откроет свои двери и познакомит с бытом шахтеров. В специальной экипировке — теплой одежде и обуви, касках и с фонарями — вы отправитесь исследовать подземные залы. Вы узнаете об азах горного дела, увидите подземное озеро с водопадом, искусственные сталактиты, образцы палеотической живописи, а также заглянете в лагерь спелеологов и шунгитовую комнату.

Центр Арзамаса

Несложно догадаться, что на Соборной площади сосредоточены главные культовые постройки города. Мы осмотрим величественный пятиглавый Воскресенский кафедральный собор и церковь Живоносного источника, подойдем к комплексу Никольского женского монастыря, где находится чудотворная икона «Избавление от бед». Далее отправимся на прогулку по пешеходной части Арзамаса. Вы узнаете об истории города и его золотом веке, полюбуетесь единым фасадом старинных особняков Гостиного ряда, белокаменными соборами и тороговыми рядами.