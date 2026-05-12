Алексей проводит ещё 8 экскурсий

Лучшее время для посещения Пешеланских пещер и Арзамаса - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и экскурсионных программ. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями в полном объеме. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но могут быть более прохладными. В зимние месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать, что некоторые природные объекты могут быть менее доступны.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Воскресенский кафедральный собор
Церковь Живоносного источника
Никольский женский монастырь
Описание экскурсии
Хозяйка гипсовой горы
Единственный в России «Музей горного дела, геологии и спелеологии» откроет свои двери и познакомит с бытом шахтеров. В специальной экипировке — теплой одежде и обуви, касках и с фонарями — вы отправитесь исследовать подземные залы. Вы узнаете об азах горного дела, увидите подземное озеро с водопадом, искусственные сталактиты, образцы палеотической живописи, а также заглянете в лагерь спелеологов и шунгитовую комнату.
Центр Арзамаса
Несложно догадаться, что на Соборной площади сосредоточены главные культовые постройки города. Мы осмотрим величественный пятиглавый Воскресенский кафедральный собор и церковь Живоносного источника, подойдем к комплексу Никольского женского монастыря, где находится чудотворная икона «Избавление от бед». Далее отправимся на прогулку по пешеходной части Арзамаса. Вы узнаете об истории города и его золотом веке, полюбуетесь единым фасадом старинных особняков Гостиного ряда, белокаменными соборами и тороговыми рядами.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из гидов профессиональной команды
Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
Ориентировочное время возвращения в Нижний Новгород — 17:00
Обед в стоимость не включён, но предоставляется время для питания
Рекомендуем взять с собой в дорогу воду
Обратите внимание: экскурсию нужно оплатить полностью заранее. Предоплата вносится на сайте, оставшаяся часть — в офисе организатора наличными, либо дистанционно переводом по карте (до 17:00 накануне дня экскурсии).
в субботу в 08:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
6000 ₽
Дети до 7 лет
5800 ₽
Пенсионеры
5800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 27156 туристов
Наша команда работает на туристическом рынке с 1990 года. За это время успела получить множество наград и призов. Лучшие гиды города расскажут вам о жизни, культуре и традициях Нижнего Новгорода, покажут вам все его достопримечательности и помогут оставить самые приятные впечатления о поездке!
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Иван
отличная необычная экскурсия, запомнится на всю жизнь; огромное спасибо и успехов организаторам))
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Светлана
3 мая были с дочерью на экскурсии. Выбирали ее для того, чтобы посетить Пешеланские пещеры и Арзамас. Мы были в полном восторге от пещер! Спуститься в действующую шахту, посмотреть своими читать дальшеуменьшить
глазами как происходит добыча полезного ископаемого - это было безумно интересно. И конечно, потрясающий уютный Арзамас, с великолепными маленькими улочками, высоченными церквями! Успели даже забежать в музей А. Гайдара. Эту экскурсию мы будем очень долго вспоминать. Спасибо организаторам.
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Н
Наталья
Экскурсия была отменена организатором 14.10.2022, 17.10 предоплата даже ещё не подавалась на возврат
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