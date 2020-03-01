Алексей проводит ещё 8 экскурсий

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Увидеть знаковые памятники и белокаменные храмы Арзамаса, а после спуститься в настоящую шахту!

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Мы едем в Арзамас — один из старейших городов Нижегородской области.

Здесь вас ждут удивительные предания и легенды, истории об известных жителях, белокаменные храмы и культурные памятники.

А в селе Пешелань мы отправимся в путешествие к центру земли! Вы спуститесь в действующую шахту и познакомитесь с особенностями горного дела.
2100 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 9 часов
До 50 человек
Встреча — на площади Ленина
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Пешеланские пещеры и красавец Арзамас
Пешеланские пещеры и красавец Арзамас

Что вас ожидает

Хозяйка гипсовой горы
Единственный в России «Музей горного дела, геологии и спелеологии» откроет свои двери и познакомит с бытом шахтеров. В специальной экипировке — теплой одежде и обуви, касках и с фонарями — вы отправитесь исследовать подземные залы. Вы узнаете об азах горного дела, увидите подземное озеро с водопадом, искусственные сталактиты, образцы палеотической живописи, а также заглянете в лагерь спелеологов и шунгитовую комнату.

Центр Арзамаса
Несложно догадаться, что на Соборной площади сосредоточены главные культовые постройки города. Мы осмотрим величественный пятиглавый Воскресенский кафедральный собор и церковь Живоносного источника, подойдем к комплексу Никольского женского монастыря, где находится чудотворная икона «Избавление от бед». Далее отправимся на прогулку по пешеходной части Арзамаса. Вы узнаете об истории города и его золотом веке, полюбуетесь единым фасадом старинных особняков Гостиного ряда, белокаменными соборами и тороговыми рядами.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов профессиональной команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
  • Ориентировочное время возвращения в Нижний Новгород — 17:00
  • Обед в стоимость не включён, но предоставляется время для питания
  • Рекомендуем взять с собой в дорогу воду
Пешеланские пещеры и красавец Арзамас
Пешеланские пещеры и красавец Арзамас
Пешеланские пещеры и красавец Арзамас
Пешеланские пещеры и красавец Арзамас
Пешеланские пещеры и красавец Арзамас
Пешеланские пещеры и красавец Арзамас
Пешеланские пещеры и красавец Арзамас

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура — на площади Ленина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей. Я — организатор экскурсий. Наша команда работает на туристическом рынке с 1990 года и за это время успела получить множество наград и призов. Лучшие гиды города расскажут вам о жизни, культуре и традициях Нижнего Новгорода, покажут вам все его достопримечательности и помогут оставить самые приятные впечатления о поездке!
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Алексей проводит ещё 8 экскурсий

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