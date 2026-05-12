Алексей проводит ещё 8 экскурсий

Экскурсия в Арзамас и Пешеланские пещеры - это уникальная возможность погрузиться в историю одного из старейших городов Нижегородской области.Участники смогут увидеть величественные храмы, такие как Воскресенский кафедральный собор, и посетить

Никольский женский монастырь. В селе Пешелань вас ждет спуск в действующую шахту, где можно познакомиться с горным делом и увидеть подземное озеро с водопадом. Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе, а гиды профессиональной команды обеспечат интересное и познавательное путешествие

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Пешеланских пещер и Арзамаса - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и экскурсионных программ. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями в полном объеме. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но могут быть более прохладными. В зимние месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать, что некоторые природные объекты могут быть менее доступны.

Сейчас август — это идеальное время.