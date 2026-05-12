Алексей проводит ещё 8 экскурсий

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Пешеланские пещеры и красавец Арзамас

Путешествие в Арзамас и Пешеланские пещеры подарит незабываемые впечатления: легенды, история и уникальные природные объекты ждут вас
Экскурсия в Арзамас и Пешеланские пещеры - это уникальная возможность погрузиться в историю одного из старейших городов Нижегородской области.

Участники смогут увидеть величественные храмы, такие как Воскресенский кафедральный собор, и посетить
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Никольский женский монастырь.

В селе Пешелань вас ждет спуск в действующую шахту, где можно познакомиться с горным делом и увидеть подземное озеро с водопадом.

Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе, а гиды профессиональной команды обеспечат интересное и познавательное путешествие

3.7
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Исторические памятники Арзамаса
  • ⛪ Величественные соборы и монастыри
  • 🕳️ Спуск в настоящую шахту
  • 🌊 Подземное озеро и водопад
  • 🚌 Комфортабельный транспорт
  • 👨‍🏫 Профессиональные гиды

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Пешеланских пещер и Арзамаса - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и экскурсионных программ. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями в полном объеме. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но могут быть более прохладными. В зимние месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать, что некоторые природные объекты могут быть менее доступны.
Сейчас август — это идеальное время.
Пешеланские пещеры и красавец Арзамас
Пешеланские пещеры и красавец Арзамас
Пешеланские пещеры и красавец Арзамас

Что можно увидеть

  • Воскресенский кафедральный собор
  • Церковь Живоносного источника
  • Никольский женский монастырь

Описание экскурсии

Хозяйка гипсовой горы

Единственный в России «Музей горного дела, геологии и спелеологии» откроет свои двери и познакомит с бытом шахтеров. В специальной экипировке — теплой одежде и обуви, касках и с фонарями — вы отправитесь исследовать подземные залы. Вы узнаете об азах горного дела, увидите подземное озеро с водопадом, искусственные сталактиты, образцы палеотической живописи, а также заглянете в лагерь спелеологов и шунгитовую комнату.

Центр Арзамаса

Несложно догадаться, что на Соборной площади сосредоточены главные культовые постройки города. Мы осмотрим величественный пятиглавый Воскресенский кафедральный собор и церковь Живоносного источника, подойдем к комплексу Никольского женского монастыря, где находится чудотворная икона «Избавление от бед». Далее отправимся на прогулку по пешеходной части Арзамаса. Вы узнаете об истории города и его золотом веке, полюбуетесь единым фасадом старинных особняков Гостиного ряда, белокаменными соборами и тороговыми рядами.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов профессиональной команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
  • Ориентировочное время возвращения в Нижний Новгород — 17:00
  • Обед в стоимость не включён, но предоставляется время для питания
  • Рекомендуем взять с собой в дорогу воду

Обратите внимание: экскурсию нужно оплатить полностью заранее. Предоплата вносится на сайте, оставшаяся часть — в офисе организатора наличными, либо дистанционно переводом по карте (до 17:00 накануне дня экскурсии).

в субботу в 08:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный6000 ₽
Дети до 7 лет5800 ₽
Пенсионеры5800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 27156 туристов
Наша команда работает на туристическом рынке с 1990 года. За это время успела получить множество наград и призов. Лучшие гиды города расскажут вам о жизни, культуре и традициях Нижнего Новгорода, покажут вам все его достопримечательности и помогут оставить самые приятные впечатления о поездке!

Отзывы и рейтинг

3.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
1
Иван
отличная необычная экскурсия, запомнится на всю жизнь; огромное спасибо и успехов организаторам))
отличная необычная экскурсия, запомнится на всю жизнь; огромное спасибо и успехов организаторам))
отличная необычная экскурсия, запомнится на всю жизнь; огромное спасибо и успехов организаторам))
отличная необычная экскурсия, запомнится на всю жизнь; огромное спасибо и успехов организаторам))
отличная необычная экскурсия, запомнится на всю жизнь; огромное спасибо и успехов организаторам))
отличная необычная экскурсия, запомнится на всю жизнь; огромное спасибо и успехов организаторам))
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Светлана
3 мая были с дочерью на экскурсии. Выбирали ее для того, чтобы посетить Пешеланские пещеры и Арзамас. Мы были в полном восторге от пещер! Спуститься в действующую шахту, посмотреть своими
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глазами как происходит добыча полезного ископаемого - это было безумно интересно. И конечно, потрясающий уютный Арзамас, с великолепными маленькими улочками, высоченными церквями! Успели даже забежать в музей А. Гайдара. Эту экскурсию мы будем очень долго вспоминать. Спасибо организаторам.

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Н
Экскурсия была отменена организатором 14.10.2022, 17.10 предоплата даже ещё не подавалась на возврат
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