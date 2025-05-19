На экскурсии вы увидите своими глазами месторождение гипса и узнаете об истории его разработки. Затем мы отправимся в Арзамас, погуляем по его пешеходным улочкам. При желании мы можем посетить Воскресенский кафедральный собор и Свято-Николаевский монастырь. Здесь находится чудотворная икона, которой могут поклониться все верующие.
Описание экскурсииЭкскурсионная программа: 08:00 - отправление из Нижнего Новгорода. Переезд в Пешелань (120 км) 10:30 — прибытие в Пешелань. Экскурсия в единственный в России подземный «Музей горного дела, геологии и спелеологии» 12:30 — переезд в Арзамас (15 км) Обзорная экскурсия по Арзамасу Основное средоточие религиозных сооружений Арзамаса находится на Соборной площади, недаром она так называется. Величественный пятиглавый Воскресенский кафедральный собор и церковь Живоносного источника, и комплекс Никольского женского монастыря, где находится чудотворная икона «Избавление от бед»… От Соборной площади вниз идет улица Гостиный ряд, которая примечательна тем, что это — сплошной ряд домов с единым фасадом. Рядом, на соседней улице Урицкого, есть торговые ряды. Улица Урицкого выходит к городской автостанции, рядом с которой находятся два великолепных белокаменных собора и от которой уходит вверх на гору улица Коммунистов. От площади Соборной вы прогуляетесь по пешеходной части города — улице Карла Маркса. Она начинается на противоположной от улицы Гостиный ряд стороне площади. Основной идеей этой улицы (несмотря на обманчивое название) является победа советского народа в Великой Отечественной войне. Здесь есть даже маленький парк Победы. 15:00 — отправление из Арзамаса 17:00 — ориентировочное прибытие в Нижний Новгород Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
• На загородные поездки рекомендуем брать с собой сух. паёк и воду. Важная информация:
- Если выбрана частичная предоплата или полная оплата на месте (бесплатное бронирование), всю сумму необходимо внести в офисе поставщика не позднее 17:00 дня накануне экскурсии (подробная информация в ваучере).
- При необходимости вы можете оставить вещи или багаж в автобусе до окончания экскурсии.
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Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей горного дела, геологии и спелеологии
- Воскресенский собор
- Церковь Живоносного источника
- Комплекс Никольского женского монастыря
- Торговые ряды
Что включено
- Проезд на комфортабельном автобусе
- Сопровождение гида
- Входные билеты.
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Площадь Ленина, Нижний Новгород
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Если выбрана частичная предоплата или полная оплата на месте (бесплатное бронирование), всю сумму необходимо внести в офисе поставщика не позднее 17:00 дня накануне экскурсии (подробная информация в ваучере)
- При необходимости вы можете оставить вещи или багаж в автобусе до окончания экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия на любителя (в хорошем смысле) поскольку предполагает спуск в действующую гипсовую шахту. Опыт уникальный, но однозначно стоящий. Все абсолютно безопасно, экскурсия проходит в сопровождении двух сотрудников предприятия, на входе
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Т
Очень понравилась экскурсия в музей горного дела. Выдают каски,куртки, фонарики. Спуск пешком недолгий и некрутой. В шахтах около 5°С.
Сначала все по делу - история добычи гипсового камня, сегодняшние трудовые будни
Сначала все по делу - история добычи гипсового камня, сегодняшние трудовые будни
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Ю
3 ноября 2024 года побывали на экскурсии в подземном музее горного дела в Пешелани. В рамках экскурсии посетили настоящую действующую шахту по добыче гипса. Спускались в шахту по пологому спуску,
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Р
3 ноября 2024 года побывали на экскурсии в подземном музее горного дела в Пешелани. В рамках экскурсии посетили настоящую действующую шахту по добыче гипса. Спускались в шахту по пологому спуску,
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М
Экскурсия очень интересная и необычная, спасибо организаторам, особенно экскурсоводу, Кулагина Татьяна Дмитриевна. Всю дорогу до Пешелань она рассказала интересные факты, тоже самое было и в Арзамасе и по пути обратно в Нижний Новгород. В в самом музее - шахтах, экскурсовод также была отличный, не помню как зовут девушку. Всем советую эту экскурсию, не пожалеете. Одевайтесь теплее в шахтах холодно.
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М
Экскурсия очень интересная и необычная, спасибо организаторам, особенно экскурсоводу, Кулагина Татьяна Дмитриевна. Всю дорогу до Пешелань она рассказала интересные факты, тоже самое было и в Арзамасе и по пути обратно в Нижний Новгород. В в самом музее - шахтах, экскурсовод также была отличный, не помню как зовут девушку. Всем советую эту экскурсию, не пожалеете. Одевайтесь теплее в шахтах холодно.
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