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Подземный музей горного дела в Пешелани и Арзамас

4
4 отзыва
Турфирма «.
Турфирма «. – Гид из Нижнего Новгорода
На экскурсии 🧭 вы увидите своими глазами месторождение гипса и узнаете об истории 📖 его разработки.

Затем мы отправимся в Арзамас, погуляем по его пешеходным улочкам.

При желании мы можем посетить Воскресенский кафедральный собор и Свято-Николаевский монастырь.

Здесь находится чудотворная икона, которой могут поклониться все верующие.
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  • 👥Групповая
  • ☀️Однодневная
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 2 500 ₽ за человека

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Подземный музей горного дела в Пешелани и Арзамас
Подземный музей горного дела в Пешелани и Арзамас

Что вы увидите

  • Музей горного дела, геологии и спелеологии
  • Воскресенский собор
  • Церковь Живоносного источника
  • Комплекс Никольского женского монастыря
  • Торговые ряды

Экскурсионная программа:

    08:00 - отправление из Нижнего Новгорода. Переезд в Пешелань (120 км)
    10:30 — прибытие в Пешелань.
    Экскурсия в единственный в России подземный «Музей горного дела, геологии и спелеологии»
    12:30 — переезд в Арзамас (15 км)
    Обзорная экскурсия ⛳ по Арзамасу
    Основное средоточие религиозных сооружений Арзамаса находится на Соборной площади, недаром она так называется. Величественный пятиглавый Воскресенский кафедральный собор и церковь ⛪ Живоносного источника, и комплекс Никольского женского монастыря, где находится чудотворная икона «Избавление от бед»... От Соборной площади вниз идет улица Гостиный ряд, которая примечательна тем, что это — сплошной ряд домов с единым фасадом. Рядом, на соседней улице Урицкого, есть торговые ряды. Улица Урицкого выходит к городской автостанции, рядом с которой находятся два великолепных белокаменных собора и от которой уходит вверх на гору улица Коммунистов.
    От площади Соборной вы прогуляетесь 👣 по пешеходной части города — улице Карла Маркса. Она начинается на противоположной от улицы Гостиный ряд стороне площади. Основной идеей этой улицы (несмотря на обманчивое название) является победа советского народа в Великой Отечественной войне. Здесь есть даже маленький парк 🌳 Победы.
    15:00 — отправление из Арзамаса
    17:00 — ориентировочное прибытие в Нижний Новгород Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
    • На загородные поездки рекомендуем брать с собой сух. паёк и воду.
    Что входит
    • Проезд на комфортабельном автобусе
    • Сопровождение гида
    • Входные билеты.
    Что не входит
    • Питание
    • Личные расходы.
    Начало и место завершения
    🚩 пл. Ленина, Нижний Новгород
    Подземный музей горного дела в Пешелани и Арзамас
    Подземный музей горного дела в Пешелани и Арзамас
    Подземный музей горного дела в Пешелани и Арзамас
    Подземный музей горного дела в Пешелани и Арзамас

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    4 отзыва оставили туристы

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