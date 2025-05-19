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Подземный музей горного дела в Пешелани и Арзамас

История гипсового месторождения: экскурсия из Нижнего Новгорода на автобусе
На экскурсии вы увидите своими глазами месторождение гипса и узнаете об истории его разработки. Затем мы отправимся в Арзамас, погуляем по его пешеходным улочкам. При желании мы можем посетить Воскресенский кафедральный собор и Свято-Николаевский монастырь. Здесь находится чудотворная икона, которой могут поклониться все верующие.
4.7
23 отзыва
Подземный музей горного дела в Пешелани и Арзамас
Подземный музей горного дела в Пешелани и Арзамас
Подземный музей горного дела в Пешелани и Арзамас

Описание экскурсии

Экскурсионная программа: 08:00 - отправление из Нижнего Новгорода. Переезд в Пешелань (120 км) 10:30 — прибытие в Пешелань. Экскурсия в единственный в России подземный «Музей горного дела, геологии и спелеологии» 12:30 — переезд в Арзамас (15 км) Обзорная экскурсия по Арзамасу Основное средоточие религиозных сооружений Арзамаса находится на Соборной площади, недаром она так называется. Величественный пятиглавый Воскресенский кафедральный собор и церковь Живоносного источника, и комплекс Никольского женского монастыря, где находится чудотворная икона «Избавление от бед»… От Соборной площади вниз идет улица Гостиный ряд, которая примечательна тем, что это — сплошной ряд домов с единым фасадом. Рядом, на соседней улице Урицкого, есть торговые ряды. Улица Урицкого выходит к городской автостанции, рядом с которой находятся два великолепных белокаменных собора и от которой уходит вверх на гору улица Коммунистов. От площади Соборной вы прогуляетесь по пешеходной части города — улице Карла Маркса. Она начинается на противоположной от улицы Гостиный ряд стороне площади. Основной идеей этой улицы (несмотря на обманчивое название) является победа советского народа в Великой Отечественной войне. Здесь есть даже маленький парк Победы. 15:00 — отправление из Арзамаса 17:00 — ориентировочное прибытие в Нижний Новгород Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;

• На загородные поездки рекомендуем брать с собой сух. паёк и воду. Важная информация:

  • Если выбрана частичная предоплата или полная оплата на месте (бесплатное бронирование), всю сумму необходимо внести в офисе поставщика не позднее 17:00 дня накануне экскурсии (подробная информация в ваучере).
  • При необходимости вы можете оставить вещи или багаж в автобусе до окончания экскурсии.

Смотрите свободные даты

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Музей горного дела, геологии и спелеологии
  • Воскресенский собор
  • Церковь Живоносного источника
  • Комплекс Никольского женского монастыря
  • Торговые ряды
Что включено
  • Проезд на комфортабельном автобусе
  • Сопровождение гида
  • Входные билеты.
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы.
Место начала и завершения?
Площадь Ленина, Нижний Новгород
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Если выбрана частичная предоплата или полная оплата на месте (бесплатное бронирование), всю сумму необходимо внести в офисе поставщика не позднее 17:00 дня накануне экскурсии (подробная информация в ваучере)
  • При необходимости вы можете оставить вещи или багаж в автобусе до окончания экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
5
3
2
1
1
Е
Экскурсия на любителя (в хорошем смысле) поскольку предполагает спуск в действующую гипсовую шахту. Опыт уникальный, но однозначно стоящий. Все абсолютно безопасно, экскурсия проходит в сопровождении двух сотрудников предприятия, на входе
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выдаются каски, фонарики и теплые куртки. Конечно, людям с клаустрофобией не могу рекомендовать поскольку прогулка все же предполагает нахождение длительное время на глубине 70 метров под землей. Всем остальным однозначно рекомендую.
Что касается второй части экскурсии, конечно, для осмотра такого чудесного города как Арзамас нужно больше времени. Город очень уютный, приветливый, чистый, хочется просто бродить по нему и наслаждаться видами старины. Но времени даже без обеда не так много. Возможно можно было бы сократить время посещения сувенирной лавки поскольку на это отводится около 40 минут, что довольно много с учетом того, что там не такой большой выбор и в целом такие же сувениры можно найти в Нижнем. В остальном экскурсия отличная, спасибо экскурсоводу и сотрудникам добывающего предприятия!

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Т
Очень понравилась экскурсия в музей горного дела. Выдают каски,куртки, фонарики. Спуск пешком недолгий и некрутой. В шахтах около 5°С.
Сначала все по делу - история добычи гипсового камня, сегодняшние трудовые будни
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горных инженеров и шахтеров, кроме того можно киркой отколоть гипсовый камень. Потом более развлекательная часть, думаю больше для детей чтобы не скучали. Экскурсовод Юлия обо всем рассказывает со знанием дела, приятно слушать. С нами вместе с группой спускаелся шахтёр Сергей, замыкал группу при переходе из шахты в шахту, ориентировал нас при проезде вагонетки, отвечал на наши вопросы, в общем, группа чувствовала себя с ним надежно

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Ю
3 ноября 2024 года побывали на экскурсии в подземном музее горного дела в Пешелани. В рамках экскурсии посетили настоящую действующую шахту по добыче гипса. Спускались в шахту по пологому спуску,
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предварительно на поверхности был проведен инструктаж сотрудником предприятия (он же сопровождающий), были выданы каски и фонари. Экскурсовод увлекательно и познавательно поведала о вехах развития шахты с момента открытия до наших дней. Экскурсия очень понравилась всей нашей группе туристов, как бывалым путешественникам, так и тем, кто только начинает свое знакомство с достопримечательностями России.

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Р
3 ноября 2024 года побывали на экскурсии в подземном музее горного дела в Пешелани. В рамках экскурсии посетили настоящую действующую шахту по добыче гипса. Спускались в шахту по пологому спуску,
читать дальшеуменьшить

предварительно на поверхности был проведен инструктаж сотрудником предприятия (он же сопровождающий), были выданы каски и фонари. Экскурсовод увлекательно и познавательно поведала о вехах развития шахты с момента открытия до наших дней. Экскурсия очень понравилась всей нашей группе туристов, как бывалым путешественникам, так и тем, кто только начинает свое знакомство с достопримечательностями России.

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М
Экскурсия очень интересная и необычная, спасибо организаторам, особенно экскурсоводу, Кулагина Татьяна Дмитриевна. Всю дорогу до Пешелань она рассказала интересные факты, тоже самое было и в Арзамасе и по пути обратно в Нижний Новгород. В в самом музее - шахтах, экскурсовод также была отличный, не помню как зовут девушку. Всем советую эту экскурсию, не пожалеете. Одевайтесь теплее в шахтах холодно.
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М
Экскурсия очень интересная и необычная, спасибо организаторам, особенно экскурсоводу, Кулагина Татьяна Дмитриевна. Всю дорогу до Пешелань она рассказала интересные факты, тоже самое было и в Арзамасе и по пути обратно в Нижний Новгород. В в самом музее - шахтах, экскурсовод также была отличный, не помню как зовут девушку. Всем советую эту экскурсию, не пожалеете. Одевайтесь теплее в шахтах холодно.
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