Экскурсионная программа:

08:00 - отправление из Нижнего Новгорода. Переезд в Пешелань (120 км)

10:30 — прибытие в Пешелань.

Экскурсия в единственный в России подземный «Музей горного дела, геологии и спелеологии»

12:30 — переезд в Арзамас (15 км)

Обзорная экскурсия ⛳ по Арзамасу

Основное средоточие религиозных сооружений Арзамаса находится на Соборной площади, недаром она так называется. Величественный пятиглавый Воскресенский кафедральный собор и церковь ⛪ Живоносного источника, и комплекс Никольского женского монастыря, где находится чудотворная икона «Избавление от бед»... От Соборной площади вниз идет улица Гостиный ряд, которая примечательна тем, что это — сплошной ряд домов с единым фасадом. Рядом, на соседней улице Урицкого, есть торговые ряды. Улица Урицкого выходит к городской автостанции, рядом с которой находятся два великолепных белокаменных собора и от которой уходит вверх на гору улица Коммунистов.

От площади Соборной вы прогуляетесь 👣 по пешеходной части города — улице Карла Маркса. Она начинается на противоположной от улицы Гостиный ряд стороне площади. Основной идеей этой улицы (несмотря на обманчивое название) является победа советского народа в Великой Отечественной войне. Здесь есть даже маленький парк 🌳 Победы.

15:00 — отправление из Арзамаса

17:00 — ориентировочное прибытие в Нижний Новгород Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;