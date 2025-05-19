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выдаются каски, фонарики и теплые куртки. Конечно, людям с клаустрофобией не могу рекомендовать поскольку прогулка все же предполагает нахождение длительное время на глубине 70 метров под землей. Всем остальным однозначно рекомендую.

Что касается второй части экскурсии, конечно, для осмотра такого чудесного города как Арзамас нужно больше времени. Город очень уютный, приветливый, чистый, хочется просто бродить по нему и наслаждаться видами старины. Но времени даже без обеда не так много. Возможно можно было бы сократить время посещения сувенирной лавки поскольку на это отводится около 40 минут, что довольно много с учетом того, что там не такой большой выбор и в целом такие же сувениры можно найти в Нижнем. В остальном экскурсия отличная, спасибо экскурсоводу и сотрудникам добывающего предприятия!