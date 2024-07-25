Приглашаю в живописное и познавательное путешествие по Нижегородской области! Вы насладитесь идиллическими пейзажами и древними церквями Арзамаса и исследуете необычный музей Горного дела, геологии и спелеологии в селе Пешелань. Приготовьтесь увидеть искусственное озеро, подсвеченные сталактиты, динозавров и даже таинственную «реку ужасов».

Описание экскурсии

Чарующий Арзамас

По дороге в Пешелань мы заедем в старинный и очень красивый город Арзамас. Вы побываете на Соборной площади и посетите женский монастырь Николая Чудотворца, где увидите древние чудотворные иконы. А в удивительном Воскресенском соборе рассмотрите деревянный иконостас и расшифруете росписи на стенах в стиле альфреско.

Мистическое подземное царство

Музей горного дела в Пешелани — совершенно необыкновенное место! Вы увидите подземное озеро с водопадом, искусственные сталактиты, «реку ужасов» и даже образцы пещерной живописи. А также посетите шунгитовую комнату, рассмотрите гжельский фарфор и оцените объемные снимки кавказских и уральских пещер. В завершение вас ждет экспозиция «Затерянный мир», героями которой стали семь доисторический рептилий.

Организационные детали