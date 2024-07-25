Приглашаю в живописное и познавательное путешествие по Нижегородской области! Вы насладитесь идиллическими пейзажами и древними церквями Арзамаса и исследуете необычный музей Горного дела, геологии и спелеологии в селе Пешелань.
Приготовьтесь увидеть искусственное озеро, подсвеченные сталактиты, динозавров и даже таинственную «реку ужасов».
Приготовьтесь увидеть искусственное озеро, подсвеченные сталактиты, динозавров и даже таинственную «реку ужасов».
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Чарующий Арзамас
По дороге в Пешелань мы заедем в старинный и очень красивый город Арзамас. Вы побываете на Соборной площади и посетите женский монастырь Николая Чудотворца, где увидите древние чудотворные иконы. А в удивительном Воскресенском соборе рассмотрите деревянный иконостас и расшифруете росписи на стенах в стиле альфреско.
Мистическое подземное царство
Музей горного дела в Пешелани — совершенно необыкновенное место! Вы увидите подземное озеро с водопадом, искусственные сталактиты, «реку ужасов» и даже образцы пещерной живописи. А также посетите шунгитовую комнату, рассмотрите гжельский фарфор и оцените объемные снимки кавказских и уральских пещер. В завершение вас ждет экспозиция «Затерянный мир», героями которой стали семь доисторический рептилий.
Организационные детали
- Если вы на своем транспорте, то стоимость экскурсии будет уменьшена в зависимости от количества людей в группе
- Входные билеты в музей не включены в стоимость: 2500 рублей взрослые
- Детей до 14 лет не пускают в музей, который находится глубоко под землей в действующей шахте, поэтому экскурсия возможна только для путешественников старше
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 2189 туристов
Добрый день! Меня зовут Марина. Я работаю с командой экскурсоводов. Все мы профессиональные гиды-экскурсоводы по Нижнему Новгороду и Нижегородской области, члены гильдии экскурсоводов. Любим свой родной край и очень много оЗадать вопрос
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